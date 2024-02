iPhone 14 Pro Max in prijs gedaald: hier is-ie het goedkoopst

De iPhone 14 Pro Max is een van de krachtigste toestellen van Apple. Heb je deze iPhone al langer op het oog? Dan hebben we goed nieuws! De iPhone 14 Pro Max is namelijk flink in prijs gedaald. iPhoned heeft de beste deals voor je bij elkaar gezocht.

Het toestel in het kort

De iPhone 14 Pro Max was het beste toestel van 2022. Met zijn 6,7 inch-oled-scherm en 48 megapixel hoofdcamera blijft deze super snelle smartphone (ook in 2024) nog een aanrader! De A16 Bionic-chip is razendsnel, dus de zwaarste apps en games vormen geen probleem. Nieuw op dit toestel is de introductie van het Dynamic Island, deze zit op de plaats van de bekende notch. Afhankelijk van wat je met het toestel doet verandert dit Dynamic Island mee van weergave.

Het toestel is met verschillende hoeveelheid opslag leverbaar. Heb je niet zoveel grote bestanden, dan heb je aan 128GB meer dan genoeg. Toch meer opslag nodig? Dan kun je kiezen uit 256GB, 512GB of 1TB. Standaard komt het toestel met een werkgeheugen van 6GB. Bij aanschaf heb je de keuze uit de volgende kleuren: paars, spacegrijs, zilver en goud.

De iPhone 14 Pro Max met 128GB opslag heeft een adviesprijs van 1476 euro. Op dit moment schaf je bij Phonemarket het toestel het voordeligste aan. Je bestelt ‘m daar namelijk in het goud met 128GB opslag voor 1219 euro. Daarmee bespaar je maar liefst 257 op de adviesprijs!

De beste iPhone 14 Pro Max-aanbiedingen bij providers



Ben je geen grootverbruiker als het gaat om data en belminuten? Dan kun je het beste de iPhone 14 Pro Max bij een provider kopen want ook daar is de prijs gedaald. De totale toestelkosten blijven hier namelijk altijd hetzelfde, ook al kies je voor een bundel met onbeperkt internet of met maar 2GB aan data.

Op dit moment is de iPhone 14 Pro Max alleen nog verkrijgbaar via Vodafone met een opslagcapaciteit van 1TB. Ben je op zoek naar een toestel met minder opslag? Dan raden we je zeker aan om het toestel aan te schaffen via een webshop zoals Belsimpel, Mobiel.nl of GSMweb. Je kunt dan namelijk ook flink wat besparen op de losse toestelprijs.

De beste iPhone 14 Pro Max-aanbiedingen bij webshops – tot 269 euro goedkoper



Internet en bel je veel? En heb je het liefst een zo groot mogelijk bundel? Dan is het voordelig om de iPhone 14 Pro Max via een webshop aan te schaffen in combinatie met een abonnement. Webshops hanteren namelijk de regel hoe groter de bundel, des te meer voordeel je ontvangt op de toestelkosten. Ook leuk: bij alle providers ontvang je nu 6 maanden gratis Apple Music en 3 maanden Apple TV+ cadeau.

iPhone 14 Pro Max met Vodafone-abonnement bij Belsimpel – bespaar 269 euro

Combineer je jouw nieuwe iPhone 14 Pro max met een abonnement van Vodafone? Dan is het verstandig om deze via Belsimpel af te sluiten. Via de webshop kost het toestel dan 960 euro: een besparing van 269 euro. Je profiteert van nog meer voordeel als je al in het bezit bent van internet van Ziggo. Dan krijg je namelijk dubbel zoveel data en extra korting.

iPhone 14 Pro Max met KPN-abonnement bij Belsimpel – bespaar 245 euro

In combinatie met een abonnement van KPN kost het toestel je bij Belsimpel nu in totaal 984 euro. Daarmee bespaar je maar liefst 245 euro op de losse toestelprijs. Maak je al gebruik van internet van KPN, dan krijg je nog eens 7,50 euro korting op je abonnement én 5 euro korting op streamingsdiensten als Netflix, Spotify en meer.

iPhone 14 Pro Max met Odido-abonnement bij Belsimpel – bespaar 233 euro



De iPhone 14 Pro Max met een abonnement van Odido (voorheen T-Mobile/Tele2) schaf je het goedkoopst aan via Belsimpel. Hier haal jij dit supersnelle toestel al in huis voor 996 euro wanneer je deze combineert met onbeperkt internetten en bellen, ook naar het buitenland. Maak je gebruik van klantvoordeel? Dan ontvang je nog eens 10 euro korting per maand en 2GB aan extra data per maand.