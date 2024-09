Laatste kans: iPhone 14 Pro Max voor minder dan 1040 euro

De iPhone 14 Pro Max is nu flink in prijs verlaagd en bijna overal uitverkocht! Wil je deze top smartphone nog snel voor de beste prijs kopen? iPhoned laat je zien waar je hem het voordeligst kunt bemachtigen voordat hij helemaal verdwijnt.

iPhone 14 Pro Max: de laatste voorraad, dus wees er snel bij!

De iPhone 14 Pro Max is momenteel uitverkocht bij veel providers, en het toestel zal naar verwachting niet meer op voorraad komen vanwege de introductie van nieuwere modellen. Gelukkig is de iPhone 14 Pro Max nog wel te bestellen bij diverse webshops, maar de voorraad is ook hier beperkt.

Snel bestellen is dus aan te raden, aangezien de kans bestaat dat het toestel binnenkort helemaal niet meer beschikbaar is. We hebben de beste deals per provider hieronder voor je op een rijtje gezet.

Over de iPhone 14 Pro Max

De iPhone 14 Pro Max was het topmodel van 2022 en blijft ook in 2024 een uitstekende keuze. Met zijn 6,7 inch OLED-scherm en 48-megapixel hoofdcamera biedt deze razendsnelle smartphone indrukwekkende prestaties. De A16 Bionic-chip zorgt ervoor dat zelfs de zwaarste apps en games probleemloos draaien. Een nieuwe toevoeging is het Dynamic Island, dat de traditionele notch vervangt en zich aanpast aan je activiteiten op het toestel.

De iPhone 14 Pro Max is verkrijgbaar met verschillende opslagcapaciteiten. Als je niet veel grote bestanden hebt, is 128GB waarschijnlijk voldoende. Voor meer opslag kun je kiezen uit 256GB, 512GB of 1TB. Het toestel komt standaard met 6GB werkgeheugen en is beschikbaar in de kleuren paars, spacegrijs, zilver en goud.

Liever een los toestel?

Op dit moment is het toestel met 128GB aan opslagcapaciteit duurder dan de 256GB variant. De adviesprijs voor de iPhone 14 Pro Max met 256GB opslag bedraagt 1609 euro. Bij Joeps kun je het toestel echter het voordeligst kopen. Daar kost de gouden variant met 256GB opslag slechts 1230 euro, wat een besparing van maar liefst 379 euro oplevert. Is het toestel inmiddels uitverkocht? Bij Belsimpel is de smartphone ook nog op voorraad voor 1267 euro!

Bespaar tot 191 euro bij webwinkels

Heb je een grotere bundel nodig? Overweeg dan om de iPhone 14 Pro Max met een abonnement aan te schaffen via Belsimpel of Mobiel.nl. Hoe meer MB’s je kiest, hoe groter de korting. Met KPN bespaar je 191 euro bij Mobiel.nl, waar de iPhone 14 Pro Max voor 1039 euro verkrijgbaar is. Heb je KPN-internet, dan ontvang je ook 7,50 euro korting op je mobiele abonnement en 5 euro korting op je entertainmentpakket.

Bij Vodafone is de beste deal bij Belsimpel, waar je de iPhone 14 Pro Max kunt kopen voor 1053 euro en 177 euro bespaart. Als je ook Ziggo-internet thuis hebt, profiteer je van extra voordelen zoals 2,50 euro korting per maand en dubbele MB’s.

Als je de iPhone 14 Pro Max combineert met een Odido-abonnement via Mobiel.nl kun je tot 172 euro besparen en betaal je 996 euro. Heb je meerdere Odido-abonnementen thuis, dan krijg je bovendien 2,50 euro korting per maand en dubbele data.