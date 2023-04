iPhone 14 Pro Max: hier haal je hem het goedkoopst in huis

Zie jij de krachtige iPhone 14 Pro Max wel zitten? Goed nieuws: het toestel is op dit moment al flink goedkoper ten opzichte van de adviesprijs. Wij vertellen je waar je moet zijn om de iPhone 14 Pro Max het goedkoopst aan te schaffen.

Dit moet je weten over de iPhone 14 Pro Max

De iPhone 14 Pro Max is de krachtigste iPhone van dit moment. Dit komt onder andere door de A16 Bionic-chip die ontzettend snel is en een stuk energiezuiniger dan zijn voorganger. Verder zijn je kiekjes ook van hoge kwaliteit, dankzij de 48 megapixel-camera. Die maakt gebruik van ‘pixel-binning’ en levert daardoor foto’s met meer informatie en details.

Het grootste verschil met de iPhone 14 Pro zijn de afmetingen. De iPhone 14 Pro Max is een flinke jongen met zijn oled-scherm van 6,7 inch. Dat betekent lekker genieten van je favoriete films en series of door je sociale media scrollen. Dankzij het always on-scherm kun je altijd zien hoe laat het is en of je een berichtje hebt gekregen. Daarnaast is de notch van de oudere iPhones ingeruild voor het Dynamic Island. Hiermee bedien je nog makkelijker de apps waar je op dat moment mee bezig bent.

De iPhone 14 Pro Max is te koop in vier geheugenvariaties. Heb je niet zo veel bestanden opgespaard, dan is 128GB genoeg voor jou. Toch iets meer ruimte nodig? Dan heb je de keuze uit 256GB, 512GB of zelfs 1TB. Standaard is het toestel uitgerust met 6GB werkgeheugen. Verder zijn er vier kleuren om uit te kiezen: paars, spacegrijs, zilver en goud.

Voor de iPhone 14 Pro Max met 128GB opslagruimte vroeg Apple nog een adviesprijs van 1476 euro. Op dit moment is Joeps.nl de beste plek om het toestel los aan te schaffen. Je bestelt ‘m daar namelijk in het spacegrijs voor 1270 euro én hij wordt dan morgen gratis bij je thuisbezorgd.

De beste iPhone 14 Pro Max-aanbiedingen bij de providers – tot 118 euro goedkoper

Gebruik jij jouw iPhone niet intensief en kan je prima uit de voeten met een kleine bundel? Dan kan je het beste je nieuwe iPhone 14 Pro Max via een provider kopen. De totale toestelkosten blijven hier namelijk altijd hetzelfde, of je nu een bundel neemt met onbeperkt internet of juist maar 2GB aan data.

Door jouw gloednieuwe iPhone 14 Pro Max via een provider te kopen in combinatie met een abonnement bespaar je nog meer ten opzichte van de losprijs. Zo betaal je voor deze iPhone nu 1152 euro in combinatie met een abonnement van KPN. En ruil je je oude smartphone in, dan krijg je daar tot wel 400 euro voor terug.

Ook kun je bij zowel T-Mobile als Tele2 terecht voor een besparing. Bij beide providers kost de iPhone 14 Pro Max nu 1235 euro en ontvang je ook nog eens 100 euro korting. Ook Vodafone biedt de iPhone 14 Pro Max voordeliger aan ten opzichte van de prijs die je los voor het toestel betaalt. Daar haal je hem nu voor 1248 euro in huis. Verder krijg je 7,50 euro extra korting als je internet van Ziggo op je adres hebt.

De beste iPhone 14 Pro Max-aanbiedingen bij webshops – tot 238 euro goedkoper

Internet en bel je veel en heb je het liefst een zo groot mogelijk bundel? Dan is het voordelig om de iPhone 14 Pro Max via een webshop aan te schaffen in combinatie met abonnement. Webshops hanteren namelijk de regel hoe groter de bundel, hoe meer voordeel op de toestelkosten.

iPhone 14 Pro Max met KPN-abonnement bij Belsimpel – bespaar 238 euro

Zo goedkoop mogelijk je iPhone 14 Pro Max in huis halen doe je bij Belsimpel. In combinatie met een abonnement van KPN kost het toestel je nu in totaal 1032 euro. Stroomt er al internet van KPN door je kabels, dan krijg je nog eens 7,50 euro korting op je abonnement én 5 euro korting op diensten als Netflix, Spotify en meer.

iPhone 14 Pro Max met Vodafone-abonnement bij GSMweb – bespaar 197 euro

Ga je liever voor een abonnement van Vodafone? Dan is het verstandig dat via GSMweb af te sluiten. Via de webshop kost ‘ie dan 1073 euro: een besparing van 197 euro. Nog meer voordeel scoor je als je internet via Ziggo op je adres ontvangt. Dat betekent namelijk dubbele data en extra korting.

iPhone 14 Pro Max met T-Mobile-abonnement bij GSMweb – bespaar 187 euro

De iPhone 14 Pro Max met een abonnement van T-Mobile is ook het goedkoopst via GSMweb. Hier haal jij dit krachtige toestel voor 1083 euro in huis in combinatie met onbeperkt internetten en bellen, ook naar het buitenland. Heb je al meerdere abonnementen lopen bij T-Mobile of T-Mobile Thuis op je adres? Je ontvangt nog eens 10 euro korting per maand met klantvoordeel en 2GB aan data extra per maand.

iPhone 14 Pro Max met Tele2-abonnement bij GSMweb – bespaar 155 euro

Past een Tele2-abonnement beter bij je? Je bespaart 155 euro op de toestelkosten als je het abonnement afsluit via GSMweb. De iPhone 14 Pro Max kost daar met Tele2-abonnement nu 1115 euro. Ben je al Tele2- of T-Mobile-klant? Je krijgt tot 5GB extra data bij je abonnement en 5 euro korting op T-Mobile Thuis.