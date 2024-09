iPhone 14 Pro nu 157 euro goedkoper: dit is de beste deal

Heb jij een nieuwe iPhone nodig, maar wil je niet een vermogen uitgeven aan de nieuwste variant? De iPhone 14 Pro is ontzettend krachtig en nu 157 euro goedkoper in huis te halen.

Bespaar tot 157 euro op de iPhone 14 Pro

Is het tijd om jouw iPhone te upgraden, maar hoef je niet de nieuwste op zak te hebben? Dan is de iPhone 14 Pro een goede optie. Het is een krachtig toestel met uitgebreide functies, maar ondertussen als los toestel wat voordeliger dan de nieuwste iPhone 15 Pro. Je betaalt bij Phonemarket 1045 euro.

Nog meer besparen doe je door een abonnement af te sluiten bij je aankoop. Het goedkoopst is hij dan bij GSMweb met Vodafone. Nu betaal je 888 euro voor de iPhone 14 Pro met een onbeperkt internetabonnement. Is je dat een beetje te veel? Geen paniek, want ook met kleinere bundels ben je nog steeds goedkoper uit.

Heb je liever een andere provider, bijvoorbeeld zodat je kunt profiteren van klantvoordeel? We lichten hieronder uit bij welke webwinkel je moet zijn om je iPhone 14 Pro met abonnement zo goedkoop mogelijk in huis te halen.

iPhone 14 Pro bij providers

Bestel je het liefste direct bij de provider? Daar scoor je jouw nieuw iPhone ook met mooie toestelkortingen, maar hij is niet meer overal verkrijgbaar. Je kunt alleen nog terecht bij Vodafone en Odido, waar de iPhone 14 Pro er alleen nog met een opslaggrootte van 1 TB en in het paars is. Het voordeligst is Odido, waar je het toestel voor 1595 euro koopt. Hier blijft de prijs altijd hetzelfde, ongeacht of je kiest voor een bundel met 3 GB of gaat voor onbeperkt internet.

Providers waarderen hun bestaande klanten en geven vaak klantvoordeel als je ook internet op je adres hebt. Kies daarom voor je mobiele abonnement weer voor deze partij. Kortingen lopen hierdoor op tot 7,50 euro per maand en soms krijg je nog meer leuke extra’s.

Dit is de iPhone 14 Pro

De iPhone 14 Pro (en 14 Pro Max) zijn de allereerste toestellen waar de notch vervangen is door het Dynamic Island. Daarop worden op een interactieve manier notificaties en activiteiten getoond. In het Dynamic Island zie je actieve timers en muziek die op de achtergrond afspeelt. Je huidige app verlaten hoeft niet, want je bedient deze apps via de dynamische feature. Ook als je op het vliegveld bent, gebruik je het Dynamic Island en staat hier je boarding pass.

In het verleden waren iPhone-camera’s uitgerust met maximaal 12 megapixel, maar de Pro-modellen van de iPhone 14-serie hadden voor het eerst een resolutie van 48 megapixel. Jouw foto’s zitten daardoor boordevol details. Er is bovendien een telelens aanwezig.

Nieuw was ook het always-on display. Instapmodellen van de meest recente series moeten deze leuke feature nog steeds missen. Een always-on scherm blijft – zoals de naam al doet vermoeden – altijd aan. Belangrijke informatie, bijvoorbeeld de tijd en de datum, blijft zo ook in vergrendelstand op je scherm staan.