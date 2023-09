iPhone 14 Pro flink in prijs gedaald: hier is hij het goedkoopst

De iPhone 14 Pro is een krachtige smartphone en nu flink in prijs gedaald dankzij de aankondiging van zijn opvolger. Wij vertellen je waar je moet zijn om het toestel zo goedkoop mogelijk in huis te halen.

Dit moet je weten over de iPhone 14 Pro

Met de iPhone 14 Pro haal je een krachtige smartphone in huis. Aan de binnenkant vind je de A16 Bionic-chip en die is zo’n 17 procent sneller dan de voorganger die nog in de iPhone 14 zit. Verder krijg je een accucapaciteit van 3200 mAh waarmee je de hele dag met gemak doorkomt en een camera-set van vier lenzen: een 48 megapixel-hoofdcamera, een groothoeklens, telelens en een selfiecamera.

Het Dynamic Island werd op de iPhone 14 Pro (Max) voor het eerst geïntroduceerd. Daarmee moest de notch eindelijk het veld ruimen. Op dit nieuwe ‘eiland’ krijg je namelijk verschillende activiteiten te zien, afhankelijk van waar je op dat moment mee bezig bent. Dat is bijvoorbeeld handig tijdens het koken als je een timer gezet hebt. Die blijft bovenin je beeld aftellen. Ook muziek bestuur je zonder de Spotify-app te openen.

Hij is te koop in verschillende geheugenvarianten, namelijk 128GB, 256GB, 512GB en 1TB. Verder kun je tussen goud, dieppaars, zilver en spacegrijs kiezen. Voor deze krachtige smartphone met goede camera is de adviesprijs 1329 euro. Bij Bol.com ben je op dit moment het goedkoopst uit voor de iPhone 14 Pro. Daar betaal je namelijk 1078 euro. Dat is een besparing van 251 euro!

iPhone 14 Pro bij providers – bespaar tot 23 euro

Is de looptijd van je abonnement bijna afgelopen? Bestel de iPhone dan niet als los toestel, maar in combinatie met een abonnement. Vaak bespaar je in dat geval fors op de toestelprijs. Providers hanteren altijd dezelfde prijs voor je nieuwe iPhone, ongeacht de grootte van je bundel. Maak je niet veel gebruik van je data en belminuten, dan is het zeker interessant om de 14 Pro bij één van de providers te bestellen.

Je haalt de iPhone 14 Pro momenteel het goedkoopst in huis bij Odido. Dan bespaar je 23 euro op de iPhone en betaal je 1055 euro. Ben je al klant van de provider – voorheen T-Mobile en Tele2 – dan profiteer je van toffe voordelen. Zo krijg je tot 12,50 euro korting per maand op je (internet-)abonnement.

Heb je liever KPN, dan bespaar je 22 euro. De iPhone 14 Pro kost je dan namelijk 1056 euro. Klanten krijgen 7,50 euro korting per maand, 5 euro entertainment korting en meer! Ga je voor Vodafone, dan krijg je ook 7,50 euro korting per maand op je telefoonabonnement (en meer!), maar ook nieuwe klanten hebben geluk. Je profiteert van 1,50 euro korting per maand. De iPhone is hier echter niet goedkoper.

iPhone 14 Pro bij webshops – bespaar tot 202 euro

Je bespaart nog meer als je je abonnement via een webshop afsluit. Daar maakt het echter wel degelijk uit hoe groot je bundel is: hoe groter je bundel, hoe meer voordeel je pakt. Heb jij altijd je data aanstaan, kijk dan zeker eens bij een webwinkel voor de iPhone.

Zowel Belsimpel als Mobiel.nl hebben nu een mooie actie bij bestelling van een iPhone. Je krijgt namelijk drie maanden Apple TV+ en zes maanden Apple Music cadeau!

iPhone 14 Pro met Odido-abonnement bij GSMweb – bespaar 202 euro

Als Odido-klant krijg je tot 2,50 euro korting en gratis MB’s bij je nieuwe abonnement. Nog mooier: je bespaart tot 202 euro met een abonnement van Odido bij GSMweb. Hier is de iPhone 14 Pro het goedkoopst. Voor het toestel betaal je namelijk 876 euro.

iPhone 14 Pro met Vodafone-abonnement bij GSMweb – bespaar 190 euro

Ga je het liefst voor een abonnement van Vodafone, dan moet je bij GSMweb zijn. Daar bespaar je 109 euro op de 14 Pro. Klanten van Ziggo ontvangen 2,50 euro korting per maand, dubbel zoveel MB’s en meer.

iPhone 14 Pro met KPN-abonnement bij Belsimpel – bespaar 94 euro

Bespaar tot 94 euro op je nieuwe iPhone in combinatie met een KPN-abonnement bij Belsimpel. Voor het toestel leg je 984 euro neer. Al KPN-klant? Dan profiteer je van voordelen, zoals tot 7,50 euro korting.

iPhone 14 Pro met Lebara-abonnement bij Belsimpel – bespaar 75 euro

Bestel de iPhone in combinatie met een Lebara-abonnement bij Belsimpel. Je bespaart dan 75 euro en betaalt voor het toestel 1003 euro.

iPhone 14 Pro met Ben-abonnement bij Belsimpel – bespaar 40 euro

Kies je voor een abonnement van Ben? Dan kost de 14 Pro je 1038 euro bij Belsimpel. Dat is een besparing van 40 euro. Ben je al klant van de provider of heb je een internet-abonnement van Odido, dan scoor je allerlei voordelen. Denk aan tot 5 euro korting op je internet-abonnement en tot 5GB extra aan data.