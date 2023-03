iPhone 14 Pro in de aanbieding: hier is hij nu het goedkoopst

Is het tijd om je abonnement te verlengen of ben je juist op zoek naar een los toestel? Dan komt dat goed uit! De iPhone 14 Pro is momenteel in de aanbieding. iPhoned heeft de beste iPhone 14 Pro-aanbiedingen voor je uitgezocht.

iPhone 14 Pro prijzen: toestel flink in prijs gedaald

Apple presenteerde afgelopen september de nieuwe toestellen in de iPhone 14-reeks. Deze reeks bestaat uit de iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max. De iPhone 14 Pro en Pro Max hebben vrijwel dezelfde specificaties. Zo zijn beide toestellen uitgebreid met de nieuwe A16-chip. Deze zou zo’n 10 tot 17 procent sneller moeten zijn dan die van de iPhone 13 Pro. Het grootste verschil tussen de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max is het grotere (6,7 inch) scherm en de betere accuduur van de 14 Pro Max.

Het toestel beschikt over een Super Retina XDR-display met Promotion. Daarmee kan de iPhone de verversingssnelheid van het scherm aanpassen. Zodat het scrollen tussen app-vensters en websites een stuk sneller gaat. Waar de bekende notch nog te vinden was op de iPhone 13 is deze inmiddels helemaal verdwenen bij de 14-serie. Deze notch heeft plaats gemaakt voor een ovale balk aan de bovenkant van het scherm: het Dynamic Island. Met dit Dynamic Island bedien je jouw favoriete apps en lees je gemakkelijk inkomende berichten.

Beide toestellen zijn leverbaar in de kleuren goud, dieppaars, zilver en spacegrijs. Je hebt daarbij de keuze uit 128GB, 256GB, 512GB en 1TB aan opslagcapaciteit. De adviesprijs van de iPhone 14 Pro begint vanaf 1329 euro en bij de iPhone 14 Pro Max begint deze vanaf 1479 euro. Je haalt het toestel het voordeligste in huis bij Bol.com. Daar kost de iPhone 14 Pro met 128GB opslag op dit moment 1163,50 euro. Dat is een besparing van maar liefst 165,50 euro op de adviesprijs!

Momenteel is de toestelprijs bij de providers voordeliger dan wanneer je de iPhone 14 Pro los zou bestellen. We hebben daarom hieronder de beste provider-deals voor je op een rijtje gezet.

De beste iPhone 14 Pro-aanbiedingen bij providers – bespaar tot 107 euro

Je kan er natuurlijk ook voor kiezen om het toestel aan te schaffen bij een provider, ook dan kan je flink wat besparen. Bij KPN profiteer je momenteel van 107 euro korting op de toestelprijs. Bij Tele2 en T-Mobile is dat 68 euro en bij Vodafone bespaar je 59 euro op de toestelprijs. Ook leuk: je krijgt nu bij alle providers zes maanden gratis Apple Music en 3 maanden Apple TV+ cadeau.

De totale toestelkosten blijven bij providers altijd gelijk en zijn niet afhankelijk van de grootte van het abonnement. Het maakt daarbij dus niet uit of je een bundel neemt van 1GB of juist gaat voor een abonnement met unlimited data.

De beste iPhone 14 Pro-aanbiedingen bij webshops – bespaar tot 275 euro

Het bestellen bij een webshop is voornamelijk interessant wanneer je een abonnement kiest met veel data, sms’jes en belminuten.

iPhone 14 Pro met T-Mobile-abonnement bij GSMweb – bespaar 275 euro

Wanneer je de iPhone 14 Pro in combinatie met een T-Mobile-abonnement aanschaft bij GSMweb, dan bespaar je 275 euro op de toestelprijs. Heb je daarnaast meerdere mobiele abonnementen van T-Mobile of T-Mobile thuis? Dan ontvang je ook nog eens 2,50 euro korting per maand (en 2GB extra data).

iPhone 14 Pro met Vodafone-abonnement bij GSMweb – bespaar 275 euro

Wil je graag een abonnement bij Vodafone? Dan bespaar je maar liefst 275 euro op je iPhone 14 Pro wanneer je deze besteld bij GSMweb. Heb je ook digitale tv van Ziggo, dan krijg je nog dubbele data en extra korting.

iPhone 14 Pro met KPN-abonnement bij Belsimpel – bespaar 203 euro

Als je kiest voor een KPN-abonnement, dan bespaar je bij Belsimpel 203 euro. Heb je ook internet thuis van KPN? Dan ontvang je nog eens 7,50 euro korting op je mobiele abonnement en 5 euro korting op het entertainmentpakket.

iPhone 14 Pro met Tele2-abonnement bij GSMweb- bespaar 161 euro

Bij de aanschaf van de iPhone 14 Pro in combinatie met een Tele2-abonnement bespaar je 161 euro. Heb je ook al een Tele2-abonnement of T-Mobile thuis? Dan ontvang je nog eens 5 euro extra korting per maand op internet voor thuis.

