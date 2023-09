iPhone 14 Pro goedkoper dan ooit tevoren bij Belsimpel

Belsimpel is terug met de Bizarre Belsimpel Dagen! Er zijn weer een hoop Apple-producten met een toffe deal te scoren, waaronder de iPhone 14 Pro die nu goedkoper dan ooit is. We vertellen je alles over de deal.

Bizarre Belsimpel Dagen zijn terug

De Bizarre Belsimpel Dagen zijn er weer. Dat betekent dat je tot en met 1 oktober profiteert van toffe aanbiedingen. Ook voor Apple-liefhebbers zijn er genoeg leuke deals. Zo is de iPhone 14 Pro nu goedkoper dan ooit bij Belsimpel.

De acties gelden alleen tijdens de actieperiode en voor producten die op voorraad zijn. Is er geen voorraad meer? Dan heb je jammer genoeg pech en gaat de deal aan je neus voorbij.

iPhone 14 Pro: tot 252 euro voordeel

Onlangs is de nieuwste iPhone gepresenteerd, maar de iPhone 14 Pro is ook nog altijd een enorm krachtige smartphone. Aan de binnenkant tref je de A16 Bionic-processor aan, die elke taak met gemak uitvoert. Verder krijg je een accucapaciteit waarmee je met gemak de dag doorkomt.

Met deze iPhone introduceerde Apple een camera-set met een hogere resolutie dan 12 megapixel. De iPhone 14 Pro legt namelijk dierbare momenten vast met 48 megapixel, zodat foto’s boordevol detail zitten. Ook heb je de beschikking over een groothoeklens, telelens en natuurlijk een selfiecamera.

Ook voor het eerst: het Dynamic Island. Het einde van de notch is hiermee eindelijk nabij. Dit ‘eiland’ ziet er per activiteit verschillend uit en past zich aan aan waar jij op dat moment mee bezig bent. Luister je naar Spotify? Dan kun je in dit kleine balkje meteen naar het volgende nummer gaan of de muziek pauzeren. Ben je aan het koken? Dan kun je hierin een timer zetten, zodat je precies weet hoe lang je pasta nog moet koken.

Je haalt de iPhone 14 Pro nu heel voordelig in huis, want zo goedkoop was hij nog nooit. Met een abonnement van KPN bij Belsimpel betaal je 840 euro voor het toestel. Dat betekent dat je hem koopt met 252 euro voordeel ten opzichte van de losprijs. Wees er wel snel bij!

Nog veel meer Bizarre deals

Past de iPhone 14 Pro niet helemaal bij je? Gelukkig heeft Belsimpel nog veel meer toffe deals. Ook de iPhone 14 is voordelig te scoren in combinatie met een Odido-abonnement met 253 euro voordeel. Of misschien is je smartwatch wel aan een upgrade toe: de Apple Watch SE 2022 pik je bij Belsimpel op voor 264,95 euro.

Niet toe aan een nieuwe iPhone, maar komt het einde van je abonnement er wel aan? Sluit dan je nieuwe sim only-abonnement af tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen. Bij alle een- en tweejarige abonnementen van Budget Mobiel krijg je tijdelijk Sennheiser-oordopjes cadeau ter waarde van 129,90 euro. Liever Lebara? Dan scoor je Sony-earbuds (t.w.v. 99,95 euro) bij je tweejarige abonnement vanaf 5GB data.