Pre-order de iPhone 14 bij KPN en krijg tot 600 euro voor je oude iPhone (ADV)

De iPhone 14-serie is eindelijk officieel gepresenteerd en vandaag start de pre-order! Wil je hem alvast bestellen? Bij KPN krijg je nu een bijzonder voordelige deal als je je iPhone 12 Pro inruilt. We leggen je alle details uit.

iPhone 14 pre-order bij KPN

Het is eindelijk zover! Apple heeft de iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max gepresenteerd! En vandaag, om 14 uur start de pre-order. Ben jij van plan om de nieuwe iPhone te halen? Dan wijzen we je graag op een fijne deal van KPN.

Heb je nog een oude iPhone liggen? Dan krijg je bij KPN van 9 september tot en met 2 oktober €75 extra inruilwaarde als je die inlevert. Neem als voorbeeld de iPhone 12 Pro met 128 GB. Heb je die nog in een zo goed als nieuw-staat? Dan krijg je er € 525 plus € 75 extra voor terug. En heb je een andere telefoon dan de 12 Pro? Ook dan krijg je die € 75 extra inruilwaarde. Ruil je bijvoorbeeld een iPhone 12 in voor een iPhone 14 of iPhone 14 Plus? Dan kom je uit € 400 inruilwaarde.

Dit is de nieuwe iPhone 14 (Pro)

De iPhone 14 is hét nieuwe vlaggenschip van Apple. Hij komt in vier verschillende varianten, te weten de iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro en 14 Pro Max. Er is geen iPhone 14 mini.

De iPhone 14 (Plus) is het basismodel van de iPhone, verkrijgbaar in twee verschillende formaten. De ‘gewone’ 14 heeft een 6,1-inch scherm, het scherm van de 14 Plus meet zelfs 6,7 inch. Aan de achterkant vind je twee camera’s (groothoek en ultragroothoek) met 12 megapixels. Dankzij de actiemodus maak je nu stabiele video’s zonder gimbal, ook als je rent. Nog leuker wellicht: de batterijduur van de iPhone 14 Plus is de langste in een iPhone ooit.

Mag het voor jou net wat meer zijn? Dan moet je voor de iPhone 14 Pro (Max) gaan. Deze komt in dezelfde twee schermformaten, maar heeft als extra een always-on functie. Het scherm gaat nooit helemaal uit, zodat je bijvoorbeeld altijd de tijd en je belangrijkste widgets en je achtergrondfoto kan zien. Nog leuker: de notch is weg! Of ja, niet helemaal: daarvoor in de plaats er het ‘Dynamic Island’. In pilvormig ‘eiland’ boven in het scherm dat voor praktische functies gebruikt. Het wordt dynamisch groter en kleiner, al naargelang wat er weergeven moet worden. Hierdoor vallen de twee gaatjes in het scherm (voor camera en Face ID) helemaal niet meer op.

Aan de achterkant heb je de drie bekende cameralenzen van de 13 Pro (groothoek, ultragroothoek en tele), maar deze maken nu foto’s met tot aan 48 megapixels. Dat maakt nog betere foto’s bij slecht licht mogelijk (dankzij samengevoegde pixels), bovendien kun je nog verder inzoomen (bij 48 megapixel foto’s). Ook qua prestaties krijg je met de Pro net iets meer, dankzij de nieuwe A16 Bionic-chip.

Alle iPhone 14-modellen op een rij

Rest de vraag, voor welke iPhone moet je nou gaan? Ben je gewoon op zoek naar ‘een iPhone’, dan zit je met de iPhone 14 gewoon goed. Een groot genoeg scherm, een prima camera en een accu waar je zonder moeite twee dagen mee vooruit kan. Wil je dat combineren met een groter scherm en een grotere accu, dan is de iPhone 14 Plus jouw kandidaat.

Ben je iemand die echt de hele dag met zijn telefoon bezig is? Houd je van de nieuwste technische innovaties? En is je iPhone altijd al je favoriete camera geweest? Dan krijg je met de iPhone 14 Pro precies wat je nodig hebt. En wederom, wil je dat dan met een groter scherm, dan kies je de 14 Pro Max. Zo gemakkelijk is het.

Overigens goed om te weten: met een abonnement zijn de toestelkosten altijd lager dan wanneer je de iPhone los koopt. Dubbel voordeel dus, als je je iPhone 14 met abonnement bij KPN én extra inruilwaarde haalt.

Haal de iPhone 14 bij KPN

De iPhone 14 en KPN zijn een perfecte match. Waarom? Bij de beste telefoon hoort ook het beste mobiele netwerk, en dat is KPN – officieel getest zelfs! Verder heb je enorm veel combinatievoordelen met KPN Hussel en is het Unlimited Data-tarief extra scherp geprijsd.

Kortom, profiteer nu van de iPhone 14 introductie-deal van KPN! Koop je iPhone 14 tussen 9 september tot en met 2 oktober 2022 en je krijgt €75 extra inruilwaarde als je je oude telefoon inruilt.