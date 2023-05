iPhone 14 Plus in prijs gedaald: hier is het toestel het goedkoopst!

Is je iPhone toe aan vervanging of is je abonnement bijna verlopen? Dan hebben we goed nieuws! De iPhone 14 Plus is op dit moment flink in prijs gedaald. iPhoned heeft voor jou daarom de beste iPhone 14 Plus-aanbiedingen op een rij gezet!

iPhone 14 Plus in het kort

De iPhone 14 Plus is met zijn 6,7 inch oled-scherm net zo groot als de iPhone 14 Pro Max maar daar houdt het qua vergelijking verder ook op. Het toestel is voorzien van een A15 Bionic-chip en een 12-megapixel dual camera. Dankzij de verbeterde accuduur gaat de batterij van de iPhone 14 Plus ook nog eens langer mee dan van de iPhone 14 en iPhone 14 Pro.

Het toestel is leverbaar in 6 verschillende kleuren, namelijk: middernacht (donkerblauw), wit, paars, rood, lichtblauw en geel. Verder heb je de keuze uit een opslagcapaciteit van 128GB, 256GB en 512GB. De iPhone 14 Plus komt met een standaard werkgeheugen van 4GB.

De adviesprijs van de iPhone 14 Plus met 128GB was 1169 euro. Inmiddels zijn de prijzen van het toestel flink gedaald waardoor je bij Amazon al een nieuwe iPhone 14 Plus voor 968 euro aanschaft. Dat is een besparing van maar liefst 201 euro op de adviesprijs.

De beste iPhone 14 Plus-aanbiedingen bij providers – tot 8 euro goedkoper

Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om je nieuwe iPhone te bestellen bij een provider. Ook dan kun je besparen op de toestelprijs. Je bespaart momenteel bij alle providers 8 euro, de losse toestelprijs is dan 960 euro. Ook leuk: bij alle providers krijg je momenteel zes maanden gratis Apple Music en 3 maanden gratis Apple TV+ cadeau.

De totale toestelkosten blijven altijd hetzelfde, deze zijn namelijk niet afhankelijk van de grootte van het abonnement. Het maakt daarbij dus niet uit of je een bundel neemt van 1GB of juist een unlimited data bundel kiest.

De beste iPhone 14 Plus-aanbiedingen bij webshops – bespaar tot 164 euro

Het is natuurlijk ook mogelijk om je nieuwe iPhone aan te schaffen bij een webshop als Belsimpel, Mobiel.nl of GSMweb. Dit is voornamelijk interessant wanneer je een grootverbruiker bent van mobiele data en belminuten. Hier geldt namelijk hoe groter de bundel is, des te minder je hoeft te betalen voor de toestelprijs.

iPhone 14 Plus met T-Mobile-abonnement bij GSMweb – bespaar tot 164 euro

Combineer je de iPhone 14 Plus met een T-Mobile abonnement bij GSMweb, dan bespaar je 164 euro. Voor het toestel betaal je los dan 804 euro. Heb je daarnaast meerdere mobiele abonnementen van T-Mobile of T-Mobile thuis? Dan ontvang je ook nog eens 2,50 euro korting per maand (en 2GB extra data).

iPhone 14 Plus met KPN-abonnement bij Belsimpel – bespaar tot 152 euro

Kies je voor een KPN-abonnement bij Belsimpel, dan bespaar je tot 152 euro. Je betaalt dan voor het toestel 816 euro. Ook in het bezit van internet thuis van KPN? Dan ontvang je nog eens 7,50 euro korting op je abonnement en 5 euro korting op het entertainmentpakket.

iPhone 14 Plus met Vodafone-abonnement bij Belsimpel – bespaar tot 136 euro

Ben je op zoek naar een abonnement van Vodafone? Dan bespaar je tot 136 euro op je nieuwe iPhone 14 Plus wanneer je deze bestelt bij Belsimpel. Je betaalt dan voor het losse toestel 832 euro. Heb je ook digitale tv van Ziggo, dan krijg je ook nog dubbele data en extra korting.

iPhone 14 Plus met Tele2-abonnement bij GSMweb – bespaar tot 128 euro

Bij de aanschaf van de iPhone 14 Plus in combinatie met een Tele2-abonnement bij GSMweb bespaar je 128 euro. Los betaal je dan 840 euro voor het toestel. Heb je ook al een Tele2-abonnement of T-Mobile thuis? Dan ontvang je nog eens 5 euro extra korting per maand op internet voor thuis.