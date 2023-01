iPhone 14 (Plus) laagste prijs ooit: zo haal je ze het goedkoopst in huis!

De Bizarre Belsimpel Dagen zijn weer van start gegaan en ook deze keer heeft Belsimpel toffe deals om van te profiteren. Wat dacht je van de iPhone 14 en iPhone 14 Plus, die nu aan te schaffen zijn voor een ultiem lage prijs. Ontdek het in dit artikel!

De Bizarre Belsimpel Dagen zijn begonnen

Belsimpel start het jaar goed met de Bizarre Belsimpel Dagen. Van 23 januari tot en met 1 februari bemachtig je talloze toestellen en andere gadgets met hoge kortingen. Ook de Apple-fan zit deze periode goed bij Belsimpel. Zowel de iPhone 14 als de iPhone 14 Plus zijn nu extra scherp geprijsd, dus profiteer!

De acties gelden echter wel alleen voor de producten die op voorraad zijn en alleen binnen de actieperiode. Is de voorraad op? Dan ben je helaas echt te laat en gaat de deal aan je neus voorbij.

Tot 159 euro korting op iPhone 14 met T-Mobile-abonnement

Net als bij de iPhone 13 meet het scherm van de iPhone 14 6,1 inch; en ook A15 Bionic-processor kennen we van de voorganger – al is die chip nu ietwat sneller. Toch zijn er een aantal grote vernieuwingen. Zo zijn de camera’s ten opzichte van het oudere broertje verbeterd, waardoor vooral bij weinig licht nog betere foto’s geschoten kunnen worden. Bovendien heeft de selfie-camera een groter diafragma (voor meer scherptediepte) en autofocus. Nieuw is ook de functie Ongelukdetectie, waarbij het toestel de hulpdiensten informeert als je een auto-ongeluk hebt.

De allernieuwste iPhone 14 schaf je normaliter aan voor een prijs van 909 euro bij Bol.com Plaza. Tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen geeft Belsimpel je een korting van 159 euro en betaal je nog maar 756 euro. Om deze deal te kunnen sluiten, heb je een T-Mobile abonnement met 20GB aan data en onbeperkt bellen en sms’en nodig.

Bespaar tot 164 euro op de iPhone 14 Plus

Klinkt de iPhone 14 je goed in de oren, maar wil je al zijn functies in een iets groter jasje? Kies dan voor de iPhone 14 Plus. Het scherm is van 6,1 inch gegroeid naar 6,7 inch en een groter toestel betekent ook meer ruimte voor de batterij. De iPhone 14 Plus houdt het dan ook zo’n zes uur langer vol dan de ‘gewone’ 14. Uiteraard geniet je bij dit toestel van alle functies die de iPhone 14 ook heeft, zoals de Ongelukdetectie.

Op de iPhone 14 Plus heeft Belsimpel tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen ook een steengoede deal. Los betaal je bij Belsimpel voor de iPhone 14 Plus 1052 euro. Tijdens de actieperiode is dat bedrag 164 euro lager als je een T-Mobile-abonnement afsluit met 20GB data en onbeperkt bellen en sms’en. De prijs is dus nog maar 888 euro.

Nog veel meer voordeel tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen

Is de iPhone 14 of de iPhone 14 Plus niet wat je zoekt of wil je nu je set compleet maken met andere Apple-gadgets? Belsimpel biedt tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen nog talloze andere te gekke deals die je niet wilt missen. Ontdek via de link hieronder alle bizarre deals.