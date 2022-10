De iPhone 14 (Plus) en 13 tijdelijk extra scherp geprijsd bij Mobiel.nl: tot 317 euro korting (ADV)

Ben je uit op een (nieuwe) iPhone? Dan is dit een goed moment om de iPhone 13 of iPhone 14 in huis te halen. Bij Mobiel.nl zijn beide iPhones namelijk nu extra voordelig!

Extra voordeel op iPhones bij Mobiel.nl

Bij Mobiel.nl heb je de keuze uit alles iPhone en providers. Hierbij kun je kiezen voor een iPhone mét abonnement, maar ook gaan voor een los toestel. Daarnaast is het de plek voor een voordelig sim only-abonnement en leuke telefoonaccessoires.

Af en toe zijn iPhones er ook extra scherp geprijsd, zoals nu met de gloednieuwe iPhone 14 en iPhone 14 Plus, die Apple in september aankondigde. Ook de iPhone 13 is extra voordelig, die vanwege de prijs nog steeds een aantrekkelijke keuze is. Zorg dat je er op tijd bij bent, want de actie loopt nog tot en met zondag 6 november.

iPhone 14 met T-Mobile – 227 euro voordeliger

De iPhone 14 is het nieuwste standaardmodel van Apple. De toestel heeft een scherm van 6,1-inch en heeft hetzelfde ontwerp als de iPhone 13. Het belangrijkste verschil is de camera. Aan de achterkant is er wederom een 12-megapixelcamera met een dubbele lens, maar een slimmere kunstmatige intelligentie tilt de foto’s naar een hoger niveau.

Haal je de iPhone 14 in combinatie met een abonnement, dan bespaar je extra op de toestelkosten. Standaard betaal je voor een los toestel 1019 euro, maar in combinatie met een abonnement bij T-Mobile is dat 792 euro. Dat is een voordeel van 22 procent.

iPhone 14 Plus met Vodafone – 317 euro voordeliger

Wil je de iPhone met het grootste scherm, maar geef je niet om de meest geavanceerde functies? Kies dan voor de iPhone 14 Plus. Die heeft net als de iPhone 14 Pro Max een majestueus scherm van 6,7 inch, maar is een stuk goedkoper.

In combinatie met een abonnement is de iPhone 14 Plus extra voordelig. Bij Vodafone loopt de korting het hoogst op. Los kost de telefoon 886 euro, maar met een abonnement betaal je tot 27 procent minder: 643 euro.

iPhone 13 met Tele2 – 243 euro voordeliger

De iPhone 13 (6,1 inch) verscheen in september 2021 en is nog steeds een aantrekkelijke optie. Het toestel lijkt veel op zijn opvolger. Van buiten is hij identiek en zelfs de A15 Bionic-chip aan de binnenkant is hetzelfde. Toch is de iPhone 13 een stuk voordeliger.

Door de iPhone 13 in combinatie met een abonnement te nemen, bespaar je extra op de toestelkosten. Bij Tele2 is de korting het grootst. Los kost de iPhone 14 Plus 1169 euro, maar in combinatie met een abonnement is dat 852 euro: een voordeel van 27 procent.

Welke iPhone moet ik kiezen?

Wil je een high-end iPhone waarmee je nog jaren vooruit kan, maar betaal je liever niet de hoofdprijs? Kies dan voor de 6,1-inch iPhone 13. Het toestel – gelanceerd in 2021 – doet nauwelijks onder voor zijn opvolger, maar is een stuk voordeliger.

De iPhone 14 Plus (links) en de iPhone 14 (rechts)

De iPhone 14 is in onze ogen een minder aantrekkelijke keuze. De camera is ietsjes beter dan die van de iPhone 13, maar dat is alleen in donkere omstandigheden op te merken – en het verschil is vrij klein. Dat maakt van de iPhone 13 een toestel met een betere prijs-kwaliteitverhouding.

Ben je van het team ‘hoe meer scherm hoe beter’, dan is de 6,7-inch iPhone 14 Plus mogelijk de iPhone die je wilt. Hij is net zo groot als de iPhone 14 Pro Max, maar bij de iPhone 14 Plus zijn er concessies gedaan om hem goedkoper te maken. Functies die je mist zijn een derde camera (telelens), een geavanceerd 120Hz ProMotion-scherm (de 14 Plus gaat tot 60Hz) en het Dynamic Island. Word je daar niet heel warm van? Kies voor de iPhone 14 Plus.