iPhone 14 is goedkoper dan ooit: hier vind je de beste aanbieding!

Is je iPhone toe aan een upgrade of wil je gewoon een nieuwe? Dan hebben we goed nieuws! De iPhone 14 is namelijk goedkoper dan ooit. iPhoned heeft de beste iPhone 14-aanbiedingen voor je opgezocht.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Over de iPhone 14

De iPhone 14 is voorzien van een 6,1 inch oled-scherm, A15 Bionic-chip en een 12-megapixel dual camera. Dankzij de verbeterde TrueDepth-camera maak je nog scherpere foto’s en video’s. Film je regelmatig video’s op jouw iPhone?

Met de nieuwe ‘Actiemodus’ heb je nóg betere beeldstabilisatie. Deze nieuwe en verbeterde specs zorgen ervoor dat de iPhone 14 hét perfecte instapmodel is als je op zoek bent naar een nieuwe iPhone.

Met een volle batterij gaat de iPhone 14 tot wel 20 uur mee. Daardoor kijk je ook onderweg naar al je favoriete films en series.

Bij de aanschaf van het toestel heb je de keuze uit zes verschillende kleuren: wit, geel, rood, lichtblauw, middernacht en lila. De iPhone 14 is leverbaar met een opslagcapaciteit van 128GB, 256GB of 512GB. Het toestel schaf je op dit moment het goedkoopste aan via Phonemarket. Je betaalt dan 849 euro voor het losse toestel. Daarmee bespaar je 170 euro op de adviesprijs.

De beste iPhone 14-aanbiedingen bij providers – tot 105 euro goedkoper



Combineer je jouw nieuwe iPhone 14 liever met een abonnement? Dat kan natuurlijk ook! Wanneer je het toestel bestelt bij een provider kun je flink wat besparen op de toestelprijs. Zo haal je nu de iPhone 14 bij KPN, Vodafone en Tele2 in huis met 105 euro voordeel, de losse toestelprijs is dan 744 euro.

De totale toestelkosten blijven bij providers altijd hetzelfde, deze zijn namelijk niet afhankelijk van de grootte van het abonnement. Het maakt daarbij dus niet uit of je een bundel neemt van 1GB of kiest voor unlimited data.

Schaf je het toestel aan via T-Mobile dan bespaar je op de toestelprijs 21 euro. Het losse toestel kost dan 828 euro. Ook leuk: bij zowel Tele2, Vodafone als T-Mobile ontvang je nu 6 maanden gratis Apple Music en 3 maanden Apple TV+ cadeau.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De beste iPhone 14-aanbiedingen bij webshops – bespaar tot 321 euro

Schaf je jouw nieuwe iPhone liever aan via een webshop zoals Belsimpel, Mobiel.nl of GSMweb? Ook dat kan ook! Dit is voornamelijk interessant wanneer je een grootverbruiker bent qua mobiele data en belminuten. Hoe groter de bundel, des te minder je namelijk hoeft te betalen voor jouw nieuwe iPhone 14.

iPhone 14 met Vodafone-abonnement bij GSMweb – bespaar tot 321 euro

Ben je op zoek naar een abonnement van Vodafone? Dan bespaar je tot 321 euro op je nieuwe iPhone 14 wanneer je deze bestelt bij GSMweb. Je betaalt dan voor het losse toestel 528 euro. Heb je ook digitale tv van Ziggo, dan krijg je ook nog dubbele data en extra korting.

iPhone 14 met KPN-abonnement bij Belsimpel – bespaar tot 297 euro

Kies je voor een KPN-abonnement bij Belsimpel, dan bespaar je tot 297 euro. Je betaalt dan voor het toestel 552 euro. Ook in het bezit van internet thuis van KPN? Dan ontvang je nog eens 7,50 euro korting op je abonnement en 5 euro korting op het entertainmentpakket.

iPhone 14 met Tele2-abonnement bij Belsimpel – bespaar tot 210 euro

Bij de aanschaf van de iPhone 14 in combinatie met een Tele2-abonnement bij Belsimpel bespaar je 210 euro. Je betaalt dan 639 euro voor het toestel. Heb je ook al een Tele2-abonnement of T-Mobile thuis? Dan ontvang je nog eens 5 euro extra korting per maand op internet voor thuis.

iPhone 14 met T-Mobile-abonnement bij GSMweb – bespaar tot 201 euro

Combineer je de iPhone 14 met een T-Mobile-abonnement bij GSMweb, dan bespaar je 201 euro. Voor het toestel betaal je los dan 648 euro. Heb je daarnaast meerdere mobiele abonnementen van T-Mobile of T-Mobile thuis? Dan ontvang je ook nog eens tot 12.50 euro korting per maand.