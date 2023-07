Hier haal je de iPhone 14 het goedkoopst in huis (ADV)

Is jouw iPhone aan een upgrade toe? De iPhone 14 is de nieuwste Apple-smartphone en ontzettend krachtig. Dit is waar je hem het goedkoopst in huis haalt.

Zo haal je de iPhone 14 het goedkoopst

Ben je op zoek naar de meest recente iPhone, maar wil je niet de hoofdprijs uitgeven? De iPhone 14 is het instapmodel van de nieuwste iPhone-serie, maar nog altijd heel krachtig. Wij vertellen je waar je moet zijn om het toestel het goedkoopst op de kop te tikken.

Dit is de iPhone 14

Met zijn 6,1 inch-oled-scherm is de iPhone 14 fijn met één hand te bedienen. Dankzij de A15 Bionic-chip is hij bovendien ontzettend krachtig. Apple heeft ervoor gekozen om dezelfde processor te gebruiken die ook al in de iPhone 13 zat. Wel is hij nu ietwat sneller.

Met de dubbele camera met 12 megapixel schiet je de mooiste kiekjes. Die is namelijk op een paar fronten verbeterd. Zo is de sensor groter geworden en ondersteunt de ultragroothoekcamera de Photonic-engine. Allebei zorgt voor betere foto’s bij slecht licht. Verder ondersteunt de selfiecamera nu voor het eerst autofocus en heeft een groter diafragma. Dat laatste zorgt voor een beter scherptediepte-effect en je schiet bij weinig licht betere kiekjes.

Fan van video’s maken? De ‘Actiemodus’ zorgt voor nóg betere beeldstabilisatie, ook wanneer je actierijke opnames uit de losse pols maakt. Nieuw is ook de functie ‘Ongelukdetectie’, waarbij het toestel de hulpdiensten informeert wanneer je in een auto-ongeluk terecht bent gekomen. Daarnaast kan je met een volle batterij tot 20 uur lang kijken naar al je favoriete films en series. De accu heeft namelijk een capaciteit van 3279 mAh.

Dankzij het herontwerp is de achterkant van het toestel bovendien een stuk gemakkelijker te repareren. De glazen achterkant van het toestel is namelijk in zijn geheel af te nemen. Dit is natuurlijk superhandig wanneer je nog wel eens je toestel laat vallen en niet de hoofdprijs wil betalen voor de reparatie van je iPhone 14.

De iPhone 14 is verkrijgbaar in verschillende kleuren. Je hebt de keuze tussen lichtblauw, lila, middernacht, wit en rood. Afgelopen lente verscheen daar een zesde en vrolijke kleur bij: knalgeel. Je hebt daarbij de keuze uit een opslagcapaciteit van 128 GB, 256 GB en 512 GB.

iPhone 14 goedkoopst bij PhoneMarket

De adviesprijs voor de iPhone 14 ligt op 1019 euro. Het goedkoopst scoor je hem momenteel echter bij PhoneMarket. Daar kost de variant met 128 GB opslaggeheugen 849 euro. Dat is een besparing van 170 euro op de adviesprijs. En deze prijs geldt uiteraard voor alle kleuren van de iPhone 14. Dus maakt niet uit of je favoriete kleur nou wit, zwart, paars, geel, blauw of rood is – alle varianten kosten hetzelfde.

Wil je liever iets meer geheugen? Voor de 256 GB variant betaal je nu 978 euro in plaats van 1149 euro. En voor de iPhone 14 met 512 GB opslaggeheugen leg je 1071 euro neer. Dat is een besparing van 328 euro ten opzichte van de adviesprijs.

