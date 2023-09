iPhone 14 en iPhone 13 fors in prijs gedaald: haal ze nu goedkoop in huis

Alle ogen waren gericht op de gloednieuwe iPhone 15-serie tijdens het Apple-event, maar er gebeurde nog iets interessants in de Apple Store. De iPhone 14 (Plus) en iPhone 13 zijn goedkoper geworden.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 14 en iPhone 13 goedkoper

Op 12 september zijn de nieuwste iPhones eindelijk aangekondigd! Het gaat om de iPhone 15 (Plus) en 15 Pro (Max). Maar er gebeurde nog iets interessants: de iPhone 14 (Plus) en iPhone 13 zijn veel goedkoper geworden.

De prijzen voor de iPhones in de Apple Store blijven doorgaans redelijk gelijk. Eén keer per jaar kijkt Apple echter naar de prijzen en voert prijsverlagingen door. Dat is steevast na aankondiging van nieuwe iPhones.

Prijzen iPhone 14 en 13

Dit jaar is dat ook weer het geval. De iPhone 15 is natuurlijk het paradepaardje op de Apple website, maar de iPhone 14, iPhone 14 Plus en iPhone 13 zijn ook nog altijd te koop in de Apple Store. Leuk nieuws: de iPhone 14 (Plus) en iPhone 13 zijn flink goedkoper geworden. De nieuwe prijzen zijn:

iPhone 14: voor 869 euro (was 1019 euro);

iPhone 14 Plus: voor 969 (was 1169 euro);

iPhone 13: voor 749 euro (was 909 euro).

iPhone 14: met 246 euro voordeel

Ook bij andere winkels is de iPhone 14 op het moment een stuk goedkoper. Momenteel is de iPhone 14 als los toestel het goedkoopst bij PhoneMarket. Je koopt hem daar voor 822 euro en krijgt dan de blauwe variant opgestuurd. Voor de andere kleuren leg je wat meer neer.

In combinatie met een abonnement wordt het helemaal voordelig, want dan haal je hem 246 euro goedkoper in huis. Sluit daarvoor een abonnement van Vodafone af bij GSMweb. Je moet dan nog wel 576 euro betalen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 14 Plus: met 152 euro voordeel

Liever de iPhone 14 Plus? Dan scoor je hem het goedkoopst met een KPN-abonnement bij Belsimpel. Daar betaal je in totaal voor je nieuwe iPhone 768 euro. Wil je niet vastzitten aan een abonnement, dan haal je de iPhone 14 Plus ook het voordeligst bij Belsimpel. De telefoon kost je 920 euro.

iPhone 13: met 233 euro voordeel

De iPhone 13 is ook in combinatie met een abonnement het goedkoopst: 504 euro. Je sluit in dat geval een abonnement van KPN af bij GSMweb. Dat is een voordeel van 233 euro, want voor het losse toestel betaal je 737 euro bij YourMacStore.

iPhone 15 onverwachts goedkoper

Tijdens het Apple-event was er (naast de presentatie van alle iPhone 15-features) nog meer goed nieuws. De prijzen bleken goedkoper dan de iPhone 14-serie van vorig jaar. De instapper, de iPhone 15, haal je in huis vanaf 969 euro. Wil je het beste van het beste in je broekzak, dan betaal je voor de iPhone 15 Pro Max minimaal 1479 euro.