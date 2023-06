Mis het niet: tijdelijk tot 417 euro voordeel op de iPhone 13 bij Vodafone (ADV)

De iPhone 13 haal je in huis bij Vodafone. Je krijgt namelijk tijdelijk extra voordeel op deze high-end smartphone! Wij vertellen je alles over de aanbieding.

Bespaar op de iPhone 13 bij Vodafone

De iPhone 13 is nog altijd een prachtige smartphone. De krachtige chip zorgt voor een razendsnelle smartphone en ook leveren de camera’s uitstekende kiekjes. Tijdelijk is het toestel extra voordelig dankzij een topdeal bij Vodafone.

Op het moment krijg je op de iPhone 13 namelijk tot 237 euro korting. Daardoor loopt de totale korting op tot wel 417 euro. Dat komt doordat je – naast de toestelkorting – ook profiteert van 7,50 euro korting per maand op een tweejarig Red-abonnement en je tijdelijk geen aansluitkosten ter waarde van 25 euro betaalt.

Dit moet je weten over de iPhone 13

Het 6,1-inch Super Retina Display met zijn verkleinde notch zorgt ervoor dat jij al je series comfortabel kijkt, ook in het felle zonlicht. Dankzij de nieuwe energiezuinige A15 Bionic-chip gaat de batterij gemiddeld 2,5 uur langer mee ten opzichte van de iPhone 12. Het einde van de dag haal je dus met gemak!

Verder is de iPhone 13 uitgerust met een ultragroothoeklens en een selfiecamera die je inzet om je smartphone met je gezicht te ontgrendelen. De primaire camera zet je echter het meest in en ook die levert kwaliteitsfoto’s. Verder laadt je je iPhone 13 draadloos op via bijvoorbeeld een MagSafe-lader.

Het toestel is verkrijgbaar in zes verschillende kleuren en is dankzij de IP68-classificatie ook nog eens water- en stofdicht. Voor al je foto’s is meer dan genoeg ruimte. Je hebt namelijk op zijn minst beschikking over 128GB. Tegen een meerprijs is ook 256GB of 512GB verkrijgbaar.

Haal de iPhone 13 voordelig in huis met abonnement

Is de iPhone 13 wat voor jou? Bij lancering kostte de iPhone 909 euro, maar bij Vodafone haal je hem nu tijdelijk voordeliger in huis. Je betaalt nu namelijk maar 672 euro voor je toestel. Dat is dus een besparing van 237 euro.

Deze prijs geldt natuurlijk in combinatie met een Vodafone-abonnement. Er zijn veel opties mogelijk, maar de provider staat bekend om zijn Red-bundels. Daarbij krijg je standaard onbeperkte belminuten en sms’jes.

De kleinste Red-bundel geeft je 20GB data en Red Together biedt 50GB aan internet voor jezelf of om te delen. Wil je zoveel je wil internetten, zonder je overgebleven MB’s in de gaten te houden? Ga dan voor Red Unlimited.

Voordelen van Vodafone

Natuurlijk wil je altijd bereikbaar zijn met je nieuwe iPhone. Gelukkig heeft Vodafone goede landelijke dekking. Bovendien maak je gratis gebruik van 5G-snelheden bij je Red-abonnement.

Ook klant van Ziggo Thuis? Dan loopt je voordeel nog meer op. Zo krijg je tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement en het dubbele aantal MB’s. Verder blijf je ook online veilig met het Safe Online XL-pakket en kijk je naar meer zenders op je tv.

Tijdelijke acties bij Vodafone

Tot en met 26 juni ontvang je extra hoge korting op de iPhone 13 bij Vodafone. Die korting kan oplopen tot wel 417 euro, waarbij je profiteert van tot 237 euro voordeel op het toestel. Je haalt het maximale uit deze aanbieding als je ook klant van Ziggo bent.

Is de iPhone 13 toch niet helemaal wat je zoekt?