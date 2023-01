iPhone 13-aanbieding: bespaar tot 168 euro met abonnement

De Bizarre Belsimpel Dagen zijn van start gegaan. Tijdens deze dagen scoor je diverse iPhones, accesssoires en sim-only-abonnementen met hoge kortingen. iPhoned laat je hier een extra voordelige iPhone 13-aanbieding zien!

Korting pakken tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen

Afgelopen maandag is de nieuwste editie van de Bizarre Belsimpel Dagen van start gegaan. In de periode van 23 januari tot 1 februari scoor je superscherpe aanbiedingen op diverse producten. Voor de Apple-liefhebber zitten er ook een aantal interessante deals tussen. Denk daarbij aan kortingen op iPhones in combinatie met een abonnement, diverse accessoires en op sim only-abonnementen. Bij laatstgenoemde krijg je zelfs een extra cadeau!

Heb je een ander toestel op het oog of een andere accessoire, wees er dan wel snel bij, want er is niet evenveel voorraad van alle producten. Is het product toch uitverkocht, dan heb je helaas wel pech want tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen geldt OP=OP.

iPhone 13 aanbieding met Tele2-abonnement: bespaar tot 168 euro

Ben je toe aan een nieuwe iPhone, en is je abonnement ook toe aan vervanging? Dan is nu het juiste moment om de iPhone 13 aan te schaffen in combinatie met een Tele2-abonnement, deze is namelijk superscherp geprijsd.

Dit toestel koop je bij Belsimpel normaliter voor de prijs van 804 euro, maar tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen zijn de toestelkosten van de iPhone 13 in combinatie met een Tele2-abonnement nog maar 636 euro. Dit scheelt bijna 200 euro dan wanneer je het toestel los zou kopen bij Belsimpel! Wil je gebruik maken van deze aanbieding dan hoef je alleen een Tele2-abonnement af te sluiten met onbeperkt data en onbeperkt aantal belminuten.

Is dat toch net iets teveel van het goede? Dan kan je ook met een kleinere Tele2-bundel van 20GB en 200 belminuten de iPhone 13 mini extra voordelig in huis halen tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen.

De iPhone 13 in het kort

De iPhone 13 bevat een 6,1-inch oled-scherm met twee goede camera’s voor mooie kiekjes. Zo komt het toestel met een ultragroothoeklens (mooi voor landschappen en gebouwen) en een ‘normale’ lens (mooi voor personen van portretten). Daarnaast heb je nog de selfiecamera aan de voorkant, inclusief Face ID voor het ontgrendelen.

Het toestel is verkrijgbaar in zes verschillende kleuren en is dankzij de IP68-classificatie ook nog eens water- en stofdicht. Een verbetering van het toestel ten opzichte van de iPhone 12 is de accuduur. Bij normaal gebruik gaat de accu van de iPhone 13 zo’n twee uur langer mee dan bij zijn voorganger.

Nog meer Belsimpel-aanbiedingen

Naast deze superaanbieding op de iPhone 13 zijn er ook nog andere interessante deals te vinden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan hoge kortingen op smartwatches, draadloze oordopjes of een gratis Google Nest mini bij het afsluiten van een sim only-abonnement bij Youfone.