iPhone 13 Pro vs. 14 Pro: dit is waarom je niet voor de 13 Pro moet gaan

Is jouw iPhone aan vervanging toe? Je bent gek als je nu de iPhone 13 Pro koopt. Wij vertellen je waarom dit hét moment is om juist voor de iPhone 14 Pro te gaan.

iPhone 14 Pro voor dezelfde prijs als iPhone 13 Pro

Ben je op zoek naar een nieuwe iPhone? Dan sta je voor een lastige keuze. De iPhone 13 Pro was een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de iPhone 12 Pro. Dit in tegenstelling tot de iPhone 14 Pro, want die heeft in vergelijking met de iPhone 13 Pro maar een beperkt aantal verbeteringen.

Toch ben je op dit moment gek als je voor de iPhone 13 Pro gaat. De iPhone 14 Pro is nu goedkoper dan zijn voorganger, de iPhone 13 Pro. Wij vertellen je waarom de iPhone 14 Pro beter is dan de iPhone 13 Pro. Daarnaast laten we ook zien waar je de beste deal kunt scoren.

iPhone 14 Pro: iPhone 13 Pro met upgrades

Apple heeft eindelijk geluisterd, want met de iPhone 14 Pro nemen ze afscheid van de notch. In plaats daarvan is er nu het Dynamic Island, die zich aanpast aan waar jij op dat moment mee bezig bent.

Is dat muziek luisteren, dan bedien je de muziek vanaf deze ovale uitsparing. Heb je een timer aan gezet? Dan telt ‘ie vanaf deze plek af. Verder is het always on-display niet meer alleen weggelegd voor de Apple Watch en lees je altijd van je iPhone 14 Pro-scherm af hoe laat het is. Ook heb je de beschikking over de SOS-noodmelding via satelliet-functie.

De primaire lens schiet zijn kiekjes nu met een maximale resolutie van 48 megapixel, maar je uiteindelijke foto’s hebben een resolutie van 12 megapixel. Dit komt doordat er gebruik gemaakt wordt van ‘pixel binning’, waarbij pixels worden samengevoegd en meer informatie bevatten. De lenzen zijn ook groter, zodat ze meer licht opvangen en foto’s zelfs bij slechte lichtomstandigheden van hoge kwaliteit zijn.

Verder zit er in de iPhone 14 Pro de A16 Bionic-chip. Deze is nóg sneller en energiezuiniger dan zijn voorganger. Dat betekent dat de batterij het dus langer vol zal houden. Je kunt hiermee met gemak een hele dag vooruit. Hij kan namelijk op een volle batterij tot wel 23 uur aan video’s afspelen.

De iPhone 14 Pro is verkrijgbaar in dezelfde vier geheugenvarianten als de iPhone 13 Pro: 128GB, 256GB, 512GB of 1TB. Wel heb je – naast goud, zilver en zwart – nu ook keuze uit een paarse variant. Wil je heel graag een blauwe of groene smartphone, dan moet je wél bij de iPhone 13 Pro zijn.

Goed nieuws! De iPhone 14 Pro is nu goedkoper dan de iPhone 13 Pro. Heb je ook een nieuw abonnement bij je iPhone 14 Pro nodig? Dan bespaar je vaak nog meer op de toestelprijs. Zo scoor je de iPhone 14 Pro op dit moment voor maar 840 euro in combinatie met een Vodafone abonnement via GSMweb. Dat is dus een besparing van nog eens 289 euro!

iPhone 13 Pro in het kort

Net als de iPhone 14 Pro heeft de iPhone 13 Pro een ProMotion-scherm (6,1 inch), wat wil zeggen dat pixels 120 keer per seconde ververst worden. Daardoor is het beeld vloeiend en soepel bij overgangen en animaties. Is zo’n hoge snelheid echter even niet nodig, bijvoorbeeld omdat het beeld stilstaat, dan schakelt de iPhone automatisch over naar een lagere verversingssnelheid. Dit komt ten goede aan de accuduur.

In de iPhone 13 Pro heeft Apple de A15 Bionic-chip gebruikt. Deze zorgt voor een krachtige en energiezuinige smartphone. De accu gaat overigens met gemak een dag mee.

Daarnaast maak je foto’s met één van de drie 12 megapixel-lenzen. Hiervan is de ultragroothoeklens de lens met de meeste vooruitgang ten opzichte van de voorganger. Deze lens vangt nu meer licht op en maakt ook gebruik van Autofocus. Verder zoom je met de telelens tot drie keer optisch in, wat betekent dat je kiekjes er niet op achteruit gaan bij het zoomen. Bovendien zien je video’s er door de Cinematic Mode uit alsof ze in de bioscoop thuishoren.

De iPhone 13 Pro is verkrijgbaar in vier geheugenvarianten: 128GB, 256GB, 512GB of 1TB. Ook is er altijd een kleur die bij jou en je outfits past. Er zijn vijf kleuren: zwart, zilver, goud, blauw of donkergroen.

Ga je toch voor de iPhone 13 Pro, dan koop je hem op dit moment het goedkoopst in combinatie met een abonnement van KPN via Belsimpel. Je betaalt in totaal nog 936 euro voor het toestel. Dat is nog altijd 96 euro duurder dan een iPhone 14 Pro met abonnement.

