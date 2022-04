iPhone 13 Pro nu fors in prijs gedaald: hier is het toestel het goedkoopst

De iPhone 13 Pro is de beste iPhone die Apple op dit moment te bieden heeft. Het toestel is al een tijdje op de markt, dus de prijzen zijn inmiddels gedaald. Wij zetten de beste deals voor je op een rijtje!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 13 Pro: alle aanbiedingen op een rij

Ben je op zoek naar de meest complete iPhone van dit moment? Dan ben je bij de iPhone 13 Pro aan het juiste adres. Het toestel heeft een razendsnelle A15-chip, waarmee hij zo’n beetje al zijn concurrenten verslaat. Ook ondersteunt de iPhone 13 Pro 5G-internet, waardoor je altijd zonder vastlopers kunt TikTokken. Alles wat je doet oogt dankzij het ProMotion-scherm vloeiender dan ooit tevoren.

De iPhone 13 Pro is erg interessant voor fotografie- en videoliefhebbers. Op de achterkant vind je een drietal lenzen. Hiermee kun je ultragroothoekfoto’s, zoomfoto’s en standaardkiekjes vastleggen – allemaal met ongekend veel detail en een opvallende helderheid. Ook voor het maken van films is de iPhone 13 Pro geschikt, mede dankzij functies als ProRes en Filmmodus.

Het prijskaartje van de iPhone 13 Pro is natuurlijk vrij stevig, maar gelukkig betaal je inmiddels (als je weet waar je zoeken moet) al een stuk minder voor het toestel. Zo haal je een iPhone 13 Pro met 128GB opslag bij Belsimpel in huis voor 1129 euro.

iPhone 13 Pro-aanbiedingen bij providers – bespaar tot 145 euro

Koop je de iPhone 13 Pro in combinatie met abonnement, dan kan je van goede toestelkortingen profiteren bij providers. Deze korting ontvang je op de prijs van het toestel en is hetzelfde bij kleine en grote bundels. Op dit moment geeft Vodafone de meeste korting en bespaar je zo 145 euro op de iPhone 13 Pro.

De toestelprijs is 984 euro, ongeacht welk type abonnement je neemt. Dat is extra interessant als je weinig data en belminuten nodig hebt, maar wel de beste iPhone voor minder geld in huis wil halen.

Providers geven zelf vaak nog meer korting op je bundel. Zo betaal je iedere maand tot wel 12,50 euro minder. Bekijk de iPhone 13 Pro-aanbiedingen met abonnement hieronder:

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De beste iPhone 13 Pro aanbiedingen bij shops – bespaar tot 289 euro

Webwinkels zijn interessant wanneer je een abonnement met veel data en belminuten wil. Bij een grotere bundel wordt namelijk ook het toestelvoordeel groter. Hoe meer je kiest, hoe minder je relatief betaalt.

iPhone 13 Pro met Vodafone-abonnement – bespaar 289 euro

Ook met een Vodafone-abonnement bespaar je 289 euro op een iPhone 13 Pro. Heb je daarnaast internet en digitale TV van Ziggo? Dan krijg je 3,50 euro korting op alle Red-abonnementen (1 euro op alle Start-abonnementen). Op een abonnement mét toestel krijg je 2,50 euro extra korting bij een Red Together of Red Unlimited abonnement.

iPhone 13 Pro met KPN-abonnement – bespaar 217 euro

Kies je voor een iPhone 13 Pro met KPN-abonnement, dan bespaar je maar liefst 217 euro op je gloednieuwe smartphone. Heb je thuis een wifi-netwerk van KPN of XS4ALL? Dan krijg je nog eens tot 7,50 euro korting op je mobiele bundel en 5 euro korting op een entertainmentpakket (bijvoorbeeld Spotify of Film1).

iPhone 13 Pro met T-Mobile-abonnement – bespaar 169 euro

T-Mobile-fans, opgelet: in combinatie met een T-Mobile-abonnement ontvang je nu 169 euro korting op je iPhone 13 Pro. Heb je meerdere mobiele abonnementen van T-Mobile of wifi van T-Mobile Thuis? Dan krijg je nog 2,50 euro extra korting per maand (en 2GB extra data).

iPhone 13 Pro met Tele2-abonnement – bespaar 145 euro

De korting op een nieuwe iPhone 13 Pro is het laagst in combinatie met een Tele2-abonnement. Niet getreurd, want je krijgt evengoed nog 145 euro korting. Als je wifi van T-Mobile Thuis hebt, krijg je wél maandelijks 5 euro korting op je wifi-factuur. Heb je meerdere Tele2-abonnementen op één adres, dan krijg je ook nog extra MB’s.

Meer over de iPhone 13 Pro

Ben je na het lezen van dit artikel nieuwsgierig geworden naar de iPhone 13 Pro? Op onze website vind je een uitgebreide iPhone 13 Pro-review, waarin we al onze ervaringen met het toestel met je delen. Geen zin om te lezen? Kijk dan vooral naar onderstaande video-review.

Altijd op de hoogte zijn van de beste Apple-deals? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, download de gratis app en houd onze website in de gaten!