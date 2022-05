iPhone 13 Pro (Max) flink in prijs gedaald tijdens Vakantiegeld-deals bij Belsimpel

De maand mei betekent naast mooi weer en veel vrije dagen voor de meeste mensen een flinke bak vakantiegeld. Leuk natuurlijk, zeker als je er ook nog eens een afgeprijsde iPhone 13 Pro (Max) mee op de kop tikt. Bij Belsimpel kan dat: wij zetten de beste deals voor je onder elkaar.

iPhone 13 Pro (Max) nu goedkoper bij Belsimpel

Veel mensen hebben inmiddels hun vakantiegeld ontvangen. Nu is de vraag: waar geef je het aan uit? Dankzij de Vakantiegeld-deals van Belsimpel haal je nu voor veel minder geld een iPhone 13 Pro of een iPhone 13 Pro Max in huis. Dit zijn de nieuwste en krachtigste iPhones die Apple momenteel te bieden heeft.

Ben je geprikkeld? Wees er dan vlug bij, want de actie loopt maar van 20 tot en met 30 mei 2022. Daarbij moet ook vermeld worden dat de deals eerder offline kunnen gaan als ze vroegtijdig zijn uitverkocht. Wacht dus niet te lang, want voor je het weet vliegt je droom-iPhone aan je neus voorbij.

Apple iPhone 13 Pro Max met KPN-abonnement bij Belsimpel (bundel van 10GB)

Voor de grootste en beste iPhone van dit moment kom je uit bij de iPhone 13 Pro Max. Dit toestel heeft een 6,7 inch-ProMotion-scherm, een razendsnelle A15-chip en geweldige camera’s die allerlei toffe features ondersteunen. Je kunt er de hele dag van genieten, want de iPhone 13 Pro Max heeft de grootste accu ooit in een iPhone.

Lees ook: iPhone 13 Pro Max review: fenomenale accuduur steelt de show

Je kunt het toestel bij Belsimpel in combinatie met een KPN-abonnement nu veel goedkoper krijgen. Voor een bundel met 10GB internet betaal je 60 euro per maand. Je legt in totaal dan 1080 euro neer voor het toestel. Op abonnementen met minder data bespaar je wat veel minder geld. Je bespaart met een abonnement 103 euro in vergelijking met een los toestel.

Heb je thuis al wifi van KPN? Dan krijg je standaard 5 euro korting op je abonnement. Je betaalt dan maar 55 euro per maand voor de iPhone 13 Pro Max.

iPhone 13 Pro met T-Mobile abonnement (bundel van 10GB)

Wil je liever een kleinere iPhone of vind je de 13 Pro Max evengoed nog iets te prijzig? Dan is er nog de reguliere iPhone 13 Pro. Dit toestel heeft exact dezelfde specificaties en functies als zijn Max-broer, maar dan in een compactere behuizing met een kleiner 6,1 inch-scherm.

Lees ook: iPhone 13 Pro review: de juiste keus voor verwende fotografen

Belsimpel biedt de iPhone 13 Pro in combinatie met een T-Mobile-abonnement nu voor minder geld aan. Voor de bundel met 10GB internet leg je 58 euro per maand neer. Je betaalt dan 948 euro in totaal voor de smartphone. Als je de iPhone 13 Pro los koopt, ben je 185 euro duurder uit!

Bij T-Mobile krijg je maar liefst 10 euro korting op je abonnement als je thuis al wifi van de provider hebt. Je betaalt dan 48 euro per maand voor de iPhone 13 Pro, in plaats van 58 euro.

Nog meer Vakantiegeld-deals bij Belsimpel

De iPhone 13 Pro en de iPhone 13 Pro Max zijn niet de enige toestellen die onder de Vakantiegeld-deals van Belsimpel vallen. De webshop biedt nog veel meer smartphones en ook een aantal gadgets aan voor minder geld. Zo kosten de roze AirPods Max nu slechts 409,95 euro. Alle deals vind je op de website van Belsimpel.