iPhone 13 Pro Max fors in prijs gedaald: hier is het toestel het goedkoopst

De iPhone 13 Pro Max is het vlaggenschip van Apple en de beste iPhone die je op dit moment kunt kopen. De prijzen van het toestel zijn inmiddels wat meer gedaald en dat is natuurlijk goed nieuws. Wij zetten de beste deals voor je op een rijtje!

iPhone 13 Pro Max aanbieding

Yes! De iPhone 13 Pro Max is fors in prijs gedaald. Het is op dit moment de beste iPhone die Apple ooit gemaakt heeft en hij is zelfs nog beter dan de iPhone 13 Pro.

De iPhone 13 Pro Max heeft een 6,7 inch ProMotion-scherm dat automatisch de verversingssnelheid aanpast (tot 120 Hz). Hierdoor krijg je altijd een supervloeiend beeld wanneer je dat nodig hebt. Dit scherm is trouwens ook nog eens groter dan de iPhone 13 Pro.

Naast de selfiecamera vind je aan de achterzijde een camera-eiland met drie lenzen. Dit is een ultragroothoek, groothoek en telelens. Hiermee maak je ook ‘s nachts prachtige, scherpe foto’s. Ook heeft de iPhone 13 Pro Max de beste accu van alle iPhones. Volgens Apple kan je tot 28 uur video afspelen, tot 25 uur video streamen en tot 95 uur audio afspelen.

De iPhone 13 Pro Max is het beste toestel van Apple, maar dat betekent ook een flink prijskaartje. Gelukkig betaal je tegenwoordig al een stuk minder, als je weet waar je moet zoeken. Zo haal je al een iPhone 13 Pro Max met 128 GB opslag het goedkoopst in huis voor 1229 euro bij Belsimpel.

iPhone 13 Pro Max-aanbiedingen bij providers – bespaar tot 77 euro

Of je nu onbeperkte data of enkele gigabytes per maand verbruikt: bij providers blijft je toestelprijs hetzelfde. Echter, per provider verschilt het wat je kunt besparen en gelden er ook nog losse aanbiedingen op de abonnementen voor de iPhone 13 Pro Max. Op dit moment krijg je de meeste korting bij KPN en Vodafone, daar bespaar je 77 euro op een iPhone 13 Pro Max.

De toestelprijs is 1152 euro, ongeacht het soort abonnement dat je neemt. Extra interessant dus als je toch niet van plan bent om veel data te gebruiken of belminuten nodig hebt, maar wel de beste iPhone voor minder geld in huis wilt halen.

Je krijgt bij sommige providers toch nog wat korting op je bundel. Zo krijg je bij KPN tot 10 euro per maand korting op je bundel. Bij andere betaal je geen aansluitkosten of krijg je extra korting als je al klant bent. Bekijk de iPhone 13 Pro Max-aanbiedingen met abonnement hieronder:

De beste iPhone 13 Pro Max-aanbiedingen bij shops – bespaar tot 245 euro

Webwinkels zijn vooral interessant wanneer je op zoek bent naar een abonnement met veel data en belminuten. Bij een grotere bundel wordt ook het toestelvoordeel groter. Hoe groter de bundel, des te groter het voordeel dat je kunt vangen op de toestelprijs. En dat is natuurlijk mooi meegenomen!

iPhone 13 Pro Max met KPN-abonnement – bespaar 245 euro

Kies je voor een abonnement van KPN, dan bespaar je maar liefst 245 euro op een iPhone 13 Pro Max. Heb je thuis al KPN? Dan krijg je tot 7,50 euro extra korting op je mobiele bundel en 5 euro korting op een entertainmentpakket (bijvoorbeeld Spotify of Film1).

iPhone 13 Pro Max met Vodafone-abonnement – bespaar 237 euro

Bij een abonnement van Vodafone, bespaar je 237 euro op je gloednieuwe iPhone 13 Pro Max. Heb je thuis al internet en digitale TV van Ziggo? Dan krijg tot 5 euro korting per maand. Verder krijg je twee keer zoveel MB’s en extra TV-zenders.

iPhone 13 Pro Max met Tele2-abonnement – bespaar 179 euro

Kies je voor een abonnement van Tele2? Dan haal je 179 euro van de prijs op de iPhone 13 Pro Max. Als je wifi van T-Mobile Thuis hebt, krijg je maandelijks 5 euro korting op je wifi-factuur. Dus dat is natuurlijk mooi meegenomen!

iPhone 13 Pro Max met T-Mobile-abonnement – bespaar 173 euro

Neem jij liever een abonnement van T-mobile? Dan bespaar je 173 euro op de iPhone 13 Pro Max. Daarnaast krijg je ook nog wat extra korting. Heb je meerdere mobiele abonnementen van T-Mobile of wifi van T-Mobile Thuis? Dan krijg je nog 2,50 euro extra korting per maand (en 2GB extra data).

Bespaar meer geld: kies voor een iPhone 13 Pro

Vind je de iPhone 13 Pro Max toch nog net iets te duur? Check dan eens de iPhone 13 Pro. Dan heb je een iets kleiner scherm en een iets minder sterke accu, maar verder zijn beide telefoons vrijwel gelijk. Je kunt dan nog wat meer extra geld besparen voor je nieuwe iPhone. Meer hierover lees je in het artikel hieronder!

Meer over de iPhone 13 Pro Max

Ben je nog niet helemaal zeker of de iPhone 13 Pro Max iets voor jou is? Of wil je gewoon wat meer weten voordat je besluit om er een te kopen? Check dan in ieder geval onze iPhone 13 Pro Max-review. Heb je geen zin om te lezen? Check in dat geval onderstaande video-review van de iPhone 13 Pro en de iPhone 13 Pro Max!