iPhone 13 Pro Max fors in prijs gedaald: hier is het toestel het goedkoopst

De beste uitvoering uit de iPhone 13-reeks is nu in prijs gedaald. Wij hebben de beste aanbiedingen voor je op een rijtje gezet van de iPhone 13 Pro Max.

iPhone 13 Pro Max aanbiedingen

In een notendop is de iPhone 13 Pro Max een toestel dat ten opzichte van zijn voorganger verbeteringen laat zien in het display en de camera’s. Zo heeft deze iPhone een 6,7 inch ProMotion-scherm dat automatisch de verversingssnelheid aanpast (tot 120 Hz). Hierdoor heb je altijd het vloeiende beeld wanneer je dat nodig hebt.

Voor je camerawerk heb je, naast de selfiecamera, aan de achterzijde een camera-eiland met een drietal lenzen. De hoofdcamera van 12 megapixel is beter, en dat merk je vooral bij foto’s met een lastige belichting.

Wij hebben voor jou de beste prijzen verzameld voor de iPhone 13 Pro Max. Bij Belsimpel en YourMacStore kun je deze telefoon nu voor €1.259 los in huis halen:

Houd wel rekening met onbekende en mogelijk lange levertijden door een marktbrede chiptekort.

iPhone 13 Pro Max bij providers: bespaar tot 107 euro

Of je nu onbeperkte data of enkele gigabytes per maand verbruikt: bij providers blijft je toestelprijs hetzelfde. Echter, per provider verschilt het wat je kunt besparen en gelden er ook nog losse aanbiedingen op de abonnementen voor de iPhone 13 Pro Max. Verder heb je bij alle providers 3 maanden gratis Apple TV+. Bij Vodafone en KPN bespaar je allebei 107 euro op de aanschafwaarde van het toestel. Bij T-Mobile en Tele2 is dit 104 euro.

Verder profiteer je bij providers ook nog van kortingen op de bundel bij je toestel. Bekijk alle deals hieronder:

De beste iPhone 13 Pro Max aanbiedingen bij shops: bespaar tot 214 euro

Bij de shops kun je mooie bundels vinden van verschillende providers. Voor de prijzen bij deze shops geldt wel dat je voordeel groter wordt naarmate je een grotere bundel koopt. Daarom zijn we uitgegaan van Unlimited bundels. Bekijk de deals hieronder:

iPhone 13 Pro Max bij Vodafone – bespaar tot 214 euro

Met Vodafone boek je het meeste voordeel op het toestel, namelijk 214 euro. Daar bovenop krijg je nog wat extra’s als je bij Ziggo bent aangesloten, waaronder: tot 5 euro korting per maand, Safe Online XL-pakket en een TV-pakker naar keuze.

iPhone 13 Pro Max bij KPN – bespaar tot 185 euro

Als je via KPN de iPhone 13 Pro Max in huis wilt halen krijg je niet alleen een voordeel van 185 euro op het toestel. Zo heb je een snelpakkers-voordeel waarmee je 2,50 euro korting krijgt op Unlimited data. Heb jij al internet van KPN thuis? Dan profiteer je ook van Hussel Mobiel pakketkorting.

iPhone 13 Pro Max bij T-Mobile – bespaar tot 178 euro

Bij T-Mobile heb je een voordeel van 178 euro op de toestelprijs van de iPhone 13 Pro Max. Als je hiernaast nog een mobiel abonnement of T-Mobile Thuis hebt krijg je tot 10 euro korting per maand.

iPhone 13 Pro Max bij Tele2 – bespaar tot 158 euro

Bij Tele2 heb je relatief minder voordeel op de toestelprijs van de iPhone 13 Pro Max. Maar wanneer je het abonnement combineert met een T-Mobile Thuis-abonnement krijg je 5 euro korting.

Meer over de iPhone 13 Pro Max

