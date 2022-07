iPhone 13 Pro nu enorm in prijs gedaald: zo goedkoop was hij nog nooit!

De Bizarre Belsimpel Dagen zijn er weer en daar horen natuurlijk weer een paar flinke aanbiedingen bij. Zo goedkoop is de iPhone 13 Pro nog niet geweest tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen. iPhoned vertelt je hoe je van deze deal profiteert.

iPhone 13 Pro: goedkoop tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen

De Bizarre Belsimpel Dagen zijn er weer! En dat betekent dat er ook weer veel aanbiedingen rondom de iPhone te vinden zijn. De keer is het de beurt aan de iPhone 13 Pro.

De iPhone 13 Pro heeft een 6,1-inch oled-scherm, komt in vijf verschillende kleuren en op de achterkant vind je een drie camera’s. Daarnaast heeft de iPhone 13 Pro een ProMotion-scherm, waarbij de pixels 120 keer per seconde verversen. De accu is ook een stuk beter geworden bij de iPhone 13. Gemiddeld en bij normaal gebruik houdt de iPhone 13 het zo’n twee uur langer vol dan de iPhone 12.

Zorg er wel voor dat je er snel bij bent. Deze actie loopt maar tot en met 3 augustus 2022. Is een van de deals niet meer op voorraad? Dan heb je pech, want deze deals gaan offline wanneer ze uitverkocht zijn. Kun jij niet wachten om alle aanbiedingen meteen te checken? Ontdek dan hier direct alle acties.

Apple iPhone 13 Pro met KPN-abonnement bij Belsimpel

De iPhone 13 Pro met een abonnement van KPN is nu veel goedkoper te krijgen bij Belsimpel. De grijze, gouden en zilveren variant van de iPhone 13 Pro liggen kwa prijs heel dicht bij elkaar. Wanneer je kiest voor de groene en blauwe versie van de iPhone 13 Pro moet je wel wat meer betalen.

Los is het toestel te koop vanaf 1.105 euro bij Belsimpel. Voor een abonnement met unlimited data bij KPN betaal je voor het toestel, de iPhone 13 Pro, nog maar 840 euro. Even ter vergelijking: wanneer je een nieuwe iPhone 13 Pro los bij Apple koopt betaal je zelfs 1.159 euro. Kies je dus voor een iPhone 13 Pro met unlimited data van KPN, dan bespaar je dus 319 euro.

Ook wanneer je een iPhone 13 Pro met meer opslag wilt, bespaar je een leuk bedrag. Niet onbelangrijk: het bijbehorende abonnement (67,50 euro) bevat onbeperkt internet (mét 5G), belminuten en sms’jes.

Tot 249,95 euro voordeel bij geselecteerde Sim Only-abonnementen

Ben je op zoek naar alleen een Sim Only-abonnement? Ook daar is tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen behoorlijk wat voordeel te halen. Zo krijg je bij een abonnement van Lebara en 50PlusMobiel gratis Sennheiser CX True WIreless-oordopjes. Bij Youfone ontvang je JLab GO Air Pop True-oordopjes en bij KPN krijg je een Sony Linkbuds S-oordopjes.

Nog meer deals tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen

Er zijn nog veel meer leuke deals te vinden. Je krijgt namelijk ook hoge kortingen op Beats oordopjes. Beats is een audiomerk dat in handen is van Apple. Hierdoor zijn de Beats oordopjes een leuk alternatief voor de AirPods.

Beats Fit Pro: nu tot 38 euro korting;

Beats Powerbeats Pro: nu tot 24 euro korting;

Beats Studio3 Wireless: nu tot 49 euro korting.

Verder is ook de Fitibit Versa 2 en Fitbit Versa 3 tijdelijk met extra voordeel te koop. De Fitbit Versa 2 is een smartwatch waarmee je je sportactiviteiten bij kunt houden én die er ook nog eens leuk uitziet.

