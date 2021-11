iPhone 13 Pro al flink in prijs gedaald: hier is het toestel het goedkoopst

iPhone 13 Pro heeft zich sinds de lancering in september helemaal bewezen. Dankzij de vernieuwde camera’s, razendsnelle A15-chip en het energiezuinige ProMotion-scherm, verpulvert de 13 Pro alle voorgaande iPhones. Nu kun je deze smartphone al voordeliger inslaan.

iPhone 13 Pro aanbiedingen

De iPhone 13 Pro is amper een maand op de markt en je kunt nu al een voordelige slag slaan. Wij vertellen hoe je de iPhone 13 Pro voor minder dan de adviesprijs van Apple kunt bemachtigen. De voordelen verschillen bij een los toestel en in combinatie met een abonnement. Het losse toestel met 128GB opslag is al verkrijgbaar voor 1159 euro bij Belsimpel.

De beste iPhone 13 Pro aanbiedingen bij providers – bespaar tot 104 euro

Verschillende providers bieden de iPhone 13 Pro aan in combinatie met een abonnement. Wat betreft het toestelbundel dat je betaalt is het makkelijk: de prijs blijft hetzelfde, ongeacht de omvang van de rest van je bundel. Dit betekent een stabiele prijs voor mensen die graag een kleinere bundel nemen naast het toestel. Neem een kijkje bij de verschillende deals om te besparen op jouw iPhone 13 Pro:

De beste iPhone 13 Pro aanbiedingen per provider – bespaar tot 133 euro

Ben je een grootgebruiker en wil je graag veel MB’s? Dan is er goed nieuw. We hebben gekeken naar deals van webshops die samenwerken met providers. Deze deals bieden jou namelijk een goedkoper toestel voor een grotere bundel in je abonnement. Bekijk de aanbiedingen hieronder.

iPhone 13 Pro bij Tele2 – bespaar 133 euro

Bij Belsimpel is de iPhone 13 Pro verkrijgbaar met een voordeel van 29 euro op de toestelprijs. De deal is in samenwerking met Tele2 en biedt je 10GB data (5G) met 200 min/sms.

iPhone 13 Pro bij KPN – bespaar 127 euro

KPN is niet alleen een interessante optie door de deal maar ook wanneer je al gebruik maakt van hun internet voor thuis. Want dan kun je extra voordelen krijgen, waaronder 7,50 euro extra korting op je mobiele abonnement. Afsluiten van het abonnement doe je dan via de bekende webwinkel: Mobiel.nl.

iPhone 13 Pro bij Vodafone – bespaar 123 euro

Relatief bespaar je ietsje minder bij Vodafone via GSMweb, maar de deal blijft een aantrekkelijke. Gebruikers van internet bij Ziggo profiteren namelijk van een extra korting op de maandkosten en krijgen een verdubbeling van het aantal minuten, sms’jes en punten. Zo kun je onder andere terecht bij GSMweb en bespaar je tot 123 euro op het toestel.

iPhone 13 Pro bij T-Mobile – bespaar 103 euro

T-Mobile heeft de minste prijsdaling op het toestel. Toch is het een noemenswaardige keuze door de GOGOGO Deals die nu bezig zijn. De voordelen zijn te halen in bundels met 8 en 15GB data. Je betaalt daarnaast geen aansluitkosten. Als je ook al gebruik maakt van andere T-Mobile-abonnementen of T-Mobile Thuis, dan kun je 2,50 euro tot wel 10 euro per maand korting per maand krijgen. Zo kun je onder andere terecht bij Mobiel.nl en bespaar je tot 159 euro op het toestel.

Meer over de iPhone 13 Pro

