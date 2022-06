De iPhone 13 Pro nu superscherp geprijsd: hier is het toestel het goedkoopst

De zomer is begonnen, en zo ook de Zomerdeals bij Belsimpel. Daar horen dus extra hete aanbiedingen bij, zoals deze van de iPhone 13 Pro. Bovendien is het toestel bij Belsimpel wél op voorraad, dus sla snel je slag.

iPhone 13 Pro goedkoop tijdens de Zomerdeals van Belsimpel

Helemaal in lijn met het begin van de zomer gaan nu ook de Zomerdeals van Belsimpel van start. Net zoals bij andere acties van Belsimpel mag je je verheugen op bijzonder scherpe deals. Zo zijn er verschillende iPhone-modellen flink afgeprijsd, evenals de Beats Studio Buds en de Apple Watch. De beste deal volgens ons is echter een superhete aanbieding voor de iPhone 13 Pro. Want die is niet alleen heel goedkoop, maar ook direct beschikbaar!

Dus wees er snel bij, want met de huidige prijs kunnen we ons niet voorstellen dat de iPhone 13 Pro voor de hele actieperiode verkrijgbaar blijft. Daarover gesproken: de Zomerdeals lopen nog tot 29 juni.

Waarom een iPhone 13 Pro?

De iPhone 13 Pro is hét vlaggenschip van Apple. Wil je gewoon de beste telefoon van het moment, dan moet je bij dit Pro-model zijn. Het toestel kwam afgelopen jaar september uit, en is nu dus bijzonder goedkoop te krijgen.

Net als de ‘gewone’ 13 heeft de iPhone 13 Pro een 6,1-inch oled-scherm, is verkrijgbaar in vijf verschillende kleuren en heeft een A15 Bionic-chip. Uniek voor het Pro-model is het 120 Hz-scherm (dat noemt Apple ProMotion) voor extra vloeiende beelden, en een derde cameralens aan de achterkant. Naast ultragroothoek- en groothoek- heb je nog een tellens voor ingezoomde beelden.

iPhone 13 Pro nu extra goedkoop bij Belsimpel met T-Mobile

Bij T-Mobile is de iPhone 13 Pro nu veel goedkoper. De versie met 128 GB opslag gaat (met het Unlimited-abonnement) voor 924 euro over de toonbank – en dat geldt voor alle beschikbare kleuren. Even ter vergelijking: los ben je het goedkoopst uit bij Amazon voor 1148 euro voor! Je bespaart dus 224 euro – echt een goede deal dus! En ook de varianten met meer opslag zijn stukken goedkoper. Heb je liever een iets minder uitgebreid abonnement? Met een 10 GB-bundel betaal je nog steeds maar 948 euro voor het toestel.

En niet onbelangrijk: de maandelijkse kosten zijn op dit moment sowieso heel voordelig, want tijdens de zomerdeals krijg je 2 euro korting per maand.

Maar het beste is wel dat de iPhone 13 Pro gewoon op voorraad is bij Belsimpel. Dat is op dit moment niet vanzelfsprekend! Wees er dus snel bij, want OP=OP uiteraard.

Nog meer zomerdeals

Is de iPhone 13 Pro niet helemaal de telefoon die je zoekt? Geen probleem, want tijdens de zomerdeals zijn er nog talloze andere iPhones in de aanbieding. Wat dacht je van een iPhone 12 met een Vodafone-abonnement of de iPhone 13 Pro Max en iPhone SE 2022 met een unlimited-abonnement van KPN?

Daarnaast zijn er zoals gezegd nog accessoires in de aanbieding. Bij de Beats Fit Pro-oordopjes ontvang je tijdelijk 32 euro korting, en bij de Beats Studio Buds krijg je tot aan 20 euro korting, afhankelijk van de kleur die je kiest.