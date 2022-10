iPhone 13 flink in prijs gedaald: hier is het toestel het goedkoopst!

De iPhone 13 is een prima smartphone en het mooie is: hij is nu flink goedkoper geworden. iPhoned zet daarom de beste iPhone 13-aanbiedingen en prijzen voor je op een rij.

iPhone 13 prijzen: toestel flink in prijs gedaald

Nu de iPhone 14 op de markt is, dalen de prijzen van de iPhone 13. Hierdoor haal je dit toestel nog voordeliger in huis. Dit betekent niet dat de iPhone 13 opeens een slecht toestel is. Integendeel! Zeker nu de iPhone 14 (Plus) eigenlijk weinig vernieuwingen heeft, is de iPhone 13 de betere keus voor je portemonnee. Het is namelijk een razendsnelle iPhone die nog jaren mee kan.

Het toestel heeft een scherm van 6,7 inch en een dubbele camera. Ook mooi: de iPhone 13 heeft een verbeterde beeldstabilisatie in vergelijking met de iPhone 12. Daarnaast heeft dit toestel de razendsnelle A15-chip, die ook in de iPhone 14 en iPhone 14 Plus zit. Verder ondersteunt de iPhone 13 5G en heeft de smartphone MagSafe.

Los haal je de iPhone 13 met 128GB tijdelijk al in huis voor 848 euro (via Belsimpel). Echter kun je veel op de toestel kosten besparen als je deze met een abonnement in huis haalt.

De beste iPhone 13 aanbiedingen bij providers – bespaar tot 151 euro

Kies je voor een iPhone met abonnement, dan zijn er vaak interessante aanbiedingen te vinden. Zo hebben alle providers een paar hele interessante deals voor de iPhone 13. Tijdelijk haal je bij Tele2 het toestel het meest voordelig in huis en ontvang je ook nog eens dubbele data.

Bij de providers zijn de toestelkosten niet afhankelijk van de grootte van het abonnement. Het maakt voor de totale toestelkosten dus niet uit of je een bundel van 1GB neemt of lekker voor unlimited data gaat. En als leuk extraatje: bij alle providers krijg je 6 maanden gratis Apple Music cadeau.

Op dit moment ben je bij Tele2 het voordeligst uit en kun je 151 euro besparing op de toestelkosten. Ook bij de overige providers kun je flink op de toestelprijs besparen. We hebben hieronder de verschillende acties voor je onder elkaar gezet. Naast voordeel op je toestel kosten zijn er ook nog diverse acties op de bundel bij providers. Hiermee loopt je voordeel extra hoog op.,=

De beste iPhone 13 aanbiedingen bij shops – bespaar zelfs tot 248 euro

Wanneer je naar de verschillende webshops kijkt, heeft GSMweb in combinatie met Vodafone de beste aanbieding. Belangrijk om te weten is dat je bij onderstaande webshops meer voordeel krijgt bij grotere bundels. Dit betekent dus dat je bij een kleinere bundel niet hetzelfde bespaart op het toestel. Hiermee wordt soms de besparing van de provider direct dan weer interessanter.

iPhone 13 met Vodafone – bespaar tot 248 euro

Wanneer je een iPhone 13 met een abonnement van Vodafone wilt, ben je bij GSMweb het voordeligst. Je krijgt dan een abonnement met 5G en extra abonnementskorting tot 2 euro per maand. Heb je digitale TV van Ziggo? Dan krijg je ook nog dubbele data en extra korting.

iPhone 13 met Tele2 – bespaar tot 212 euro

Wanneer je een Tele2-abonnement met iPhone 13 wilt, ben je het goedkoopst uit bij GSMweb. Ook hier krijg je meer MB’s als er op jouw adres al een Tele2-abonnement is. Daarnaast krijg je nu 10GB voor de prijs van 5GB bij de iPhone 13 en gratis 5G bij alle unlimited abonnementen. Je betaalt voor het toestel 636 euro.

iPhone 13 met KPN – bespaar tot 176 euro

Ook bij Belsimpel krijg je flinke korting op een iPhone 13 wanneer je een KPN-abonnement neemt. Daarnaast krijg je nog eens extra voordeel wanneer je al een KPN- of Telfort-abonnement op jouw adres hebt. Je betaalt voor het toestel 672 euro euro bij Belsimpel in combinatie met een unlimited KPN abonnement.

iPhone 13 met T-Mobile – bespaar tot 176 euro

Wanneer je een T-Mobile abonnement met iPhone 13 wilt, ben je het goedkoopst uit bij GSMweb. Ook hier krijg je meer MB’s als er op jouw adres als er al T-Mobile thuis abonnement op het adres is. Je betaald voor het toestel 672 euro, waarmee je voordeel oploopt tot 176 euro. Let ook hier erop dat dit wel voor een unlimited data bundel geldt.

Meer weten over de iPhone 13

Apple heeft in 2021 de iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max uitgebracht. Hierbij is de iPhone 13 de beste keuze voor iedereen die een recente iPhone zoekt met een normaal formaat. Sterker nog: de iPhone 13 is misschien zelfs een betere keuze dan de iPhone 14, in ieder geval voor je portemonnee. Je betaalt namelijk een stuk minder voor vrijwel dezelfde iPhone!

Wil je meer weten over de iPhone 13? Check dan onze iPhone 13 review en videoreview!