iPhone 13 tijdelijk fors in prijs verlaagd: nu tot 372 euro korting bij Vodafone (ADV)

De iPhone 13 haal je op dit moment in huis bij Vodafone! Je krijgt van 28 maart tot en met 24 april in totaal maar liefst 372 euro korting op deze high-end smartphone van Apple! Lees hier alles over deze prachtige deal.

Vodafone Topdeal: bespaar op de iPhone 13

De iPhone 13 is een verbeterde versie van het vorige vlaggenschip van Apple: de iPhone 12. Onder andere opslag, camera’s en accuduur zijn verbeterd bij dit nieuwe high-end model. Het design van deze telefoon is kenmerkend voor Apple. Er zijn nieuwe chique kleuren en een prominentere camera-module aan de achterkant. Met de iPhone 13 krijg je tevens een groter scherm; door de versmalling van de notch houd je dus meer beeldscherm over.

Van 28 maart tot en met 24 april 2022 is de iPhone 13 dé topdeal van Vodafone en ontvang je 192 euro korting op het toestel. Zo haal je het toestel nu in huis van 840 euro voor 648 euro. De totale korting (inclusief de internetbundel van Vodafone) loopt zelfs op tot maar liefst 372 euro.

iPhone 13: meer scherm, meer kracht, meer opslag

Hoewel het scherm van de iPhone 13 niet groter is geworden en dus nog steeds 6,1-inch meet, zijn er wel andere aanpassingen gedaan. Naast de 20 procent kleinere inkeping, heeft het display ook een veel hogere maximale helderheid. Dit is vooral heel prettig wanneer je het scherm probeert af te lezen in fel zonlicht.

Ook nieuw in de iPhone 13 is de A15 Bionic-chip. Deze processor zorgt ervoor dat de iPhone 13 de krachtigste smartphone is die je op dit moment kunt kopen. Met hulp van de Neural Engine voert deze telefoon maar liefst 15,8 biljoen berekeningen per seconde uit. Dat is bijzonder handig voor zaken als kunstmatige intelligentie.

Ook is de chip energiezuiniger dan zijn voorganger en dat is enorm voordelig voor de accuduur. Dankzij de grotere batterij en de nieuwe chip gaat deze iPhone 2,5 uur langer mee dan zijn voorganger. De opslag is het laatste belangrijke verbeterpunt van de iPhone 13. Wie hem koopt, krijgt nu minimaal 128 GB aan geheugenopslag. Tegen een meerprijs kun je deze capaciteit opkrikken naar 256 of 512 GB. Deze nieuwe telefoon van Apple is onlangs verschenen in een chique donkergroene kleur.

Natuurlijk haal jij je iPhone 13 (Pro) ook in de nieuwe tinten ‘Groen’ en ‘Alpengroen’ bij Vodafone. Deze kleuren heeft Apple begin maart voor zijn vlaggenschepen geïntroduceerd. De iPhone 13 (mini) is beschikbaar in een chique donkergroene tint (Groen), terwijl de iPhone 13 Pro (Max) in een iets lichtere en mattere groene kleur komt (Alpengroen).

De toestel kosten van de iPhone 13 Vodafone zijn nu 648 euro. Momenteel is deze telefoon los het goedkoopst op de markt beschikbaar voor 838 euro. Bij Vodafone daarentegen betaal je dus tijdelijk veel minder voor de aanschaf van het toestel. Je bespaart op de kosten van het toestel dus 190 euro. Deze actie is alleen geldig in combinatie met een abonnement bij Vodafone.

Voordelen van Vodafone

Uiteraard heb je vrij weinig aan de iPhone 13 als je er niet altijd en overal mee kunt appen, streamen en scrollen. Gelukkig staat Vodafone bekend om zijn bijzonder uitgebreide Red-bundels. Hiermee kun je overal in Europa bellen, sms’en en internetten tegen een aantrekkelijke prijs. Ook bespaar je tot aan 5 euro extra per maand als je ook internet van Ziggo thuis hebt. Voor de goede orde vind je hieronder de drie verschillende Red-bundels van Vodafone:

Tijdelijke acties bij Vodafone

Van 28 maart tot en met 24 april krijg je dus extra hoge korting op de iPhone 13 bij Vodafone. Dit is dus maar liefst 192 euro korting op het toestel. Daarnaast krijg je ook hoge kortingen bij de Red-abonnementen van Vodafone; dit loopt op tot € 6,50 korting per maand op je abonnement. Je krijgt deze maximale korting als je ook internet van Ziggo thuis hebt. Is de iPhone 13 niet wat je zoekt? Dan heeft Vodafone ook nog andere iPhone aanbiedingen: