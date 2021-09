Zo haal je de nieuwe iPhone 13 als eerste in huis (ADV)

De nieuwe iPhone 13 is gepresenteerd en vanaf vrijdag 17 september te bestellen. Het is natuurlijk handig en slim om van te voren te bedenken welk precieze model jij op het oog hebt en ook welk abonnement het beste bij je past.

iPhone 13 pre-order start 17 september

Apple heeft de gloednieuwe iPhone 13-lijn gepresenteerd, die bestaat uit vier verschillende modellen. Daarbij heb je natuurlijk ook keuze uit meerdere kleuren en opslagvarianten. Op vrijdag 17 september start de pre-order en dat is dus ook hét moment om alvast een bestelling te plaatsen!

Zoals elk jaar wordt er weer verwacht dat de levertijden snel oplopen. Daarom is het slim om je goed voor te bereiden, zodat je makkelijk door het bestelproces loopt. Het is trouwens handig om je alvast even aan te melden bij Vodafone, dan krijg je namelijk een seintje wanneer je jouw nieuwe iPhone 13 kan bestellen!

Tip 1: Kies het exacte model dat jij wil

Het is goed om nu alvast een beslissing te nemen over welke iPhone je wil. Ga je voor het instapmodel of kijk je naar de iPhone 13 Pro met zijn betere camera’s en scherm? De hoeveelheid intern geheugen is natuurlijk ook erg belangrijk, want dit kun je niet meer uitbreiden. Tot slot is ook de kleur natuurlijk alvast van te voren te bepalen.

De iPhone 13 met zijn scherm van 6,1 inch is verkrijgbaar in vijf toffe kleuren: roze, blauw, zwart, rood en wit. De iPhone 13 mini is een stuk kleiner dankzij het 5,4 inch-scherm, maar net zo krachtig en te koop in dezelfde kleuren. De normale iPhone 13 en iPhone 13 mini zijn leverbaar in versies met 128GB, 256GB of 512GB opslag.

De iPhone 13 Pro heeft een scherm van 6,1 inch, maar de Pro Max biedt het grootste display van de nieuwe serie 6,7 inch. Keuze bij die twee modellen heb je trouwens uit vier kleuren: zwart, goud, zilver en blauw. De Pro-versies zijn beschikbaar met 128GB, 256GB, 512GB of zelfs 1TB aan geheugen.

Tip 2: Welk abonnement past bij mij?

Bij Vodafone kun je de nieuwe iPhone 13 bestellen met een voordelig abonnement van de provider. Wel is het slim om van te voren alvast uit te zoeken welke precies bij jouw eisen past. Bestel je een van de nieuwe toestellen bij Vodafone dan geniet je ook van vele voordelen.

Bestel je een Vodafone-abonnement, met onbeperkte data, dan ontvang je drie maanden Apple TV+ cadeau. Kies je voor een Red-abonnement? Dan maak je standaard gebruik van 5G. Ben je trouwens al klant van Ziggo en sluit je een abonnement af bij Vodafone? Dan kom je in aanmerking voor allerlei voordelen zoals een gratis extra televisiepakket, extra dubbele data en tot 5 euro korting op je abonnementskosten per maand.

Tip 3: Meld je aan bij Vodafone

Als een van de eersten een bestelling plaatsen bij Vodafone? Schijf je dan in via deze link, want alleen zo ontvang je direct een seintje als de pre-order is geopend.

Meer weten over de iPhone 13, alle modellen, prijzen, abonnementen en meer? Check dan natuurlijk de website van Vodafone via onderstaande knop voor alle informatie!