Wil je nog een iPhone 13 mini? Wees er dan snel bij

Het is mogelijk dat de iPhone 13 mini binnenkort uit het assortiment van Apple verdwijnt. Had je Apple’s kleinste iPhone al langer op het oog maar twijfelde je nog? Dan is nu een slim moment om toe te slaan.

iPhone 13-serie wordt mogelijk uitgefaseerd

Op 12 september gaat Apple hoogstwaarschijnlijk de nieuwe iPhone 15-serie onthullen. Een spannend moment, enerzijds omdat we dan weten welke geruchten allemaal werkelijkheid zijn geworden, en welke niet. Maar aan de andere kant betekent zo’n nieuwe iPhone-serie ook dat er een hoop gebeurt binnen het assortiment van Apple.

Door de nieuwe iPhones die erbij komen, vallen andere iPhones af. Zo geschiedde afgelopen jaar met de iPhone 12 mini. Meestal is Apple vrij consequent in hoe het bedrijf bepaalt welke devices nog in de verkoop blijven en welke niet. Zo kon je na de lancering van de iPhone 13-serie nog steeds de iPhone 12 en 12 mini kopen, maar vielen de 12 Pro en 12 Pro Max weg. Toen de iPhone 14 verscheen, verdween dus de 12 mini, en bleven de 13 en 13 mini beschikbaar. En iPhone 14 mini is er niet.

Als je deze lijn doortrekt, is het dus goed mogelijk dat we binnenkort alleen de iPhone 13, 14 en 14 Plus houden, naast de iPhone 15-serie. En uiteraard de iPhone SE, maar die is toch een vreemde eend in de bijt. Daarom: als jij de iPhone 13 mini – de kleinste iPhone mét moderne behuizing wilt, is nu het moment om nog toe te slaan. Hieronder vind je de beste prijzen:

De iPhone 13 mini in een notendop

De iPhone 13 mini kwam in 2021 uit en was de directe opvolger van de 12 mini. Voor het eerst in jaren had Apple toen weer een compleet nieuwe, kleinere iPhone uitgebracht, omdat daar veel vraag naar leek te zijn.

De iPhone 13 mini was bij verschijnen een absolute high-end smartphone. De A15-chip die erin zit, wordt nog steeds gebruikt in de iPhone 14 en 14 Plus. De twee camera’s aan de achterkant maken kiekjes waar sommige duurdere Android-telefoons jaloers op zijn. En dankzij het handzame formaat met 5,4-inch oled-scherm past de 13 mini ook prima in kleinere broekzakken. En de accu is grondig onder handen genomen, waardoor de matige accuduur van de voorganger ook is verholpen. Last but not least: het scherm is bijna randloos en dankij Face ID ontgrendel je de telefoon gewoon door ernaar te kijken.

Ondanks dat het een top-toestel is en was, bleek de vraag – in ieder geval voor Apple-begrippen – tegen te vallen. Mensen kozen toch liever voor de ’standaardgrootte’ van 6,1-inch.

Alternatieven voor de iPhone 13 mini?

Als de iPhone 13 mini echt gaat verdwijnen, is er op Apple-gebied geen goed alternatief meer. Enkel de iPhone SE 2022 heeft nog een soortgelijk formaat, maar is een tikkeltje groter en heeft een veel kleiner scherm. Bovendien heb je geen randloos oled-scherm en geen Face ID.

De eerstvolgende moderne iPhone qua grootte is dan al de iPhone 14. Qua accuduur en schermgrootte is deze natuurlijk geweldig, maar hij is dus beduidend veel zwaarder en groter. Kijken we naar Apple’s concurrenten, dan valt eigenlijk alleen de Asus Zenfone 10 positief in het oog. Als we onze vrienden van Android Planet mogen geloven, dan is het een erg fijne telefoon met 5,9-inch scherm en best vergelijkbare afmetingen. Alleen heb je dan wel een Android. En dat kunnen we jullie écht niet aanraden.

Dus dan toch maar de iPhone 13 mini, voordat-ie weg is?