iPhone 13 mini fors in prijs gedaald: hier is het toestel het goedkoopst

Ben je toe aan een upgrade? Of zoek je een gloednieuwe en kleine iPhone? Kijk dan niet verder! Want wij laten de beste prijzen zien en waar je de iPhone 13 mini nu het goedkoopst kan kopen!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 13 mini: dit is de beste prijs

De iPhone 13 mini is de kleinste iPhone 13, maar qua specificaties is het toestel gelijk aan de reguliere iPhone 13. Hij heeft dezelfde razendsnelle A15-chip en komt in de standaarduitvoering met 128GB opslag (twee keer zoveel als bij de iPhone 12 mini).

Achterop heeft de iPhone 13 mini een dubbele camera, bestaande uit een telelens en een groothoeklens van 12 megapixel. Hij beschikt ook over Face ID en heeft een selfie-camera van eveneens 12 megapixel. De iPhone 13 mini heeft een oled-scherm van 5,4 inch en is beschikbaar in de kleuren blauw, middernacht (zwart), sterrenlicht (zilver), rood, roze en groen.

Wil je de iPhone 13 mini kopen? Mooi! We hebben de beste prijzen al voor je bij elkaar gezocht. Zo is de iPhone 13 mini los nu het goedkoopst bij Belsimpel voor 726 euro.

iPhone 13 mini aanbieding bij providers: bespaar tot 54 euro op je toestel

Wanneer je een iPhone 13 mini bij providers koopt, maakt het niet uit of je een onbeperkt abonnement afsluit of slechts 1 GB per maand nodig hebt. Je betaalt namelijk altijd dezelfde prijs voor je toestel.

Dit is vooral handig wanneer je niet zo’n grote bundel wilt en maar een beperkt aantal sms’jes, belminuten of data nodig hebt per maand. Tussen de providers zijn er wel onderlinge verschillen. Hieronder laten we zien waar je de beste prijzen voor de iPhone 13 mini kunt vinden.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De beste iPhone 13 mini aanbiedingen bij shops: bespaar tot 198 euro

Bij de onderstaande shops neem je een abonnement van een provider, maar heb je vaak de keuze uit verschillende bundels. Hierbij is het wel belangrijk om te weten: hoe groter de bundel, hoe voordeliger het toestel. Zo kun je flink voordeel krijgen op de prijs van de iPhone 13 mini. Bekijk de prijzen hieronder bij de verschillende shops:

iPhone 13 mini met Vodafone bij Mobiel.nl – bespaar tot 198 euro (prijs toestel: 528 euro)

Bij Vodafone bespaar je tot 198 euro. Het voordeel wordt bovendien groter wanneer je deze bundel combineert met een Ziggo-abonnement voor thuis omdat je dan tot 10 euro korting per maand ontvangt. Je krijgt 5G-snelheid en je hebt onbeperkte minuten en sms’jes.

iPhone 13 mini met KPN bij GSMweb – bespaar tot 150 euro (prijs toestel: 576 euro)

Met KPN kun je ook een flink voordeel halen op de aanschafprijs van de iPhone 13 mini, namelijk 150 euro. Zo krijg je een korting van 2,50 euro per maand op je bundel. Als je hiernaast ook internet thuis hebt van KPN krijg je nog eens 7,50 euro extra korting per maand.

iPhone 13 mini met T-Mobile bij GSMweb – bespaar tot 126 euro (prijs toestel: 600 euro)

Bij T-Mobile haal je bij de prijzen van de iPhone 13 mini een voordeel van 125 euro. Daarnaast krijg je 2,50 euro korting per maand op een unlimited abonnement als je al andere producten van T-Mobile op hetzelfde adres hebt. Bij een unlimited abonnement krijg je zelfs 10 euro korting.

iPhone 13 mini met Tele2 bij Belsimpel – bespaar tot 90 euro (prijs toestel: 636 euro)

Ook bij Tele2 krijg je aardig wat extra’s. Zo krijg je meteen 5G bij je bundel en bespaar je tot 90 euro op aanschafprijs van de iPhone 13 mini. Dat is ook mooi meegenomen, toch?

Meer weten over de iPhone 13 mini?

Weet je nog niet zeker of de iPhone 13 mini echt dé smartphone voor jou is? Check dan onze iPhone 13 mini-review. Dan kun je daarna meteen je iPhone 13 mini uit de bovenstaande deals bestellen!

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van iPhoned zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan iPhoned een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!