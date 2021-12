iPhone 13 mini fors in prijs gedaald: hier is het toestel het goedkoopst

Wil je upgraden naar de nieuwste iPhone én heb je die het liefst zo compact mogelijk? Dan is de iPhone 13 mini een goede keus. En nu al helemaal omdat er een prijsdaling is van de iPhone 13 mini. Wij laten je zien waar je hem het goedkoopst in huis haalt.

De iPhone 13 mini prijsdaling: alles op een rij

Kort gezegd is de iPhone 13 mini qua specificaties gelijk aan het instapmodel van de laatste serie iPhone; de iPhone 13. Het grote verschil is het compacte ontwerp, waarmee de telefoon fijner in de hand ligt. Je geniet daarnaast van meer opslagruimte voor al je foto’s, want je krijgt de 13 mini met tot aan 512 GB. Ten opzichte van zijn voorganger, de iPhone 12 mini, is dit een verdubbeling van de opslagcapaciteit.

Om de opslag van de iPhone 13 mini te vullen met foto’s en video’s heeft deze iPhone ook een enorm uitgebreide goede camera-uitrusting. Zo heb je achterop een dubbele camera: een telelens en een ultragroothoeklens van beide 12 megapixel. Voor je selfies en videogesprekken gebruik je de geavanceerde Face ID-camera aan de voorkant met 12 megapixel.

Wij hebben voor jou de beste prijzen verzameld voor de iPhone 13 mini. Zo kun je deze los vinden voor 789 euro bij Bol.com en 804 euro bij Amazon. Bekijk beide prijzen hieronder:

Houd wel rekening met onbekende mogelijk lange levertijden door het marktbrede chiptekort.

iPhone 13 mini aanbieding bij providers: bespaar tot 45 euro op je toestel

Of je nu een onbeperkt abonnement afsluit of slechts 1 GB per maand nodig hebt, dat maakt in de toestelprijs geen verschil als je direct bij providers koopt. Je betaalt namelijk altijd dezelfde prijs voor je toestel. Dit is vooral handig als je niet een grote behoefte hebt aan sms’jes, belminuten en/of data. Tussen de providers zijn er nog wel onderlinge verschillen zoals de eenmalige aansluitkosten en de losse aanbieding die je bij het abonnement krijgt.

Wel hebben alle providers hieronder één ding gemeen, en dat is 3 maanden gratis Apple TV+. Bij alle providers bespaar je 45 euro op de aanschafprijs van de iPhone 13 mini:

De beste iPhone 13 mini aanbiedingen bij shops: bespaar tot 285 euro

Bij shops neem je een abonnement bij een provider, maar kun je voordelige bundels samenstellen die de webshop jou biedt. De regel hierin is: hoe groter de bundel, des te groter het voordeel dat je kunt vangen op de toestelprijs. Daarom zijn we voor de bundels hieronder uitgegaan van unlimited abonnementen. Je kunt tot wel 285 euro besparen op de toestelprijs van de iPhone 13 mini. Bekijk de prijzen hieronder bij de verschillende shops:

iPhone 13 mini bij KPN – bespaar tot 285 euro

Met KPN kun je het grootste voordeel boeken op de aanschafprijs van de iPhone 13 mini, namelijk 285 euro. Zo krijg je een korting van 2,50 euro per maand op je bundel. Als je hiernaast ook internet thuis hebt van KPN krijg je nog eens 7,50 euro extra korting per maand.

iPhone 13 mini bij T-Mobile – bespaar tot 225 euro

De tweede plaats voor besparing op de iPhone 13 mini gaat naar T-Mobile met wel 225 euro. Daarnaast krijg je 10 euro korting per maand op je abonnement als je al andere producten van T-Mobile op hetzelfde adres hebt. Tot slot heeft T-Mobile twee acties lopen. Met de eerste ontvang je in je unlimited bundel niet alleen 5G-data maar ook Netflix en Videoland in hetzelfde abonnement. Tot slot krijg je ook nog eens 3 maanden lang Apple TV+ cadeau.

iPhone 13 mini bij Vodafone – bespaar tot 213 euro

Bij Vodafone bespaar je tot 213 euro. Het voordeel wordt groter wanneer je deze bundel combineert met een Ziggo-abonnement voor thuis omdat je dan 5 euro korting per maand ontvangt. Je krijgt 5G-snelheid en je hebt onbeperkte minuten en sms’jes.

iPhone 13 mini bij Tele2 – bespaar tot 153 euro

Ook bij Tele2 is je bundel verrijkt met het snelle 5G en bespaar je tot 153 euro op de aanschafprijs van de iPhone 13 mini. Ook geniet je 3 maanden lang van Apple TV+ als cadeau.

Meer over de iPhone 13 mini

