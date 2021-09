Pre-order de iPhone 13 nu bij MediaMarkt (ADV)

Apple heeft eindelijk de gloednieuwe iPhone 13-serie gepresenteerd! Wil je jouw exemplaar als eerste in huis hebben? Pre-order de iPhone 13 dan nu bij MediaMarkt.

Bestel de iPhone 13

Het lange wachten is beloond: Apple heeft de iPhone 13-serie tijdens een flitsende presentatie aan de wereld getoond. De smartphones beloven een flinke sprong in snelheid ten opzichte van hun voorgangers, hebben betere camera’s en veel nieuwe snufjes. Je kunt de iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max nu pre-orderen bij MediaMarkt. De eerste kopers hebben hun nieuwe toestel op 24 september in huis.

Over de iPhone 13

Vorig jaar moesten we wat langer wachten op de nieuwe iPhones, maar dit keer zijn ze weer gewoon in september gepresenteerd. En wat een pareltjes zijn het. De processor van de iPhone 13 is nóg krachtiger en je krijgt standaard meer opslagruimte. Ook zijn de camera’s flink verbeterd. De ultragroothoeklens van de Pro-modellen laat bijvoorbeeld meer licht binnen, waardoor je veel mooiere plaatjes schiet.

Design

De iPhone 13 bouwt voort op het retro-design van de iPhone 12, maar met één belangrijk verschil: de notch is een stuk kleiner geworden. Dat is natuurlijk fijn, want daardoor hou je meer effectieve schermruimte over.

Over het scherm gesproken: de iPhone 13 en iPhone 13 Pro hebben een 6,1 inch oled-display met schitterende kleuren. Liever een maatje kleiner? Kies dan voor de iPhone 13 mini met zijn 5,4 inch-scherm. Wil je juist nog groter? Dan is de iPhone 13 Pro Max met zijn 6,7 inch-scherm hét toestel voor jou. De Pro-modellen beschikken bovendien over ProMotion, waardoor alles wat je doet er veel vloeiender uitziet.

Camera’s

Zoals elk jaar keken we reikhalzend uit naar de camera’s van de nieuwe iPhones. En die stellen niet teleur. De iPhone 13 en iPhone 13 mini hebben twee lenzen op de achterkant: een primaire camera en een ultragroothoeklens. Vooral die eerste is flink verbeterd. De sensor is een stuk groter, wat voor scherpere plaatjes zorgt.

De ultragroothoeklens van de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max laat veel meer licht binnen dan voorheen, waardoor je vooral in het donkere mooiere foto’s maakt. Deze modellen beschikken daarnaast over een telelens waarmee je in kunt zoomen en betere portretten schiet. Alle modellen hebben natuurlijk ook een selfiecamera, waarmee je jezelf haarscherp vastlegt.

Bestel de iPhone 13 (mini) bij MediaMarkt

De iPhone 13 en iPhone 13 mini zijn verkrijgbaar in vijf kleuren: roze, blauw, rood, middernacht en sterrenlicht. Je kunt kiezen uit varianten met 128GB, 256GB en 512GB. Kies altijd voor voldoende opslagruimte, want die kun je achteraf niet uitbreiden. De prijzen beginnen bij €809 voor het instapmodel van de iPhone 13 mini.

Door jouw iPhone 13 nu alvast te pre-orderen weet je zeker dat je jouw exemplaar als één van de eersten in huis hebt. Bij MediaMarkt kun je je iPhone zowel los kopen als in combinatie met een abonnement van alle bekende providers. Ook bestel je eenvoudig alle bijpassende Apple-accessoires mee.

Bestel de iPhone 13 Pro (Max) bij MediaMarkt

De iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max zijn te koop in vier kleuren: sierra blue, zilver, goud en grafiet. Je kunt kiezen uit varianten met 128GB, 256GB, 512GB en 1TB opslagruimte.

Wil je jouw nieuwe telefoon eerst even vasthouden? Dat kan in één van de 49 MediaMarkt-vestigingen in heel Nederland. Bovendien kun je je kostbare toestel verzekeren vanaf 4,99 euro per maand. Ook is het mogelijk om je oude smartphone in te ruilen voor een cadeaukaart!