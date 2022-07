De iPhone 13 is deze week flink in prijs gedaald: ontdek hoe je dit toestel voordelig in huis haalt

Op dit moment zijn de Bizarre Belsimpel Dagen weer bezig. De iPhone 13 is bijna de helft goedkoper bij Belsimpel! Ontdek hier deze toffe deal.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 13 goedkoop tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen

We zien de Bizarre Belsimpel Dagen al wel vaker langskomen, maar deze deal slaat alles! Eerder schreven we al over de spotgoedkope iPhone 13 Pro bij deze aanbieder, nu zien we dat ook de iPhone 13 een goede deal heeft. Deze is bijna de helft goedkoper!

Sla je slag! De actie loopt niet heel lang meer en natuurlijk geldt: op=op. Dat is zeker in deze tijd van belang. Heeft Belsimpel jouw gewenste kleur of versie niet meer op voorraad? Dan heb je helaas pech. Deze actie geldt enkel voor de huidige iPhone 13’s op voorraad. De Bizarre Belsimpel Dagen eindigen op 3 augustus 2022. Wees er dus snel bij!

Vodafone-abonnement met iPhone 13 bij Belsimpel

Op het moment is de iPhone 13 de beste telefoon van Apple die je op de kop kan tikken. Deze telefoon is bijna een jaar oud en is nu met een Vodafone-abonnement spotgoedkoop verkrijgbaar.

Los haal je bij Belsimpel dit toestel normaliter in huis voor 832 euro, maar tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen zijn de toestelkosten van de iPhone 13 met een Vodafone-abonnement nog maar 480 euro. Deze is bijna de helft goedkoper dan als je het toestel los bij Belsimpel koopt! Het enige wat je daarvoor moet doen is het afsluiten van een Vodafone-abonnement met 50GB aan data. Is dat je te veel? Dan heeft Belsimpel een oplossing! Met een kleinere bundel en lagere abonnementskosten, haal je met 15GB aan data het toestel in huis voor 504 euro.

In de iPhone 13 vind je een imponerend 6,1-inch oled-scherm met enorm veel goede camera’s. Dit vlaggenschip komt met een ultragroothoeklens, macrocamera, ‘normale’ lens en een selfiecamera aan de voorkant. De iPhone 13 is verkrijgbaar in vijf verschillende kleuren. Een grote verbetering ten opzichte van de voorganger, de iPhone 12, is de accuduur. Als je de telefoon normaal gebruikt, doe je zo’n twee uur langer met de iPhone 13 dan met de iPhone 12.

Enorm veel voordeel tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen

Ben je niet op zoek naar een goedkope iPhone 13? Dan loont het alsnog om even verder te kijken bij de Bizarre Belsimpel dagen. Klik dan op de onderstaande button om zelf jouw beste deal te vinden. Bij de Bizarre Belsimpel Dagen is er voor ieder wat wils!