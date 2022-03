iPhone 13 enorm in prijs gedaald: zo goedkoop was-ie nog nooit

Op dit moment zijn de Bizarre Belsimpel Dagen weer gaande. Maar nu pas kwamen we achter iets opmerkelijks. Want de iPhone 13 is zo goedkoop als nooit tevoren. Ontdek hier deze waanzinnige deal.

iPhone 13 goedkoop tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen

De Bizarre Belsimpel Dagen staan al een tijdje bekend om hun enorm goede aanbiedingen rondom de iPhone. Begin van de week schreven we er al een uitgebreid artikel over. Waar we toen nog niet bij stil hebben gestaan: de iPhone 13 is op dit moment zo goedkoop als nooit tevoren.

Ga dus snel toeslaan want de actie loopt nog maar tot 28 maart 2022 en uiteraard geldt: op=op. Niet alle iPhones zijn altijd op voorraad. Is een variant niet meer op voorraad, dan heb je helaas pech, want later aanschaffen voor de oorspronkelijke lagere prijs is niet meer mogelijk.

Apple iPhone 13 met T-Mobile-abonnement bij Belsimpel

Als je de beste telefoon van het moment wilt, dan moet je uiteraard bij de iPhone 13 zijn. Apple heeft het vlaggenschip afgelopen september uitgebracht, en nu is die dus bijzonder goedkoop te krijgen.

De iPhone 13 heeft een 6,1-inch oled-scherm, komt in vijf verschillende kleuren en op de achterkant vind je een dubbele camera voor ‘gewone’ en groothoek-foto’s. Ten opzichte van de voorganger heeft vooral de batterij een flinke stap vooruit gemaakt. Gemiddeld en bij normaal gebruik houdt de iPhone 13 het zo’n twee uur langer vol dan de iPhone 12.

Bij T-Mobile is de iPhone 13 nu dus veel goedkoper te krijgen. De witte, rode, roze en zwarte variant met 128GB opslag gaan (met abonnement) voor 624 euro over de toonbank. Even ter vergelijking: los bij Apple betaal je er 909 euro voor. Je bespaart dus 285 euro – ongekend lage toestelkosten! En ook de varianten met meer opslag of een andere kleur zijn stukken goedkoper. Niet onbelangrijk: het bijbehorende abonnement (€ 35 p.m.) bevat onbeperkt internet, belminuten en sms.

Apple iPhone 11 met Ben-abonnement bij Belsimpel

Wil je een nog goedkopere iPhone? Ook dan ben jij bij Belsimpel aan het goede adres. De iPhone 11 is tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen namelijk ook enorm afgeprijsd (met abonnement). Voor een witte iPhone 11 met 64 GB opslag betaal je bijvoorbeeld maar 432 euro! Ook hier zijn de toestelkosten dus bijzonder laag.

Qua specificaties hoef je niet eens zo veel concessies te doen. Het scherm is even groot, de A13-chip doet nauwelijks onder voor de A15 uit de iPhone 13 en ook de camera kan het nog prima opnemen met nieuwere modellen. Dat komt met name door technische snufjes zoals de nachtmodus.

Kortom, de iPhone 11 is nog steeds een ontzettend goede telefoon, en voor de prijs van het moment een bijzonder goede deal ook nog. Het abonnement dat je erbij krijgt, is ook helemaal in orde, met 6 GB 4G internet en 200 belminuten/sms. Dat abonnement betaal je dan nog naast de kosten voor het toestel.

Nog meer deals tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen

Hebben al deze tips niet geholpen en wil je het liefst zelf nog even op zoek, klik dan op de onderstaande button om zelf jouw beste deal te vinden. Bij de Bizarre Belsimpel Dagen is er voor ieder wat wils!