iPhone 13 nu al flink in prijs gedaald: hier is het toestel het goedkoopst

De iPhone 13 ligt nog geen maand in de winkels, maar hij is nu al afgeprijsd. iPhoned zet daarom de beste iPhone 13-aanbiedingen op een rij.

iPhone 13 aanbiedingen

De iPhone 13 is Apples nieuwste smartphone, die in september 2021 werd gelanceerd. Het toestel heeft een fraai 6,1 inch-scherm, 20 procent kleinere notch en een grondig verbeterde camera. Bij Apple begint de prijs voor de iPhone 13 bij 909 euro. Maar hoewel de telefoon slechts een maand oud is, kun je hem bij providers nu al met een flinke korting krijgen. Hieronder zetten we de beste aanbiedingen van providers en webshops onder elkaar.

Wil je de iPhone 13 liever los kopen? Bij Coolblue haal je ‘m ook voor 909 euro met 128GB in huis.

De beste iPhone 13 aanbiedingen bij providers – bespaar tot 93 euro

Kies je voor een iPhone met abonnement, dan zijn er interessante aanbiedingen. Zo hebben T-Mobile, Tele2, KPN en Vodafone leuke deals voor de iPhone 13. Goed om te weten: bij de providers zijn de toestelkosten niet afhankelijk van de grootte van het abonnement. Dus of je nu een bundel van 2GB hebt of met unlimited data: de toestelprijs blijft altijd hetzelfde.

T-Mobile, Tele2 en KPN bieden op dit moment allemaal dezelfde besparing, namelijk 93 euro. Bij Vodafone is de besparing iets lager, maar het toestel nog steeds 69 euro goedkoper dan los. Wat de acties precies inhouden, hebben we hieronder opgesomd.

De beste iPhone 13 per provider – bespaar tot 261 euro

Als we naar de webshops kijken, dan dan heeft GSMweb in combinatie met Tele2 of KPN de beste aanbieding. Opvallend is dat je bij T-Mobile op dit moment net zo veel voor een iPhone 13 betaalt als bij Belsimpel en Mobiel.nl.

Het grootste voordeel krijg je met grotere bundels. Combineer je het toestel met een abonnement, dan kun je nog flink besparen op de toestelkosten.

En nog een tip voor de goedkoopste iPhone 13: de rode variant is bij veel providers het meest voordelig. Het scheelt tot 96 euro op de toestelprijs. Wilde je sowieso een rode iPhone 13 of maakt de kleur je niet zo veel uit? Dan kun je hiermee dus nog extra geld besparen.

iPhone 13 bij Tele2 – bespaar 261 euro

Kies je voor een iPhone 13 plus abonnement van Tele2, dan kun je voordelig terecht bij GSMweb. De abonnementen zijn naar wens samen te stellen. Zo bepaal je de hoeveelheid mobiele data, en of je onbeperkt wil kunnen bellen en sms’en.

iPhone 13 bij KPN – bespaar 261 euro

Wil je een iPhone 13 met KPN, bijvoorbeeld omdat je thuis ook internet van deze provider hebt? Dan vind je ook op GSMweb een interessante deal, waarbij je 648 euro voor het toestel betaalt. Je hebt de keuze uit verschillende bundels: van 3GB mobiele data tot onbeperkt internetten met 5G-snelheid.

iPhone 13 bij Vodafone – bespaar 141 euro

Bij Vodafone valt de besparing iets lager uit, maar via GSMweb bespaar je nog steeds tot 141 euro. Je kunt kiezen uit verschillende internetbundels, bijvoorbeeld 3GB mobiele data, 100GB of unlimited data. Bij de bundels vanaf 25GB kun je ook nog onbeperkt bellen en sms’en.

iPhone 13 bij T-Mobile – bespaar 93 euro

De aanbieding voor een iPhone 13 in combinatie met T-Mobile is bijzonder. Hier bespaar je bij de provider namelijk net zo veel als bij Belsimpel en Mobiel.nl. Bij T-Mobile kies je tussen de 1GB mobiele data en 120 minuten bellen tot onbeperkt internet en bellen met Netflix en Videoland inbegrepen.

Meer over de iPhone 13

Onlangs lanceerde Apple vier nieuwe iPhones: de iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max. Van het viertal is de ‘gewone’ iPhone 13 het populairst, met een 6,1 inch-oled-scherm. Ook heeft hij een dubbele camera en is er ondersteuning voor 5G. Wil je meer over het toestel weten? Bekijk onze iPhone 13 review en videoreview: