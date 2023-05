Hoge korting op de iPhone 13 en 14 (Pro) tijdens de Vodafone Runners

Tijdens de Vodafone Runners profiteer je nu tijdelijk van veel voordeel op de iPhone 13 en 14 (Pro). Wij vertellen je meer over deze aanbieding en welk toestel het beste bij jou past.

Voordeel op iPhone 13 en 14 (Pro) met Vodafone Runners

Schaf jij je nieuwe iPhone aan in combinatie met een abonnement, dan krijg je vaak veel voordeel op de toestelkosten. Vodafone maakt dat met de Runners-deals helemaal aantrekkelijk! iPhones koop je bij deze provider nu voordeliger dan normaal, maar ook op de bundels krijg je korting. Bovendien laat Vodafone tijdelijk de aansluitkosten van 25 euro achterwege en als Ziggo-klant krijg je maandelijks extra korting. De actie loopt tot en met 29 mei.

Je ontvangt nu tijdelijk veel voordeel op de iPhone 13, 14 en 14 Pro. Lees daarom snel verder over deze iPhone 14 (Pro) en iPhone 13 aanbieding! Wij vertellen je alles over deze toestellen, zodat jij weet welke het beste bij jou past. Zoek je een ander toestel of een sim only-abonnement? Bekijk dan alle Runners-deals via de knop hieronder.

iPhone 14: nu tot 498 euro voordeel!

Het instapmodel in de meest recente iPhone-serie lijkt veel op zijn voorganger, maar toch biedt de iPhone 14 een aantal verbeteringen. Zo leveren de camera’s betere kiekjes bij weinig licht, dankzij het grotere diafragma en de verbeterde autofocus. Standaard hebben de foto’s wel weer een resolutie van 12 megapixel. Verder gaat de batterij wat langer mee en kom je hiermee met gemak je dag door.

Onder de motorkap vind je de snellere versie van de A15 Bionic-processor die ook al in de iPhone 13 gebruikt werd. Daarmee kan hij elke taak aan: zelfs zware games vormen geen probleem. Dankzij het formaat van 6,1 inch is de iPhone 14 relatief compact, waardoor hij prima met één hand te bedienen valt.

De iPhone 14 is ideaal als je graag de nieuwste iPhone wilt hebben, maar niet alle functies die Apple te bieden heeft nodig hebt. Apple vraagt normaal gezien een adviesprijs van 1409 euro voor deze smartphone met 512GB opslag, maar jij haalt hem nu voordeliger in huis dankzij de Vodafone Runners.

Je betaalt namelijk 1128 euro voor de iPhone 14 bij een Vodafone-abonnement. Is 512GB te veel van het goede en ga je liever voor een iPhone 14 met minder opslag? Ook die haal je voordeliger in huis, maar de totale korting is dan lager. In combinatie met de Runnerskorting op het Red-abonnement en de Ziggo-korting kan het totale voordeel oplopen tot 498 euro.

iPhone 14 Pro: nu tot 537 euro voordeel!

Wil jij wél graag het allerbeste van Apple? Dan moet je bij de iPhone 14 Pro zijn, die je vooral koopt voor zijn steengoede camera. Dat is namelijk Apple’s beste camera van dit moment, want hij levert foto’s van maximaal 48 megapixel. Ook is de A16 Bionic-chip tot 17 procent sneller dan zijn voorganger die in de iPhone 14 zit. De accu is groter en gaat dus een tikkeltje langer mee.

De notch die nog wel op de reguliere iPhone 14 te vinden is, is bij dit Pro-model vervangen door het Dynamic Island. Dit interactieve gedeelte past zich aan aan wat jij met je iPhone doet. Zo bedien je bijvoorbeeld je muziek tijdens het luisteren zonder een andere app te verlaten of telt een timer af tijdens het koken.

Verder heeft de iPhone 14 Pro dezelfde afmetingen als het reguliere model, waardoor bedienen met één hand goed kan. Het toestel is verkrijgbaar in verschillende geheugenversies en kleuren. Je hebt namelijk de keuze uit zwart, paars, goud en zilver.

Aan de 1TB-variant hangt Apple een flink prijskaartje van 1976 euro, maar Vodafone heeft een betere deal voor je. Tot en met 29 mei leg je namelijk 1656 euro neer voor de iPhone 14 Pro als je daarbij een Vodafone-abonnement afsluit. Daarmee bespaar je dus 320 euro. In combinatie met het Red-abonnement en de Ziggo-klantvoordelen kan het totale voordeel van deze iPhone 14 Pro-aanbieding oplopen tot 537 euro.

iPhone 13: nu tot 382 euro voordeel!

Schrikt het hoge prijskaartje van de iPhone 14 (Pro) je af en hoef je niet per se het nieuwste van het nieuwste? Aan de gunstiger geprijsde iPhone 13 heb je ook nog altijd een krachtige en goede smartphone. De A15 Bionic-chip is energiezuinig, maar is ook krachtig genoeg om alle taken vlot uit te voeren.

Foto’s maak je met de primaire lens of de ultragroothoeklens, die beide een resolutie van 12 megapixel hebben met als eindresultaat kwalitatief goede plaatjes. Daarnaast gebruik je voor videogesprekken en de nodige selfies de frontcamera. Verder beschikt de iPhone 13 uiteraard over Face ID.

Bij de introductie was de iPhone 13 verkrijgbaar vanaf 909 euro. Je krijgt nu 165 euro korting op de adviesprijs van de iPhone 13 met 128GB of 256GB opslagruimte. Je haalt deze iPhone 13 in huis bij Vodafone voor 744 euro (128 GB) en 864 euro (256 GB). Je profiteert daarmee van 382 euro voordeel op beide toestellen. Om ook écht alle korting te krijgen, moet je als Ziggo-klant een Red-abonnement afsluiten.