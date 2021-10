Refurbished iPhone 12 flink in prijs gedaald: zo koop je het toestel goedkoper!

De iPhone 12 is een prachtige smartphone, ook al is de opvolger inmiddels uit. Ben je nog op zoek naar een iPhone 12? Dan is die nu voor een leuke prijs te vinden. Maar vind je de nieuwprijs nog steeds iets te hoog? Kijk dan eens naar een refurbished iPhone 12 om te kopen. Die zijn namelijk flink in prijs gedaald!

Lees verder na de advertentie.

Refurbished iPhone 12 kopen: moet je dat doen?

Het is je misschien wel eens opgevallen dat een refurbished iPhone goedkoper is dan een nieuw toestel. En elke prijsverlaging is mooi meegenomen, toch? Maar wat betekent ‘refurbished’ eigenlijk?

De term staat voor ‘gerenoveerd’ en daarom bestaat een refurbished iPhone uit gebruikte en gloednieuwe onderdelen. De smartphone wordt uitgebreid getest en de onderdelen die versleten zijn of een defect hebben worden vervangen.

Daarom kan een refurbished iPhone 12 een paar kleine gebruikerssporen bevatten, maar je bent er altijd wel zeker van dat het toestel geheel naar behoren werkt. In dit artikel halen we uit de lijst met refurbished iPhone 12-toestellen een aantal interessante kooptips.

Wanneer je een refurbished iPhone 12 wil kopen, heb je de keuze uit verschillende condities. Wij hebben voor dit overzicht alleen naar de conditie ‘zo goed als nieuw’ gekeken. Dit staat garant voor een gloednieuwe telefoon, met nauwelijks gebruikssporen.

1. Refurbished iPhone 12 – bespaar tot 100 euro

De goedkoopste iPhone 12 heeft 64GB opslag. Een gloednieuw toestel haal je voor 781 euro in huis bij Telefoonwereld. Ga je voor een refurbished toestel, dan haal je hier nog eens 90 euro vanaf.

Wil je wat meer opslag? Check dan de iPhone 12 met 128GB ruimte. Die haal je nieuw voor 829 euro in huis bij Amazon. Voor een refurbished toestel bespaar je nog eens 100 euro extra.

Is dit nog niet genoeg? Ga dan voor 256GB opslag. Dit is de maximale opslag voor de iPhone 12. Een iPhone 12 met 256GB opslag kost nieuw 889 euro bij Belsimpel. Voor een refurbished toestel haal je daar nog eens 93 euro vanaf.

2. Refurbished iPhone 12 mini – bespaar tot 75 euro

Wil je het liefst een kleine iPhone 12? Check dan de iPhone 12 mini. Ook deze telefoon begint bij een 64GB opslag. Nieuw kost hij 643 euro bij Belsimpel. Voor een refurbished toestel bespaar je 61 euro.

Een iPhone 12 mini met 128GB opslag kost je bij Belsimpel 701 euro. Kies je voor een refurbished model? Dan kan je tot 47 euro extra besparen.

Wil je de mini met de meeste opslag? Dan is de iPhone 12 mini met 256GB iets voor jou. Dit toestel kost 790 euro bij Belsimpel. Voor een refurbished toestel schaaf je hier 71 euro vanaf.

iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max

3. Refurbished iPhone 12 Pro – bespaar tot 89 euro

Ga je voor de iPhone 12 Pro? Dan heeft het goedkoopste model 128GB opslagruimte. Nieuw is het toestel 979 euro bij Bol.com en voor een refurbished toestel bespaar je 89 euro.

Voor meer opslag kom je terecht bij de iPhone 12 Pro 256GB. Voor een nieuw toestel betaal je 1024 euro bij Bol.com. Je bespaart 78 euro voor een refurbished toestel.

Ga je liever voor de iPhone 12 Pro met de meeste opslag? Dan is de iPhone 12 Pro 512GB nieuw te koop voor 1118 euro bij Bol.com. Kies je voor een refurbished toestel, dan bespaar je nog eens 67 euro.

4. Refurbished iPhone 12 Pro Max – bespaar tot 175 euro

Wil je de beste iPhone 12? Dan ga je natuurlijk voor de iPhone 12 Pro Max. De goedkoopste versie heeft 128GB opslag en die koop je nieuw voor 1085 bij Accessmarket. Voor een toestel dat refurbished is, bespaar je nog eens 138 euro.

Een iPhone 12 Pro Max 256GB kost nieuw 1179 bij Bol.com. Voor een refurbished model bespaar je 175 euro.

Ga je voor het onderste uit de kan? Dan pak je de iPhone 12 Pro Max 512GB. Een nieuw toestel kost je 1299 euro bij Bol.com. Daar haal je 123 euro vanaf wanneer je voor een refurbished toestel kiest.

Hoeveel iPhone-opslag heb ik nodig?

De opslag van de iPhone 12-serie is niet uit te breiden. Je kunt er (in tegenstelling tot sommige Android-telefoons) dus geen micro-sd-kaartje in kwijt. Daarom is het belangrijk om de juiste hoeveelheid opslag te kiezen wanneer je een refurbished iPhone 12 wil kopen. Je hebt de keuze uit verschillende groottes.

iPhone 12 (64GB, 128GB, 256GB)

iPhone 12 mini (64GB, 128GB, 256GB)

iPhone 12 Pro (128GB, 256GB, 512GB)

iPhone 12 Pro Max (128GB, 256GB, 512GB)

64GB opslag

Hoewel het tegenwoordig niet heel veel is, zullen er heel wat mensen zijn die genoeg hebben aan deze opslagcapaciteit. Gebruik je een clouddienst en wil je het toestel niet gebruiken voor grote games en ga je zelden in 4K filmen, dan is 64GB waarschijnlijk genoeg.

128GB opslag

128GB is wat ons betreft de meest veilige keuze voor de meeste mensen. Hiermee heb je de ruimte om zorgeloos foto’s en video’s te maken en apps te installeren. Zelfs als je de gigabytes eraf haalt die iOS nodig heeft, blijft er nog ruim 100GB over om data op te slaan.

256GB opslag

Voor de meeste mensen zal 256GB redelijk veel zijn, maar als je je geen zorgen wil maken over een volle iPhone is dit een fijne hoeveelheid om te hebben. Vooral voor fanatieke filmkijkers is het fijn om veel opslag te hebben zodat je makkelijk films op de smartphone kan bewaren.

512GB opslag

Poeh, da’s veel! 512GB opslag is voor de grootgebruiker: iemand die geen clouddiensten gebruikt, maar wel met grote regelmaat video’s in de hoogste kwaliteit schiet. Of iemand die het liefst alles op zijn iPhone doet: van monteren van video’s tot het spelen van grote games die meerdere gigabytes groot zijn.

De iPhone 12-serie

De iPhone 12-serie bestaat uit vier modellen. De iPhone 12 en de iPhone 12 mini: deze is in alles identiek aan de normale 12, maar dan kleiner. De iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max zijn de opvolgers van de iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max, de twee beste Apple-telefoons uit 2019.

Het toestel heeft harde, rechtopstaande randen, een metalen frame en een ‘plat’ scherm dat op de behuizing lijkt te liggen. De notch, waarin de selfiecamera huist, is iets smaller geworden en dat komt de schermverhouding ten goede. Ook fijn is de IP68-certificering, waardoor het toestel stof- en waterdicht is tot een diepte van 6 meter. Een ouderwetse, Nederlandse regenbui moet ‘ie dus wel overleven.

Met de iPhone 12 stapte Apple definitief over van lcd naar oled. Dit noemt Apple Super Retina XDR. Verder heeft het toestel een A14-chip. Deze chip is niet meer het paradepaardje van Apple, maar zorgt er nog steeds voor dat alles vlotjes verloopt. Oh! Niet vergeten: de iPhone 12 wordt standaard zonder oplader en oordopjes in de doos geleverd.