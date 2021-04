De iPhone 12 Pro ligt nu een aantal maanden winkels en dat betekent goed nieuws voor de prijs: bij meerdere webwinkels en providers kun je het toestel nu voordeliger in huis halen. iPhoned zet de grootste prijsdalingen voor je op een rij.

Lees verder na de advertentie.

Flinke prijsdaling iPhone 12 Pro: tot 197 euro goedkoper

De iPhone 12 Pro werd afgelopen oktober gelanceerd met een adviesprijs van 1162,10 euro. Zoals we van de Apple Store gewend zijn, is er in de tussentijd niets aan dat prijskaartje veranderd. Dit geldt gelukkig echter niet voor Nederlandse providers en webshops.

Hierdoor is de iPhone 12 Pro inmiddels met een prijsbesparing van bijna 200 euro in huis te halen. Opvallend is dat je een abonnement beter bij een losse aanbieder kunt aanschaffen dan bij de provider zelf. Wel blijft de gangbare regel overal hetzelfde: hoe duurder je bel- en internetbundel, hoe minder geld je kwijt bent aan het toestel.

Wil je een iPhone 12 Pro zonder abonnement aanschaffen? PhoneMarket heeft met 1109 euro momenteel de laagste adviesprijs voor een los toestel. De goedkoopste refurbished iPhone 12 Pro vind je bij reBuy voor 1030 euro.

iPhone 12 Pro met Vodafone – bespaar tot 197 euro

Zoek je juist een iPhone 12 Pro mét abonnement? Dan ben je op moment van schrijven het voordeligst uit bij Vodafone. Afhankelijk van je wensen en voorkeuren kun je bij verschillende winkels terecht voor de beste deal.

iPhone 12 Pro met KPN – bespaar tot 173 euro

De iPhone 12 Pro is voor 936 euro verkrijgbaar bij GSMweb in combinatie met een abonnement van KPN. Bij de provider zelf betaal je 1056 euro voor het toestel. Andere opties voor een iPhone 12 Pro zijn Belsimpel en Mobiel.nl, waar je respectievelijk 984 en 1002 euro betaalt.

iPhone 12 Pro met T-Mobile – bespaar tot 149 euro

Bij GSMweb kun je een iPhone 12 Pro met T-Mobile-abonnement voor 960 euro kopen. Bij de provider zelf betaal je 1065 euro. Bij respectievelijk Belsimpel en Mobiel.nl haal je de iPhone 12 Pro met abonnement van T-Mobile voor 984 en 1002 euro in huis.

Extra voordeel met combinatiekorting

Ontvang je thuis internet van KPN, T-Mobile of Ziggo? Dan loont het om een iPhone 12 Pro met abonnement bij dezelfde provider aan te schaffen. Je krijgt dan namelijk zogeheten combinatievoordeel. Dit kan al snel oplopen tot flinke besparen.

Vodafone met internet van Ziggo thuis: dubbele data en tot vijf euro korting per maand

dubbele data en tot vijf euro korting per maand T-Mobile met internet van T-Mobile Thuis : tot tien euro korting per maand

: tot tien euro korting per maand KPN met KPN Thuis: tot 7,50 euro korting

Bespaar tot 142 euro op iPhone 12

Naast de Pro-versie is ook de iPhone 12, het instapmodel, inmiddels flink in prijs gedaald. De prijsbesparing loopt op tot en met 177 euro wanneer je via GSMweb bestelt. Net als bij de Pro-versie kun je de iPhone 12 met abonnement voordeliger bij een webshop aanschaffen, dan bij de provider zelf.

Tot 126 euro besparen op de iPhone 11

Ook de iPhone 11 uit 2019, die anno 2021 nog hartstikke relevant is, is tegenwoordig een stuk goedkoper in huis te halen. Bij Vodafone krijg je bijvoorbeeld tot 276 euro korting en via Belsimpel kun je het toestel voor om en nabij de 500 euro in huis halen.