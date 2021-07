Als je de iPhone 12 Pro Max bij Apple koopt, betaal je nog steeds de hoofdprijs. Gelukkig is het gigantische toestel bij veel webwinkels en providers inmiddels een stuk goedkoper. We vertellen waar je de iPhone 12 Pro Max na deze prijsdaling het voordeligst aanschaft.

iPhone 12 Pro Max prijsdaling

Als je de beste en grootste iPhone wil hebben, kom je automatisch uit bij de iPhone 12 Pro Max. Helaas betekent dat ook dat je er flink voor in de buidel moet tasten. Na de recente prijsdaling is de iPhone 12 Pro Max gelukkig wel iets voordeliger. Zeker als je het toestel in combinatie met een abonnement aanschaft. Let ook op de kleur: sommige varianten zijn goedkoper dan andere.

Losse iPhone 12 Pro Max

Wil je een losse iPhone 12 Pro Max aanschaffen? Het toestel is inmiddels bij veel webshops zoals Mobiel.nl of Belsimpel een stuk goedkoper. Bol.com biedt de smartphone in de kleur Oceaanblauw aan voor 1165 euro. Voor die prijs krijg je bovendien 256GB opslagruimte. Het instapmodel met 128GB opslag is merkwaardig genoeg iets duurder.

De beste iPhone 12 Pro Max aanbiedingen bij providers

Als je de iPhone 12 Pro Max rechtstreeks bij een provider aanschaft, betaal je ongeacht de kleur of het abonnement altijd dezelfde prijs. Bovendien is er maar weinig verschil tussen de providers onderling. Alleen bij Vodafone krijg je 59 euro korting op de prijs van een los toestel. Wél profiteer je van leuke acties die het interessant maken om de iPhone in combinatie met een abonnement te kopen.

Deze webshops hebben hun eigen kortingen

Wil je optimaal profiteren van de prijsdaling van de iPhone 12 Pro Max? Dan doe je er goed aan om het toestel bij een webwinkel aan te schaffen in combinatie met een abonnement. Hierbij geldt wel: hoe groter je bundel, hoe groter ook het voordeel. In de vergelijkingen hieronder zijn we uitgegaan van een abonnement met unlimited data.

Hoeveel je precies betaalt, hangt af van de kleur van het toestel. De zilveren variant is overal het goedkoopst. Bij Belsimpel leg je bijvoorbeeld 7 euro meer neer als je een Oceaanblauwe iPhone 12 Pro Max wil hebben. Bij Mobiel.nl is dat zelfs 47 euro. Als je hem in Grafiet of Goud wil hebben, is het prijsverschil nog iets groter.

iPhone 12 Pro Max bij Vodafone – bespaar tot 161 euro

Wil je een abonnement afsluiten bij Vodafone? Kijk dan eens naar GSMweb. Bij deze webwinkel bespaar je tot 161 euro als je de iPhone 12 Pro Max aanschaft in combinatie met een abonnement.

iPhone 12 Pro Max bij KPN – bespaar tot 155 euro

Zit je liever bij KPN? Ook dan kun je flink besparen als je een abonnement afsluit via Belsimpel of Mobiel.nl. Je bent dan namelijk tot wel 155 euro goedkoper uit.

iPhone 12 Pro Max bij T-Mobile – bespaar tot 143 euro

Is T-Mobile voor jou de ideale provider? Check dan onderstaande aanbieding bij Mobiel.nl. Het precieze voordeel is natuurlijk afhankelijk van je abonnement en kleurkeuze, maar kan oplopen tot 143 euro.

iPhone 12 Pro Max bij Tele2 – bespaar tot 120 euro

Bij Tele2 is het voordeel iets minder groot. Je bespaart tot 120 euro als je een abonnement afsluit bij deze provider via Mobiel.nl.

Meer over de iPhone 12 Pro Max

De iPhone 12 Pro Max is met een 6,7 inch-scherm de grootste smartphone die Apple ooit heeft gemaakt. Daarnaast beschikt het toestel ook over een supersnelle chip, draadloos opladen én de beste camera’s die je op een iPhone kunt vinden. In onze review van de iPhone 12 Pro Max lees je veel meer over het toestel. Kijk je liever? Check dan de video hieronder.