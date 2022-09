iPhone 12 Pro flink in prijs gedaald: zo haal je hem voordelig in huis

De Bizarre Belsimpel Dagen zijn weer begonnen! Vergeet de reguliere iPhone 14 maar, want de iPhone 12 Pro is nu flink in prijs gedaald! Het is een prima smartphone voor een voordelige prijs!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 12 Pro goedkoop tijdens Bizarre Belsimpel Dagen

Op dit moment is de iPhone 14 de nieuwste telefoon van Apple die je kunt kopen. Wanneer je overweegt om de reguliere iPhone 14 te kopen, hebben we stiekem een beter voorstel voor je. Neem de iPhone 12 Pro, want die is nu lekker goedkoop! Dan heb je vrijwel hetzelfde toestel voor een veel betere prijs!

Deze actie loopt niet heel lang meer en je moet niet vergeten: op=op. Heeft Belsimpel jouw gewenste kleur of versie niet meer op voorraad? Dan heb je jammer genoeg pech. Deze actie geldt enkel voor de huidige voorraad van iPhone 12 Pro’s. De Bizarre Belsimpel Dagen eindigen op 28 september 2022. Zorg er dus voor dat je er op tijd bij bent!

T-Mobile-abonnement met iPhone 12 Pro bij Belsimpel

Wanneer je het toestel los koopt bij Belsimpel haal je de iPhone 12 Pro (met 256GB opslag) in huis voor 1091 euro. Tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen zijn de toestelkosten van een iPhone 12 Pro (128 GB) met een abonnement van T-Mobile nog maar 833 euro! Dan bespaar je 258 euro! Het enige wat je daarvoor moet doen is een onbeperkt T-mobile-abonnement afsluiten.

Heb je niet zoveel data nodig en wil je per maand niet al teveel betalen? Neem dan bijvoorbeeld een abonnement met 10GB data en 120 belminuten + onbeperkt sms. Je hebt dan nog steeds de iPhone 12 Pro een stuk goedkoper voor de prijs van 862 euro.

Let op, want de prijzen verschillen nogal bij de kleuren en de hoeveelheid opslag die je kiest voor je toestel. Maar geen nood, wij hebben de beste deal al voor je opgezocht!

De iPhone 12 Pro had een adviesprijs van 1162,10 euro tijdens de lancering. Inmiddels is het toestel bij Nederlandse providers en webshops goedkoper geworden.

De iPhone 12 Pro heeft een display van 6,1 inch en de (nog steeds vlotte) A14-chip. Op de achterkant zitten drie camera’s: de hoofdcamera, een groothoeklens voor extra wijde foto’s en een telelens om in te zoomen. De camera’s schieten prima foto’s en hebben ook ondersteuning voor de Nachtmodus. Hiermee maak je scherpe foto’s, ook als er even wat minder licht is.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Veel meer voordeel tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen

Hoef je niet per se een goedkope iPhone 12 Pro? Maar ben je eigenlijk op zoek naar een ander toestel? Ga dan zeker nog even rondneuzen bij de Bizarre Belsimpel Dagen. Vaak zitten er nog meer interessante deals tussen.

Klik op de onderstaande button om zelf jouw beste deal te vinden. Bij de Bizarre Belsimpel Dagen is er voor ieder wat wils!