De iPhone 12 ligt nu een aantal maanden in de winkels en dat is goed nieuws voor de prijs: bij verschillende (web)winkels en providers kun je het toestel nu goedkoper in huis halen. iPhoned zet de beste prijsdalingen op een rijtje.

Flinke prijsdaling iPhone 12: tot 177 euro goedkoper

Toen Apple de iPhone 12 eind vorig jaar presenteerde, was het toestel voor een adviesprijs van 812 euro verkrijgbaar (voor het model met 64GB). Zoals we van Apple gewend zijn, is er aan die prijs in de Apple Store nog niks veranderd. Maar webwinkels en providers in Nederland houden zich gelukkig niet aan die regel.

Hierdoor is de iPhone 12 inmiddels met een prijsbesparing van ruim 150 euro in huis te halen. Opvallend hierbij is dat je het toestelabonnement beter bij Belsimpel, Mobiel.nl of GSMweb af kunt sluiten dan bij een provider zelf. Wel is de regel overal hetzelfde: hoe duurder je bel- en internetbundel, hoe minder geld je kwijt bent aan het toestel.

De nieuwste iPhone is op het moment van schrijven het goedkoopst verkrijgbaar bij Vodafone, waarbij er afhankelijk van je wensen verschillende winkels zijn waar je voor de beste deal terecht kunt.

iPhone 12 met Vodafone – bespaar tot 177 euro

De reden dat Vodafone boven andere providers uitstijgt, heeft met een tijdelijke actie te maken. De iPhone 12 is daardoor met 300 euro toestelkorting te bestellen. Deze actie loopt nog tot en met 21 maart, dus wees er snel bij.

In onderstaande deals hebben we steeds berekend hoeveel je bespaart ten opzichte van een los toestel. Afhankelijk van het aantal belminuten en MB’s dat je kiest, verandert deze berekening. Zo bespaar je bij GSMweb 177 euro op een iPhone 12 ten opzichte van een los toestel.

iPhone 12 prijsbesparing bij andere providers

Vodafone is lang niet de enige provider die inmiddels met de prijs van de iPhone 12 stunt. Ook KPN, T-Mobile en Tele2 hebben momenteel mooie aanbiedingen lopen.

iPhone 12 bij KPN

De iPhone 12 is voor 648 euro verkrijgbaar bij Belsimpel bij aanschaf van een onbeperkt abonnement van KPN. Bij KPN zelf betaal je 744 euro aan toestelkosten. Het loont in dit geval dus om te kijken of de deal van Belsimpel voor jou de moeite waard is.

iPhone 12 bij T-Mobile

De iPhone 12 is bij T-Mobile het voordeligst via GSMweb. Je betaalt 696 euro voor het toestel. Bij T-Mobile zelf betaal je nog steeds 828 euro voor het toestel.

iPhone 12 bij Tele2

Bij Tele2 is de iPhone 12 via Belsimpel verkrijgbaar voor 720 euro. Ook daar bespaar je ten opzichte van de webshop van de provider zelf flink op toestelkosten. Bij Tele2 zelf kost de iPhone 12 namelijk nog steeds 840 euro.

Combinatievoordeel zorgt voor extra prijsbesparing

Heb je thuis internet van Ziggo, T-Mobile of KPN? Dan loont het om ook een iPhone 12 met abonnement bij dezelfde provider aan te schaffen. Dit levert je zogenaamd combinatievoordeel op, wat al snel op kan lopen.

Vodafone met internet van Ziggo thuis: dubbele data en tot vijf euro korting per maand

dubbele data en tot vijf euro korting per maand T-Mobile met internet van T-Mobile Thuis : tot tien euro korting per maand

: tot tien euro korting per maand KPN met KPN Thuis: tot 7,50 euro korting

Bespaar ook tot 135 euro op de iPhone 11

Naast de iPhone 12 is ook de iPhone 11 in 2021 nog een relevant toestel. Ook deze is inmiddels in prijs gedaald en bij verschillende webwinkels goedkoper te krijgen. Bij Belsimpel haal je het toestel nu voor 504 euro in huis en bij Vodafone zelf krijg je tot 276 euro korting.