De iPhone 12 tijdelijk extra scherp geprijsd: nu voordelig bij Vodafone (ADV)

De iPhone 12 haal je op dit moment goedkoop in huis bij Vodafone! Je krijgt van 7 juni tot en met 30 juni in totaal maar liefst tot 5 euro korting op je bundel op deze Apple-smartphone! Lees hier alles over deze deal.

Topdeal bij Vodafone: bespaar op de iPhone 12

De iPhone 12 is nog steeds een prima toestel van Apple. De opslag, camera’s en accuduur zijn uitstekend en het kleurrijke toestel is razendsnel dankzij de A14-processor. Verder heeft de iPhone 12 ondersteuning voor 5G en beschikt deze smartphone over een fraai oled-scherm. Uiteraard heeft de iPhone 12 ook het moderne design van Apple.

Van 7 juni tot en met 30 juni is de iPhone 12 dé topdeal van Vodafone en ontvang je hoge korting op het toestel. Zo haal je het toestel in huis vanaf 600 euro.

iPhone 12: snel en modern

2019 was voor de iPhone een gigantisch jaar op cameragebied. In 2020 deed Apple het daarom iets rustiger aan. De iPhone 12 is namelijk uitgerust met dezelfde cameramodule als zijn voorganger. Dit betekent dat het toestel in totaal drie lenzen heeft: twee achterop, en één voorop. Alle camera’s hebben een 12 megapixel-resolutie.

Ben je een fanatieke gamer? Of haal je op een andere manier graag het maximale uit je toestel? Dan ben je bij de iPhone 12 ook aan het juiste adres. Het toestel wordt namelijk aangestuurd door de A14, Apples nieuwe processor. Deze chip vormt het kloppend hart van je smartphone en zorgt ervoor dat alles vlotjes verloopt.

De iPhone 12 is met zijn 6,1 inch-scherm net zo groot als de iPhone 11. Maar, dat is slechts het halve verhaal. Met de 12 stapt Apple namelijk definitief over van lcd, naar oled. Maak kennis met Super Retina XDR, de nieuwe marketingnaam van het oled-scherm. Daarnaast is de iPhone 12 de eerste iPhone met 5G. Dat is fijn, want hierdoor geniet je van sneller (en vooral) stabieler internet.

De iPhone 12 heeft harde, rechtopstaande randen, een metalen frame en een ‘plat’ scherm dat op de behuizing lijkt te liggen. De notch, waarin de selfiecamera huist, is iets smaller geworden sinds de iPhone 11 en dat komt de schermverhouding ten goede. Ook fijn is de IP68-certificering, waardoor het toestel stof- en waterdicht is tot een diepte van 6 meter. Een ouderwetse, Nederlandse regenbui moet ‘ie dus wel overleven.

Haal de iPhone 12 voordelig in huis

Je kunt nu de iPhone 12 extra voordelig in huis halen vanaf 600 euro. Momenteel is deze smartphone los het goedkoopst voor 639 euro. Bij Vodafone betaal je tijdelijk maar 600 euro voor de iPhone 12. Je bespaart op het toestel dus 39 euro.

Uiteraard heb je vrij weinig aan de iPhone 12 als je er niet altijd en overal mee kunt appen, streamen en internetten. Gelukkig staat Vodafone bekend om zijn bijzonder uitgebreide Red-bundels. Hiermee kun je overal in Europa bellen, sms’en en internetten tegen een aantrekkelijke prijs. Hieronder vind je de drie verschillende Red-bundels van Vodafone:

Red – 15GB per maand

Red together – 50GB per maand

Red Unlimited – onbeperkt internet

Voordelen van Vodafone

Wanneer je een abonnement bij Vodafone hebt, krijg je toegang tot het uitstekende netwerk. Daarnaast krijg je gratis toegang tot 5G bij elk abonnement. Hiermee kun je nog sneller internetten. Ook bespaar je tot aan 6,50 euro extra per maand als je ook internet van Ziggo thuis hebt.

Tijdelijke acties bij Vodafone

Van 7 juni tot en met 30 juni krijg je dus extra hoge korting op de iPhone 12 bij Vodafone. Je betaald daarmee nog maar 600 euro voor het toestel. De iPhone 12 kost los momenteel 639 euro.

Daarnaast krijg je ook hoge kortingen bij de Red-abonnementen van Vodafone; dit loopt op tot €5 korting per maand op je abonnement. Je krijgt deze maximale korting als je ook internet van Ziggo thuis hebt.

Is de iPhone 12 niet wat je zoekt? Dan heeft Vodafone ook nog andere iPhone aanbiedingen: