De iPhone 12 mini is inmiddels ruim een half jaar oud, maar in de Apple Store betaal je nog steeds de hoofdprijs. Gelukkig zijn er genoeg webwinkels en providers die Apples compacte telefoon goedkoper aanbieden. Wij maken een overzicht.

Lees verder na de advertentie.

iPhone 12 mini prijsdaling

Net zoals bij andere iPhones, zien we ook bij de iPhone 12 mini dat het soms loont om voor een specifieke kleur te kiezen. Zo is bijvoorbeeld de rode variant goedkoper en scheelt de losse prijs van andere kleuren niet zoveel met de adviesprijs van Apple.

De beste iPhone 12 mini aanbiedingen bij providers

Kijken we echter naar providers en andere webwinkels, dan worden interessantere aanbiedingen zichtbaar. Zo hebben Vodafone, KPN, T-Mobile en Tele2 allen hun eigen acties met korting op de iPhone 12 mini. De adviesprijs voor de iPhone 12 mini is bij de vier grote providers gelijk, maar de actie die eraan gekoppeld is kan onderaan de streep flink schelen.

Deze webshops hebben hun eigen kortingen

Kijken we naar webshops, dan hebben Belsimpel, Mobiel.nl en GSMweb een aantal mooie aanbiedingen voor de iPhone 12 mini. Het grootste voordeel krijg je bij grotere bundels. Bij onderstaande deals zijn we uitgegaan van unlimited-abonnementen.

iPhone 12 mini bij T-Mobile – bespaar tot 187 euro

Bij T-Mobile bespaar je nu tot 187 euro op een iPhone 12 mini als je hem via Mobiel.nl bestelt. Is die aanbieding niet helemaal wat je zoekt? Kijk dan ook even bij Belsimpel en GSMweb, die ieder hun eigen deals hebben.

iPhone 12 mini bij KPN – bespaar tot 187 euro

Heb je een voorkeur voor KPN (bijvoorbeeld omdat je thuis ook internet van deze provider hebt)? Dan heeft Belsimpel qua prijs de meest interessante aanbieding van het moment voor de iPhone 12 mini.

iPhone 12 mini bij Tele2 – bespaar tot 127 euro

Tele2 is wat duurder dan KPN en T-Mobile, maar je bespaart toch tot maximaal 127 euro als je bij deze provider een iPhone 12 mini aanschaft. Kijk wel even goed welk abonnement het beste bij je past, want de prijzen van de drie webshops liggen best dicht bij elkaar.

iPhone 12 mini bij Vodafone – bespaar tot 115 euro

Ook Vodafone heeft de prijs van de iPhone 12 mini inmiddels verlaagd. Ook bij deze provider is het belangrijk om even te kijken welk abonnement het beste bij je past, zodat je niet enkel voor de laagste prijs gaat maar ook voor een abonnement dat voldoet aan jouw behoeften.

Meer over de iPhone 12 mini

De iPhone 12 mini is een opvallend compacte smartphone met een 5,4 inch-scherm. Ondanks dat presteert het apparaat net zo goed als de grotere (en duurdere) iPhone 12. Het toestel heeft een fraai scherm, razendsnelle Apple-chip, dubbele camera en ondersteuning voor draadloos opladen. Wil je meer weten over de iPhone 12? Check dan onze uitgebreide iPhone 12 mini review en videoreview.