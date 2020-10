De iPhone 12 en iPhone 12 Pro zijn twee nieuwe toptoestellen van Apple. Ben je ook geïnteresseerd in één van deze twee smartphones? Bestel jouw iPhone 12 (Pro) direct bij MediaMarkt!

iPhone 12 of iPhone 12 Pro bestellen

De pre-order van de iPhone 12 en iPhone 12 Pro zit er weer op en de eerste exemplaren worden al geleverd. Wil jij één van deze twee nieuwe iPhones snel in huis hebben? Bij MediaMarkt hoef je hier zeker niet lang op te wachten. Twee uur na je bestelling kun je de iPhone 12 (Pro) al afhalen bij een MediaMarkt-filiaal naar keuze. Wil je ‘m liever thuis laten bezorgen? Dan heb je de iPhone de volgende dag al in huis.

Over de nieuwe iPhones

De nieuwe iPhones van Apple zijn iets later gepresenteerd dan gebruikelijk, maar het was zeker het wachten waard. De toestellen hebben namelijk diverse mooie nieuwe features. De camera’s zijn onder handen genomen en het design is ook op de schop gegaan. De processor van de iPhone 12 (Pro) is krachtiger én zuiniger dan zijn voorganger en geschikt voor 5G. Hierdoor zijn de toestellen helemaal klaar voor de toekomst.

iPhone 12 en iPhone 12 Pro design

De iPhone 12 en 12 Pro hebben een robuust ‘retro’ design dat geïnspireerd is op de wat oudere iPhone-modellen. De iPhone 12 en 12 Pro hebben een hoekig frame en het 6,1 inch-oled-scherm ligt plat op de behuizing.

Bij beide toestellen zit hier een kleine inkeping voor de selfiecamera in verwerkt. Verder zijn de iPhone 12 en iPhone 12 Pro stof- en waterdicht; je kunt er dus gerust een rondje mee wandelen door de regen.

Camera’s van de iPhone 12 en iPhone 12 Pro

Als je op zoek bent naar een telefoon met goede camera’s ben je bij de iPhone 12 aan het juiste adres. De iPhone 12 heeft een dubbele camera op de achterkant, namelijk een primaire camera en groothoeklens. Op de voorkant vind je nog een enkele selfiecamera. Deze camera’s hebben alle drie een 12 megapixel-resolutie. Verder is ook de videostabilisatie is onder handen genomen, waardoor je video’s veel vloeiender ogen.

De iPhone 12 Pro heeft nog iets uitgebreidere cameramogelijkheden. Zo heeft dit toestel drie camera’s op de achterkant: een reguliere hoofdcamera, een groothoeklens én een telelens. Op de voorkant bevindt zich ook een enkele selfiecamera. De camera’s werken nu allemaal met de verbeterde Nachtmodus. Hierdoor kan je ook scherpe plaatjes schieten bij weinig licht.

Bestel de iPhone 12 bij MediaMarkt

De nieuwe iPhone 12 is beschikbaar in vijf kleuren: zwart, wit, rood, groen en blauw. Daarbij kun je kiezen uit drie opslagcapaciteiten, namelijk: 64GB, 128GB of 256GB. Het is belangrijk om direct te kiezen voor voldoende opslag, omdat je dit later niet kunt uitbreiden.

Daarbij zijn er extra opties om van te profiteren bij MediaMarkt. Zo kun je jouw nieuwe iPhone 12 laten verzekeren voor een klein bedrag per maand.

iPhone 12 Pro bestellen bij MediaMarkt

De iPhone 12 Pro is beschikbaar in vier kleuren: goud, zilver, grafiet en blauw. Daarbij kun je kiezen uit de opslagcapaciteiten 128GB, 256GB of 512GB. Bekijk het ruime aanbod bij MediaMarkt en profiteer van de vele voordelen. Laat bijvoorbeeld een screenprotector aanbrengen bij MediaMarkt. Zo is je scherm goed beschermd tegen krassen.

Vind je het toestel te prijzig om los aan te schaffen? Dan kun je bij MediaMarkt ook terecht voor een iPhone 12 of iPhone 12 Pro met abonnement. Je hebt de keuze uit alle bekende providers. Wacht je op de iPhone 12 Mini en iPhone 12 Pro Max? Deze toestellen zijn vanaf 6 november 2020 te bestellen bij MediaMarkt.

Bestel de iPhone 12 bij MediaMarkt en haal hem als eerste in huis!:

✔ In alle 50 winkels een Apple-specialist die jou kan helpen

✔ Apple Authorized Reseller

✔ V.a. €4,99 p.m. jouw smartphone verzekerd

Meer info Bestellen