Black Friday-deals: Hier haal je de iPhone 12 extra voordelig in huis

Black Friday is los en dat is goed nieuws voor iedereen die de iPhone 12 op het oog heeft. Van korting op je maandlasten, goedkopere AirPods tot aan combinatievoordeel: providers stunten volop met iPhone 12-aanbiedingen. In dit artikel zetten we de deals overzichtelijk onder elkaar.

De beste iPhone 12-deals tijdens Black Friday

Black Friday kwam enkele jaren geleden overwaaien uit de Verenigde Staten en is ook in Nederland gemeengoed geworden. Het idee is simpel: richting het eind van het jaar geven winkels forse kortingen op veel populaire producten, zoals die van Apple.

Sommige partijen zijn nog ietwat voorzichtig met hun aanbiedingen, maar dat geldt niet voor providers. De grote telecombedrijven durven wel hoge kortingen en extra’s uit te delen. Je profiteert daarom vooral wanneer je de iPhone 12 met abonnement wil aanschaffen.

In dit artikel zetten we de Black Friday-deals van grote providers onder elkaar. Vis je jammer genoeg achter het net? Check dan onderstaande iPhone 12-prijsvergelijker. Deze wordt doorlopend automatisch ververst zodat je alle actuele prijzen met elkaar kunt vergelijken.

KPN: Flinke korting op AirPods

Normaal gesproken kosten de razend populaire AirPods van Apple 179 euro, maar niet wanneer je via KPN een iPhone 12 in huis haalt. In dat geval krijg je namelijk maar liefst 100 euro korting op de oordopjes. Hierdoor reken je niet 179 euro af, maar slechts 79 euro. Wees er wel snel bij, want de actie is tot en met 27 november geldig.

Black Friday-deals bij KPN

Vodafone: Veel voordeel voor Ziggo-klanten

Bij Vodafone kun je momenteel aanbiedingen stapelen. Wanneer je de iPhone 12 in combinatie met Unlimited Data-pakket (onbeperkt internet) aanschaft én thuis Ziggo hebt kan je korting oplopen tot wel 8 euro per maand. En daar blijft het niet bij, want wanneer je Ziggo-internet hebt krijg je ook een gratis beveiligingspakket en extra tv-pakket bij het bestellen van je iPhone 12.

Black Friday-deals bij Vodafone:

T-Mobile: Tot wel 12,50 euro korting per maand

Bel je niet zoveel, maar ben je wel de hele dag online te vinden? En heb je de iPhone 12 op het oog? Dan heeft T-Mobile momenteel een hele mooie aanbieding voor je. Wanneer je een iPhone 12 met 5GB data en 120 belminuten koopt kan je voordeel oplopen tot 12,50 euro korting per maand.

Black Friday-deals bij T-Mobile:

iPhone 12 te duur? Ga dan voor de iPhone 11

De iPhone 12-serie is vers van de pers en supergoed, maar daar hangt wel een stevig prijskaartje aan. Wanneer je de nieuwe Apple-toestellen net iets te duur vindt maar wel een veelzijdige en complete smartphone voor de komende jaren zoekt kun je het best voor de iPhone 11 gaan.

De voorganger van de iPhone 12 wordt nog jaren door Apple ondersteund met software-updates, heeft krachtige hardware aan boord en de dubbele camera is vrijwel identiek aan die van zijn opvolger. Bijkomend voordeel is dat de iPhone 11 vorig jaar uitkwam en dat providers daardoor hogere kortingen op het toestel geven. Kortom, je kunt met de voorganger van de iPhone 12 profiteren van meer korting.

iPhone 11 tijdens Black Friday bestellen bij:

Bol.com : Nu met 116 euro korting

: Nu met 116 euro korting Coolblue : Nu met 160 euro korting

: Nu met 160 euro korting MediaMarkt : Tot en met 136 euro korting

: Tot en met 136 euro korting Telefoonwereld: Nu met 245 euro korting

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.