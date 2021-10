iPhone 12 nu flink in prijs gedaald: hier is het toestel het goedkoopst

Onlangs lanceerde Apple vier nieuwe iPhone 13-modellen. Dat is goed nieuws voor de prijs van de iPhone 12, want het toestel is er veel goedkoper op geworden! iPhoned zet de beste iPhone 12-aanbiedingen op een rij.

iPhone 12 aanbiedingen

Toen Apple de iPhone 12 in 2020 lanceerde, had de telefoon een startprijs van 909 euro. Na de lancering van de iPhone 13 verlaagde de tech-gigant de prijs. De iPhone 12 is momenteel in de online Apple Store verkrijgbaar voor 809 euro.

Dat is een leuke korting, maar in de Apple Store betaal je nog steeds de hoofdprijs. Verschillende providers en online winkels bieden de telefoon veel goedkoper aan. Inmiddels haal je het toestel los al voor 785 euro in huis bij Mobiel.nl. Echter haal je het toestel met een abonnement veel voordeliger in huis. Hieronder zetten we de beste aanbiedingen van providers en webshops onder elkaar.

De beste iPhone 12 aanbiedingen bij providers – bespaar tot 89 euro

Kies je voor een iPhone met abonnement, dan zijn er interessante aanbiedingen. Zo hebben Vodafone, Tele2, T-Mobile en KPN leuke deals voor de iPhone 12. Bij de providers zijn de toestelkosten niet afhankelijk van de grootte van het abonnement. Dus of je nu een bundel van 1GB hebt of met unlimited data: de toestelprijs blijft altijd gelijk. Bij Vodafone direct krijg je de hoogste besparing, hier bespaar je namelijk 89 euro. Wil je liever een abonnement van Tele2 of T-Mobile dan is het toestel 65 euro goedkoper ten opzichte van los. Bij KPN is de besparing het laagste, maar is het toestel ook nog 41 euro goedkoper dan los. Verder zijn er op alle bundels ook nog diverse aanbiedingen. Deze hebben we hieronder opgesomd.

De beste iPhone 12 aanbiedingen bij webshops

Kijken we naar de webshops, dan hebben Belsimpel en Mobiel.nl mooie aanbiedingen voor de iPhone 12. Het grootste voordeel krijg je bij grotere bundels Combineer je het toestel met een abonnement, dan kun je nog flink besparen op de toestelkosten. Bij onderstaande deals zijn we uitgegaan van unlimited-abonnementen.

iPhone 12 bij Vodafone – bespaar tot 223 euro

Wil je een iPhone 12 met Vodafone? Via Mobiel.nl bespaar je tot 223 euro. Je kunt kiezen uit een internetbundel met 12,5 GB mobiel internet, 50 GB of unlimited data. Bij alle bundels kun je onbeperkt bellen en sms’en.

iPhone 12 bij T-Mobile – bespaar tot 209 euro

Bij T-Mobile bespaar je tot 209 euro op een iPhone 12. De meest interessante aanbiedingen vinden we bij Belsimpel en Mobiel.nl. In totaliteit betaal je voor het toestel 576 euro. Bij beide webshops kun je kiezen voor unlimited data en 5G. Ook zijn er voordeligere abonnementen, voor als je toch vooral gebruikmaakt van wifi.

iPhone 12 bij KPN – bespaar tot 185 euro

Wil je een iPhone 12 met KPN, bijvoorbeeld omdat je thuis ook internet van deze provider hebt? Dan vind je op Belsimpel een interessante deal, waarbij je 624 euro voor het toestel betaalt. Je hebt de keuze uit tien verschillende bundels: van 1G mobiele data tot onbeperkt internetten met 5G.

iPhone 12 bij Tele2 – bespaar tot 173 euro

Kies je voor een abonnement met Tele2, dan kun je voordelig terecht bij Belsimpel en Mobiel.nl. De abonnementen naar wens samen te stellen. Zo bepaal je de hoeveelheid mobiele data, en of je onbeperkt wilt kunnen bellen en sms’en.

Meer over de iPhone 12

In 2020 lanceerde Apple vier nieuwe iPhones: de iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max. Van het viertal is de ‘gewone’ iPhone 12 het populairste model, die een 6,1-inch oled-scherm heeft. Ook bezit hij een dubbele camera en is er ondersteuning voor 5G. Wil je meer over het toestel weten? Bekijk onze iPhone 12 review en videoreview: