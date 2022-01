iPhone 12 al flink in prijs gedaald: hier is het toestel het goedkoopst

Al langer onder de indruk van de iPhone 12? Helemaal terecht, want hij doet nauwelijks onder voor de iPhone 13, maar is veel goedkoper. Wij hebben de beste aanbiedingen voor je op een rij gezet.

iPhone 12: alles op een rij

Het instapmodel van de iPhone 12 is een smartphone uit de voorlaatste generatie van Apple. Ondanks de komst van zijn opvolger, de iPhone 13, is deze iPhone ver van verouderd. Met de krachtige A14-chip behoort het tot de beste telefoons van het moment. De vlotte hardware, ondersteuning voor MagSafe-accessoires en het updatebeleid van Apple maakt de iPhone 12 toekomstbestendig.

Ben je geïnteresseerd in deze iPhone? Als los toestel is de iPhone 12 al beschikbaar voor 730 euro bij Bol.com. Maar wees snel, want OP=OP.

iPhone 12 bij providers – bespaar tot 106 euro

Heb je liever een iPhone met abonnement? Dan kun je deze ook bij providers kopen. Je ontvangt dan een vaste korting op de toestelprijs. Deze blijft hetzelfde bij een kleine en grote bundel. Dat is interessant als je niet veel data, sms’jes en belminuten nodig hebt, maar wel een nieuwe iPhone voor een leuk prijsje wilt.

Providers doen naast de korting ook extra aanbiedingen. Daarom verschilt het voordeel per provider. Bij Vodafone bespaar je het meest op het toestel. Daar betaal je 106 euro minder dan de losprijs. Andere bekende providers zoals T-Mobile en Tele2 bieden een toestel voordeel van 58 euro. Vodafone en Tele2 bieden daarnaast ook extra’s zoals tijdelijk 0 euro aansluitkosten. Bekijk de aanbiedingen hieronder:

Vodafone : tot 325 euro korting als je internet van Ziggo hebt

: tot 325 euro korting als je internet van Ziggo hebt Tele2 : tot 10 euro korting per maand op je bundel

: tot 10 euro korting per maand op je bundel T-Mobile : tot 10 euro korting per maand op je bundel

: tot 10 euro korting per maand op je bundel KPN: tot 10 euro korting per maand op je bundel

iPhone 12 bij telefoonwinkels – bespaar tot 274 euro

De online telefoonwinkels zijn interessant wanneer je veel data, minuten en sms’jes in je abonnement opneemt. Het toestelvoordeel wordt bij een grotere bundel namelijk ook groter. Zo haal je het meeste voordeel voor een iPhone 12 bij een unlimited abonnement. Bekijk hieronder de beste deals bij webshops:

iPhone 12 met een Vodafone abonnement – bespaar 274 euro

Bij GSMweb betaal je 274 euro minder voor de iPhone 12 in combinatie met een Vodafone abonnement. Met digitale TV en internet van Ziggo ontvang je nog eens 5 euro korting op een Red-abonnement, een extra TV-pakket en Safe online.

iPhone 12 met een KPN abonnement – bespaar 250 euro

Via Mobiel.nl koop je de iPhone 12 met een hoge toestelkorting van 250 euro met een abonnement van KPN. Tijdens de Snelpakkers-aanbiedingen krijg je 2,50 euro korting op Unlimited data. Als je ook internet thuis hebt van KPN of Telfort/XS4ALL krijg je nog eens tot 7,50 euro korting op je mobiele abonnement, 5 euro korting op Spotify/Film1 of ESPN Compleet en een gratis Pluspakket voor TV van KPN.

iPhone 12 met een T-Mobile abonnement – bespaar 154 euro

Niet de meeste korting, maar ook zeker niet weinig. Bij GSMweb ontvang je 154 euro toestelkorting op een nieuwe iPhone 12 met een T-Mobile abonnement. Als je meerdere mobiele abonnementen van T-Mobile of T-Mobile Thuis hebt lopen krijg je hier bovenop 2,50 euro korting per maand. En omdat je een unlimited-abonnement afsluit, betaal je met het klantvoordeel van T-Mobile maar 25 euro per maand.

iPhone 12 met een Tele2 abonnement – bespaar 130 euro

Last but not least is Tele2 een voordelige optie voor je iPhone 12 met abonnement. Je sluit deze af via Mobiel.nl en bespaart 130 euro op de toestelprijs en krijgt extra’s zoals 5 euro korting op je factuur wanneer je T-Mobile Thuis internet hebt.

Meer weten over de iPhone 12?

Heb je je bestelling al geplaatst en zoek je naar tijdverdrijf tijdens het wachten? Of wil je nog meer te weten komen voordat je kiest voor de iPhone 12? Bekijk dan onze review: