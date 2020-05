Coolblue start iPhone 11 en iPhone 11 Pro pre-order: geleverd op vrijdag

Heb je vorige week vrijdag nog geen nieuwe iPhone besteld en wil je aanstaande vrijdag wel met de iPhone 11 aan de slag? Dan kun je nu snel je slag slaan bij Coolblue.



iPhone 11 pre-order bij Coolblue nu ook gestart

Coolblue is in tegenstelling tot veel andere winkels vrijdag nog niet gestart met de pre-order van de nieuwe iPhones. De winkel besloot om pas nu zijn winkel open te gooien, wat voor jou een voordeel kan zijn.

Inmiddels begint de nieuwe iPhone levertijd namelijk op te lopen bij verschillende winkels, waardoor sommige kleuren van de iPhone 11 en 11 Pro inmiddels niet meer in september leverbaar zijn.

Ook een winkelvoorraad op vrijdag

Zo is de nieuwe middernachtgroene versie van de iPhone 11 Pro populair en doen ook de nieuwe kleuren van de iPhone 11 het goed. Via Coolblue krijg je nu een extra kans om op het laatste moment nog een nieuw toestel binnen te slepen voor vrijdag.

De winkel zegt ook nog in zijn fysieke winkels op vrijdagochtend wat exemplaren te verkopen. Deze winkels gaan om 8:00 uur open, dus als je model in de webshop is uitverkocht zou je het daar nog kunnen proberen.

Het is niet duidelijk wat de voorraad is van Coolblue, dus is het lastig in te schatten wanneer de levertijden ook bij deze winkel op beginnen te lopen. Ook hanteren winkels soms optimistische levertijden, die pas op vrijdag worden aangepast als blijkt hoe groot de voorraad daadwerkelijk is.

