iPhone 11 nu fors in prijs gedaald: hier is het toestel het goedkoopst

Ben je op zoek naar een goede en betaalbare iPhone? Dan is de iPhone 11 een slimme keuze. Het toestel is niet meer de jongste, maar is nog steeds behoorlijk populair. Dat komt onder andere door de prijs, want met deze iPhone 11-aanbieding heb je al voor iets meer dan 500 euro een iPhone!

iPhone 11: fors in prijs gedaald

De iPhone 11 verscheen in september 2019. De dubbele camera met groothoeklens en ultragroothoeklens is anno 2022 nog prima. Bovendien heeft het toestel ‘Nachtmodus’. Hiermee schiet je ook in de avonduren verrassend goede foto’s. Daarnaast heeft de iPhone 11 een A13-chip. Deze is nog steeds snel genoeg voor vrijwel alle taken.

De telefoon doet niet zo gek veel onder voor zijn nieuwere broers, maar is honderden euro’s goedkoper dan de iPhone 12 en iPhone 13. Op dit moment is de iPhone 11 een toestel met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Je haalt een rode iPhone 11 met 64GB nu al in huis voor 509 euro bij Bol.com.

De beste iPhone 11 aanbiedingen bij shops – bespaar tot 183 euro

Webwinkels zijn interessant wanneer je een abonnement met veel data en belminuten wil. Bij een grotere bundel wordt namelijk het toestelvoordeel groter. Hoe meer je kiest, hoe minder je relatief betaalt voor je iPhone.

iPhone 11 met Vodafone-abonnement bij GSMweb – bespaar 183,99 euro

Met een Vodafone-abonnement bespaar je 183,99 euro op een iPhone 11. Heb je daarnaast internet en digitale TV van Ziggo? Dan krijg je dubbele data en 5 euro korting op alle Red-abonnementen (2,50 euro op alle Start-abonnementen). Verder krijg je ook nog een gratis TV-pakket.

iPhone 11 met KPN-abonnement bij GSMweb – bespaar 159,99 euro

Kies je voor een iPhone 11 met KPN-abonnement, dan bespaar je maar liefst 159,99 euro op je gloednieuwe smartphone. Heb je thuis een wifi-netwerk van KPN of XS4ALL? Dan krijg je nog eens tot 7,50 euro korting op je mobiele bundel en 5 euro korting op een entertainmentpakket (bijvoorbeeld Spotify of Film1). Verder kun je gratis MB’s delen met KPN-abonnementen op hetzelfde adres.

iPhone 11 met T-Mobile-abonnement bij GSMweb – bespaar 111,99 euro

Voor T-Mobile-fans hebben we ook een goede aanbieding gevonden. In combinatie met een T-Mobile-abonnement ontvang je nu 111,99 euro korting op je iPhone 11. Heb je meerdere mobiele abonnementen van T-Mobile of wifi van T-Mobile Thuis? Dan krijg je nog 2,50 euro extra korting per maand (en 2GB extra data).

iPhone 11 met Tele2-abonnement bij GSMweb – bespaar 99,99 euro

Bij de iPhone 11 bespaar je 99,99 euro in combinatie met een Tele2-abonnement. Heb je meerdere Tele2-abonnementen op één adres? Dan krijg je ook nog extra MB’s. En dat is altijd mooi meegenomen.

iPhone 11-aanbiedingen bij providers – bespaar tot 39 euro

Koop je de iPhone 11 in combinatie met abonnement? Dan kun je bij providers van goede toestelkortingen profiteren. Deze korting ontvang je op de prijs van het toestel en is hetzelfde bij kleine en grote bundels. Bij alle providers krijg je daarnaast nog meer voordelen of andere extra’s. Zo betaal je iedere maand tot wel 11 euro minder.

De toestelprijs is 480 euro, ongeacht welk type abonnement je neemt. Dat is extra interessant als je weinig data en belminuten nodig hebt, maar wel een iPhone 11 voor minder geld in huis wil halen. Bekijk de iPhone 11-aanbiedingen met abonnement hieronder:

Meer over de iPhone 11

Ben je na het lezen nieuwsgierig geworden naar de iPhone 11? Op iPhoned vind je een review-update van de iPhone 11 anno 2022, waarin we al onze ervaringen met het toestel met je delen. Check ook nog even de onderstaande video-review toen de iPhone 11 net werd uitgebracht.

