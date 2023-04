iPhone 11 nu flink in prijs verlaagd: hier is-ie het goedkoopst

De iPhone 11 is misschien niet meer het jongste toestel, maar werkt nog altijd goed! Door de prijs is de smartphone bovendien nog steeds populair, want met de iPhone 11 heb je al voor iets meer dan 500 euro een iPhone. Dit is waar je moet zijn voor de beste deal.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 11: dit moet je weten

In september 2009 verscheen de iPhone 11 al, maar ook in 2023 heb je er nog een prima smartphone aan. Je hebt de beschikking over twee lenzen, waaronder een ultragroothoeklens. In het donker leg jij ook alles vast met verrassend goede kwaliteit, dankzij de ‘Nachtmodus’. Verder heeft de iPhone 11 een A13 Bionic-chip, waarmee hij jou en alle taken die je hem geeft nog prima bij kan benen.

De telefoon doet niet zo gek veel onder voor zijn nieuwere broers, maar is honderden euro’s goedkoper dan de iPhone 12 en iPhone 13. Op dit moment is de iPhone 11 een toestel met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Je haalt een rode iPhone 11 met 64GB nu al in huis voor 509 euro bij Bol.com.

Natuurlijk is de iPhone 11 niet de krachtigste iPhone die je op dit moment in huis kunt halen. Toch doet de telefoon niet zo gek veel onder voor zijn nieuwere broers. Vergelijken we met de prijzen van de nieuwste iPhones, de iPhone 13 en iPhone 14, dan bespaar je wel honderden euro’s door voor dit model te gaan. Wel zo fijn voor je portemonnee!

Op dit moment haal je de iPhone 11 namelijk in huis voor 507 euro. Dan krijg je 64GB aan opslagruimte en krijg je de witte variant opgestuurd. Voor die deal moet je bij Bol.com zijn. Heb je liever een andere kleur, dan betaal je een paar euro’s meer.

iPhone 11-deals bij webshops – voordeel tot 176 euro

Door je nieuwe iPhone aan te schaffen in combinatie met een abonnement bespaar je vaak veel op de toestelkosten. Zeker op het moment dat je veel gebruik maakt van data en belminuten, is het een goed idee om dat via een webshop af te sluiten. Daar geldt namelijk hoe groter de bundel, hoe meer voordeel op het toestel.

Bespaar op iPhone 11 met Vodafone-abonnement bij Belsimpel – tot 176 euro voordeel

Op je nieuwe iPhone 11 bespaar je 176 euro als je hem via Belsimpel met een abonnement van Vodafone in huis haalt. Voor het toestel betaal je dan namelijk 331 euro. Bovendien krijg je zes maanden Apple Music en drie maanden Apple TV+ cadeau. Heb je al internet van Ziggo door je kabels stromen? Dan profiteer je van nog meer voordelen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Bespaar op iPhone 11 met KPN-abonnement bij Belsimpel – tot 171 euro voordeel

Met een KPN-abonnement kost de iPhone 11 336 euro via Belsimpel. Dat betekent dat je het toestel met 171 euro voordeel in huis haalt. Apple TV+ krijg je voor zes maanden cadeau en je luistert ook de komende drie maanden gratis naar Apple Music. Je geniet verder van nog meer kortingen als je al klant bent van KPN onder het mom van Combivoordeel.

Bespaar op iPhone 11 met T-Mobile-abonnement bij Belsimpel – tot 139 euro voordeel

Ook voor de T-Mobile-fans onder ons is er een goede deal binnen te harken voor de iPhone 11. Met een abonnement van deze provider koop je dit toestel namelijk voor 368 euro. Hierbij krijg je ook Apple TV+ voor zes maanden en Apple Music voor drie maanden. Heb je al een ander mobiel abonnement lopen van T-Mobile of heb je T-Mobile Thuis? Dan krijg je nog eens 2,50 euro korting per maand (en 2GB extra data).

Bespaar op iPhone 11 met Tele2-abonnement bij Mobiel.nl – tot 100 euro voordeel

Tot slot is de iPhone 11 in combinatie met een abonnement van Tele2 met 100 euro voordeel te scoren. Je betaalt dan nog 407 euro voor het toestel en kijkt de komende zes maanden naar Apple TV+ en luistert drie maanden lang naar Apple Music. Verder krijg je extra MB’s en nog meer kortingen op het moment dat je al een abonnement van Tele2 hebt.

Aanbiedingen bij providers – iPhone 11 met 27 euro voordeel

Koop je de iPhone 11 in combinatie met abonnement? Dan kun je bij providers van goede toestelkortingen profiteren. Deze korting ontvang je op de prijs van het toestel en is hetzelfde bij kleine en grote bundels. Handig dus als je niet veel gebruik maakt van data in je bundel.

De toestelprijs is bij zowel T-Mobile, Tele2, KPN als Vodafone 480 euro, ongeacht welk type abonnement je neemt. Ook krijg je bij alle providers zes maanden Apple TV+ en drie maanden Apple Music cadeau. Verder profiteer je van nog meer voordelen als je al klant bent van de provider.

Is dit toch niet de iPhone voor jou?

Vind je de iPhone 11 toch net iets te verouderd om nu nog aan te schaffen? Met de iPhone 12 haal je voor zo’n honderd euro meer een nieuwere iPhone in huis. Hierin ligt een nieuwere chip en biedt ondersteuning voor 5G-snelheden.

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van iPhoned zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan iPhoned een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.

Altijd op de hoogte zijn van de beste Apple-deals? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, download de gratis app en houd onze website in de gaten!