iPhoned is in de abonnementsprijzen van diverse providers gedoken. Dit keer om uit te zoeken waar je voor de beste deal een iPhone 11 zonder bkr met abonnement kunt scoren. De beste aanbieding vonden we bij KPN.

iPhone 11 met abonnement

Hoewel de iPhone 11 alweer ruim vijf maanden oud is, betaal je er in de Apple Store nog steeds 809 euro voor. Gelukkig zijn er genoeg andere plaatsen waar je het toestel kunt aanschaffen, ook in combinatie met een abonnement. In onze prijsvergelijker gingen we op zoek naar de goedkoopste iPhone 11 van het moment.

Op Mobiel.nl vonden we een iPhone 11 voor 624 euro wanneer je een abonnement bij provider KPN afsluit. Het gaat hier om een abonnement met onbeperkt data, bellen en sms’en. Vervolgens kozen we ervoor om het toestel direct af te betalen voor 624 euro (0 euro afbetaling per maand). Hierdoor sluit je geen ‘lening’ af en krijg je ook geen BKR-registratie. Je bespaart hiermee 171 euro op de toestelprijs in vergelijking met het kopen van een losse iPhone 11 met een sim only-abonnement.

Uiteraard betaal je naast het bedrag voor het toestel, nog wel een bedrag per maand voor je gekozen abonnement. Dit bedrag is 34,50 euro per maand voor alles onbeperkt, zonder combikorting. Indien je bijvoorbeeld al een KPN internet-abonnement afneemt, krijg je 7,50 korting op je telefoon-abonnement en betaal je 27 euro per maand.

Een kanttekening die we helaas wel moeten maken, is dat deze aanbieding geldt voor nieuwe klanten. Als bestaande klant ben je al snel 70 euro meer kwijt, waarbij je nog steeds 100 euro minder betaalt voor het toestel dan als je deze los aan zou schaffen.

Conclusie

De beste deal voor de iPhone 11 hebben we hieronder voor je samengevat. Hetzelfde onderzoek hebben wij ook voor de iPhone 11 Pro en iPhone 11 Max gedaan. Bekijk hieronder de beste prijzen voor deze toestellen mét onbeperkt abonnement en zonder BKR.

iPhone 11 (KPN)

Maandkosten: 34,50 euro of met combikorting 27 euro

Toestelprijs: 624 euro (prijsverschil 171 euro met los)

→ iPhone 11 mét abonnement bij KPN.

iPhone 11 Pro (KPN)

Maandkosten: 34,50 euro of met combikorting 27 euro

Toestelprijs: 936 euro (prijsverschil van 223 euro met los)

→ iPhone 11 Pro mét abonnement bij KPN.

iPhone 11 Pro (T-Mobile)

Maandkosten: 35 euro of met combikorting 25 euro

Toestelprijs: 983 euro (prijsverschil van 176 euro met los)

→ iPhone 11 Pro mét abonnement bij T-Mobile.

iPhone 11 Max (KPN)

Maandkosten: 34,50 euro of met combikorting 27 euro

Toestelprijs: 1071 euro (prijsverschil van 188 euro met los)

→ iPhone 11 Max mét abonnement bij KPN.

iPhone 11 los kopen met sim-only

Als je voor een losse iPhone 11 zou gaan in combinatie met een sim only-abonnement bij KPN, dan betaal je in eerste instantie 795 euro voor het losse toestel. Sluit je daarbij een sim only-abonnement af met onbeperkt data, bellen en sms’en, dan betaal je per maand gek genoeg 37,50 euro.

Dit is drie euro meer dan je betaalt voor hetzelfde abonnement mét iPhone 11 die je afbetaalt voor 624 euro. Als je bijvoorbeeld al een KPN internet abonnement hebt, krijg je weer combikorting van 7,50 euro en ben je nog 30 euro per maand kwijt voor dit sim only-abonnement.